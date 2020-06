Anfører skammer sig over 'White Lives Matter'-banner

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Tirsdag 23. juni TV 2 Sport 19.30 Fodbold: Verona-Napoli 21.45 Fodbold: Genoa-Parma TV3 Sport 19.00 Fodbold: Fredericia-Vendsyssel TV3 Max 17.00 E-sport: Superliga-kvartfinaler Xee 19.00 Fodbold: Leicester-Brighton 21.00 Fodbold: Tottenham-West Ham Eurosport 2 15.00 Tennis: Battle of the Brits



Fodbold. Spillerne fra Manchester City og Burnley havde kun lige nået at knæle for at støtte den verdensomspændende Black Lives Matter-bevægelse, før et fly fløj ind over stadion i Manchester med et banner med teksten ’White Lives Matter’. Det møder nu fordømmelse hos Burnleys anfører, Ben Mee. »Jeg skammer mig og er flov. Disse personer skal komme ind i det 21. århundrede og uddanne sig selv«, siger han til Sky Sports. Burnley tabte Premier League-kampen 0-5.

Fodbold. Den 37-årige hollandske veteranmålmand Maarten Stekelenburg skifter fra Everton i England og hjem til Ajax. Kontrakten er etårig.

Fodbold. Landsholdsanfører Simon Kjær måtte mandag udgå skadet af AC Milans Serie A-opgør mod Lecce. Kjær spilede blot de første 40 minutter af 4-1-sejren på udebane. Andetsteds i Serie A sejrede Juventus 2-0 ude over Bologna og udbyggede dermed føringen ned til Lazio.