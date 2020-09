Bale tager hjem til Tottenham, Brøndby henter en tidligere FCK'er og Holger Rune er i finalen

Direkte sport i tv Lørdag 19. september TV 2 12.50 Cykling: Tour de France, 20. etape 21.05/22.40/23.45 Motorsport: Le Mans TV 2 Sport 12.00 Tennis: Internazionali BNL d’Italia 22.45 Fodbold: NY Revolution-NY City TV3+ 15.30 Fodbold: FC Midtjylland-Lyngby 18.00 Golf: US Open TV3 Sport 07.30 Motorsport: Supercars Supersprint 13.30 Fodbold: Silkeborg-Esbjerg 16.00 Håndbold: Valcea-Odense (k) 19.00 Speedway: Tjekkiets Grand Prix 01.00 Motorsport: Nascar - Cup Series TV3 Max 13.30 Fodbold: Everton-West Bromwich 16.00 Fodbold: Leeds-Fulham 18.30 Fodbold: Man. United-Crystal Pal. 21.00 Fodbold: Arsenal-West Ham 04.10 Standardvogne: V8 Xee 15.30 Fodbold: FC Köln-Hoffenheim 6’eren 15.00 Motorsport: Rally Eurosport 1 14.30 Motorsport: Le Mans Eurosport 2 09.00 Rally 12.55 Cykling: Tour de France TV 2 Sport X 16.00 Fodbold: Villarreal-Eibar 18.00 Fodbold: Fiorentina-Torino 21.00 Fodbold: Celta Vigo-Valencia 02.30 Basketball: Miami-Boston Vis mere

Fodbold. Efter 7 år der bød på store triumfer med Real Madrid og 105 mål i 251 kampe, men også mange personlige klø, er den 31-årige waliser Gareth Bale tilbage i Tottenham i den engelske Premier League, hvor karrieren for alvor tog fart. Bale har indgået en etårig lejeaftale med London-klubben, der samtidigt har købt backen Sergio Reguilon og udstyret den nu tidligere Real-spiller med en femårig kontrakt.

Gareth Bale skiftede fra Tottenham til Madrid i 2013 og blev på det tidspunkt verdens dyreste spiller, ca. 700 millioner kroner. Siden blev han matchvinder i en Champions League-finale, inden han tiltrak sig fokus for at tilbringe (for) meget tid på golfbaner og for ikke at gide lære det spanske sprog.

Fodbold. Serberen Andrija Pavlovic nåede i 55 kampe i Superligaen for FC København 15 scoringer fra sommeren 2016 til foråret 2018. Så skiftede han til Rapid Wien og blev senere udlejet til Apoel på Cypern. Og nu er han Brøndby-spiller. Den 26-årige har således indgået en fireårig kontrakt og tiltræder på mandag. Søndagens derby mod sin eksklub må Andrija Pavlovic altså nøjes med at følge på tv.

Brøndbys sportsdirektør Carsten V. Jensen ser intet problem i, at den nye angriber tidligere har spillet for FCK – og Brøndby har tillige lavet en god handel. »Vi har kigget på, hvad, vi mener, kan styrke og komplementere vores trup. Pavlovic er en dygtig angriber, som almindeligvis ville repræsentere en værdi, vi ville have svært ved at løfte i den nuværende situation, men som tingene har udviklet sig for ham og hans situation i Rapid Wien, så opstod der en mulighed«, siger Carsten V. Jensen.

Cykling. Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Nouvelle Acquitaine-Futuroscope) kom på 9. og sidste etape af Giro Rosa i mål med favoritfeltet og danskeren konsoliderede dermed sin 4. plads i den italienske rundtur. Cecilie Uttrup Ludwigs franske holdkammerat Evita Muzic sejrede på den 109 km lange etape, mens danskeren kom på podiet som vinder af løbets bjergkonkurrence. Anna Van der Breggen (Boels - Dolmans) vandt løbet, men formentlig kun fordi hendes hollandske landsmand Annemiek van Vleuten styrtede og udgik torsdag.

Golf. Emily Kristine Pedersen sluttede efter en runde i 72 slag som nummer 15 i Ladies Open de France. Svenske Julia Engström vandt og var med 206 slag 8 slag bedre end danskeren, der scorede ca. 22.000 kroner i præmiepenge.

