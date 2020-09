Gik til angreb på tilskuer: »Det var ekstremt langt under bæltestedet og det var møntet på min familie, min kone og min datter«

Direkte sport i tv Tirsdag 15. september TV 2 12.55 Cykling: Tour de France, 16. etape TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Nykøbing F.-Odense (k) TV3 Sport 21.00 Fodbold: Montpellier-Lyon Eurosport 1 13.00 Cykling: Tour de France TV 2 Sport 11.00 Tennis: Internazionali d’Italia TV 2 Sport X 11.00 Tennis: Internazionali d’Italia 02.30 Basketball: NBA-slutspil

Fodbold. I Tyskland var der mandag skandaløse scener i Dresden, hvor Hamburger SV-spilleren Toni Leistner under et tv-interview efter Dresdens 4-1-sejr i pokalturneringen gik til angreb på en Dynamo Dresden-fan på lægterne. Toni Leistner, der er tidligere Dresden-spiller, forklarede efterfølgende at tilskueren havde overskredet grænsen. »Det var ekstremt langt under bæltestedet og det var møntet på min familie, min kone og min datter«, forklarer Toni Leistner ifølge tv-stationen ARD.

Andetsteds spillede Thomas Delaney 2. halvleg af Dortmunds 5-0-sejr på udebane i den tyske pokalturnering mod Duisburg. Dortmunds 17-årige englænder Jude Bellingham, der er hentet i Birmingham, scorede i sin debut og blev således alletiders yngste målscorer for klubben.

Badminton. VM for landshold - Thomas Cup og Uber Cup – lider nu endegyldigt samme skæbne som EM i fodbold og OL. Turneringen i Aarhus 3.-11. oktober er udskudt til 2021. En række coronarelaterede afbud fra store badmintonnationer som Sydkorea, Indonesien, Thailand og Taiwan har fået arrangørerne til at udskyde til endnu ukendte datoer i 2021. »Desværre har udviklingen af coronasituationen både i Danmark og internationalt bevirket, at en række lande og spillere fortsat er meget utrygge ved eller direkte forhindret i at rejse til Danmark«, siger Bo Jensen, Badminton Danmarks direktør. Denmark Open afvikles til gengæld som planlagt i Odense i midten af oktober.

Landstræner Kenneth Jonassen er utilfreds med udsættelsen til 2021, hvor kalenderen allerede er godt pakket. »Jeg håber, at næste gang, man søsætter noget, så gør man alvor af det. Så eksekverer man fra BWF’s (Det Internationale Badmintonforbund, red.) side og sikrer sig, at uanset afbud fra forskellige nationer, så spiller man mesterskabet«, siger landstræneren til Ritzau.

Cykling. Ingen ryttere er testet positive for coronavirus i Tour de France. I alt er 785 testet søndag og mandag og alle med negative resultater.

Fodbold. Med de to stærke tyske nyerhvervelser Timo Werner og Kai Havertz i startopstillingen åbnede Chelsea Premier League-sæsonen med en 3-1-sejr i Brighton. Der blev begået straffespark på Werner og anfører Jorgingo omsatte sikkert, inden Leandro Trossard udlignede kort efter pausen. Derefter var det Chelseas forsvarsspillere, der sikrede sejren. Reece James scorede til 2-1 og lagde op til Kurt Zoumas afsluttende scoring i 66. minut.

Fodbold. Det var festligt i Superligaen med seks scoringer, da Vejle var på besøg i Aarhus, hvor AGF sejrede 4-2. Lige festligt nok, hvis man spørger Vejles Mads Greve. »Det var overhovedet ikke godt nok, og jeg ved ikke, hvad vi egentlig havde tænkt os der, for det var i hvert fald ikke det, vi havde aftalt. Det er altid noget, at det blev bedre i anden halvleg, men igen så kan vi ikke spille sådan en første halvleg, for så vinder vi ingen fodboldkampe«, forklarede Mads Greve til Ritzau.

Ishockey. Dallas Stars er som det første mandskab klar til at spille om Stanley Cup-trofæet i NHL-finalkeserien. Det er en kendsgerning efter overtidssejr på 3-2 over Vegas Golden Knights og dermed 4-1 samlet i kampe. Dallas skal nu møde Tampa Bay Lightning eller New York Islanders i Stanley Cup-finalen. Tampa Bay fører 3-1 i kampe og er således en sejr fra en finalebillet.

Amerikansk fodbold. Nattens kampe i NFL gav følgende resultater: Pittsburgh-NY Giants 26-16, Tennessee-Denver 16-14.