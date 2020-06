Barcelona sælger brasilianer til Juventus, der holder fast i 42-årige Buffon

Automatisk oplæsning

Fodbold. FC Barcelona har fra næste sæson solgt den 23-årige brasilianer Arthur Melo til Juventus, der skal betale 72 mio. euro (ca. 537 mio kr.) for midtbanespilleren. Melo har spillet 72 kampe for Barcelona, siden han i 2018 skiftede fra Gremio i hjemlandet. I Juventus blive Melo holdkammerater med bl.a. 42-årige Gianluigi Buffon og 35-årige Giorgio Chiellini, der netop har forlænget deres kontrakter for den kommende sæson.

Fodbold. Silkeborg har nu sat navn på den klub, der har købt Mads Emil Madsen. Den 22-årige talentfulde midtbanespiller skal de kommende fire sæsoner spille i Lask Linz, der ligger nummer tre i den østrigske Bundesliga.

Fodbold. Brøndby har forlænget lejekontrakten med Samuel Mraz, så den 23-årige slovakiske angriber, der er på kontrakt i EMpoli, er til rådighed i sæsonens seks resterende kampe.

Fodbold. Hold guldfesten privat, og lad være med at mødes offentligt. Sådan lyder opfordringen fra Liverpool-manager Jürgen Klopp til klubbens fans, efter at Liverpool i torsdags sikrede sig sit første mesterskab i 30 år. Kort efter, at titlen var i hus, brød jublen løs i Liverpools gader, hvor tusindvis af fans trodsede restriktionerne i forbindelse med coronapandemien. Selv om glæden er forståelig, skal den slags scener undgås i den kommende tid, fastslår Klopp i et åbent brev i avisen Liverpool Echo, skriver Ritzau. »Jeg er et menneske, og jeg deler jeres lidenskab, men lige nu er det vigtigste, at vi ikke har disse offentlige forsamlinger. Det skylder vi de skrøbeligste i samfundet og sundhedsarbejderne, som har givet os så meget, og som vi har klappet af, og politiet og lokale myndigheder, der hjælper os som klub. Fest bare, men fest på en sikker måde og i private rammer, så vi ikke risikerer at sprede denne grusomme sygdom i vort samfund«, skriver Klopp.

Olympisk. Coronapandemien skaber så stor utryghed og usikkerhed i Tokyo, at en stor del af byens borgere ønsker at aflyse eller udskyde OL yderligere. En rundspørge foretaget af to japanske medier, viser ifølge AFP, at hovedstaden er delt i to næsten lige store lejre, når det kommer til legene, der allerede er blevet rykket fra sommeren 2020 til 2021 på grund af den verdensomspændende sygdom.

Af de 1.030 respondenter blandt Tokyos borgere mener 51,7 procent, at OL bør udskydes eller aflyses. Kun godt 15 procent mener, at arrangementet kan afvikles i fuld skala. Ifølge arrangørerne kan det da også komme på tale at afholde OL i en mere simpel form - eksempelvis med et begrænset antal tilskuere.

Fodbold. St. Pauli har fyret træner Jos Luhukay umiddelbart efter den sidste kamp i 2. Bundesliga var spillet. Hollænderen kom til Hamburg i april 2019 og havde kontrakt til 2021, men efter en skuffende sæson, der sluttede med en nederlag på 5-3 til Wiesbaden og en placering som nr. 14 valgte kultklubben at skille sig af med Luhukay. Sæsonens eneste lyspunkt var to sejre over ærkerivalen Hamburger SV.

Fodbold. Søndag aften generobrede Real Madrid førstepladsen i den bedste spanske række. Det skete med en sejr på 1-0 over Espanyol efter et mål af Casemiro, og nu fører hovedstadsklubben med to point ned til Barcelona, der lørdag måtte nøjes med 2-2 mod Celta Vigo. Der er seks runder igen.