Tennis. 17-årige Holger Rune er for første gang i karrieren i en finale på ITF-niveau. Lørdag sejrede teenageren i schweiziske Klosters i en to timer lang semifinale i 25.000 dollar-turneringen med 6-2, 3-6, 6-1 mod den ti år ældre chilener Gonzalo Lama. I finalen søndag venter hollænderen Jesper De Jong, der som nummer 368 på verdensranglisten ligger 350 pladser foran danskeren.

Fodbold. Colombianeren James Rodriguez har fået en fremragende start på karrieren i Premier League hos Everton. Lørdag både scorede og assisterede VM-topscoreren fra 2014 i storsejren på 5-2 over West Bromwich, men helt stjæle rampelyset fra angriberen Dominic Calvert-Lewin, det kunne James Rodriguez trods alt ikke. Dominic Calvert-Lewin scorede til 1-1, 4-2 og 5-2 og lavede dermed seniorkarrierens første hattrick. Med 4 mål er Dominic Calvert-Lewin foreløbig topscorer i Premier League. Andetsteds i Premier League var oprykkerne fra Leeds på ny et festligt bekendtskab, da holdet på hjemmebane i endnu en syvmålskamp sejrede 4-3 over Fulham.

Fodbold. Efter den spektakulære erhvervelse af spanske Thiago Alcantara har Liverpool lørdag lavet endnu en stor handel. Klubben har indgået aftale med Wolverhampton om købet af den portugisiske offensivspiller Diogo Jota i en handel til en værdi af omkring 400 millioner kroner. En aftale, som Wolves-manager Nuno Santo bekræftede lørdag. »Det er helt normalt, at spillere vil have nye udfordringer, så et skifte til Liverpool er kun godt for ham«, siger Santo.

Den 23-årige portugisiske landsholdsspiller kom til Wolves fra Atlético Madrid i 2017 og har siden scoret 44 gange i 131 kampe. Thiago Alcantara, som manager Jürgen Klopp beskriver som en »absolut fantastisk« nyerhvervelse, kan få debut søndag i udekampen mod Chelsea.

Cykling. Den 22-årige Andreas Kron (Riwal Securitas) noteredes for karrierens hidtil flotteste resultat, da han sejrede på den 177 km lange 5. og sidste etape i Luxembourg Rundt. Den unge dansker, der næste sæson skifter til Lotto Soudal, slog i spurten i en syvmands gruppe italieneren Diego Ulissi (UAE Team Emirates). Denne sluttede som samlet vinder, mens Andreas Kron som nr. 5 blev slået med 38 sekunder. Det var samtidig sæsonens første sejr for det danske mandskab Riwal Securitas.

Fodbold. FC Midtjyllands anfører Erik Sviatchenko er kåret til Årets Profil i Superligaen for sæsonen 2019/2020. Det er kollegerne i Spillerforeningen, der har stået for afstemningen i forbindelse med kåringen. »Det er jo netop den største anerkendelse, man kan få«, siger Erik Sviatchenko og tilføjer: »Når mine kolleger siger: ’Vi synes, du har været god - du har faktisk været den allerbedste’ - så bliver man enormt stolt«. FCM-spillerne Frank Onyeka og Alexander Scholz blev nummer to og tre i afstemningen.

Fodbold. Den tidligere FC København-back Peter Ankersen får øget konkurrence i italienske Genoa. Klubben har nemlig lejet Chelseas italiener Davide Zappacosta for den kommende sæson. Zappacosta var i sidste sæson udlejet til AS Roma.

Cykling. Tour de France bliver endegyldigt afgjort i dag på løbets 20. og næstsidste etape. Spændingen bliver bogstaveligt talt trukket til det allersidste, for enkeltstarten på 36,2 km slutter med en 6 kilometer lang stigning, der kulminerer med en gennemsnitlig stigningsprocent på 20. Primoz Roglic fører med 57 sekunder ned til Tadej Pogacar, der ved de slovenske mesterskaber for små to måneder siden var 9 sekunder hurtigere end Roglic på en 15,7 km lang strækning. Tadej Pogacar starter kl. 17.12, Primoz Roglic sætter sig på cyklen som sidste mand kl. 17.14.