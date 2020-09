Djokovic er atter flyvende efter den hårde landing i New York

Direkte sport i tv Mandag 21. september TV 2 Sport 20.00 Håndbold: KIF-SønderjyskE (m) TV3+ 21.00 Fodbold: Wolves-Manchester City TV3 Sport 19.00 Fodbold: AaB-AC Horsens 02.10 Am. fodbold: Vegas-New Orleans Xee 19.00 Fodbold: Aston Villa-Sheffield Utd. Eurosport 1 15.30/20.00 Snooker: European Masters Eurosport 2 10.00 Tennis: French Open, kvalifikation TV 2 Sport X 12.30 Tennis: Hamburg Open (m) 20.45 Fodbold: Milan-Bologna

Tennis. Der er ingen tvivl om, at Novak Djokovic er en omstridt figur i international tennis, og senest stjal han overskrifter på den forkerte måde, da han blev diskvalificeret ved US Open i New York. Men det meste af tiden er han en fantastisk spiller, som mandag aften erobrede sin 36. Masters 1000-titel (rekord), da han i Rom-finalen besejrede argentinske Diego Schwartzman 7-5, 6-3 på Foro Italico. En stærk optakt til den kommende French Open for ranglistens nr. 1.

Fodbold. Manchester City-spilleren Ilkay Gündogan er testet positiv for coronavirus. Tyskeren skal nu i ti dages karantæne. Holdkammeraterne Riyad Mahrez og Aymeric Laporte blev testet positive for to uger siden. Manchester City skal efter planen indlede deres Premier League-sæson i aften mod Wolverhampton.

Cykling. Ifølge det franske nyhedsbureau AFP har anklagemyndigheden i Marseille startet undersøgelsen efter fund af »... mange sundhedsprodukter herunder medicinske lægemidler ... og frem for alt en metode, der kan anses som doping«, lyder det.

Fodbold. Den tidligere FC Nordsjælland-målmand Rúnar Alex Rúnarsson er ny spiller i Arsenal. Premier League-klubben skriver på sin hjemmeside, at den har købt den islandske keeper i franske Dijon og givet ham en fireårig kontrakt. Rúnarsson spillede fra 2014 til 2018 for FC Nordsjælland, hvor det blev til 62 optrædener for klubbens førstehold.

Fodbold. Fremad Amager-profilen Réda Rabeï er blevet konstateret smittet med coronavirus. Det skriver 1.-divisionsklubben på sin hjemmeside. Rabeï tog i sidste uge tilbage til sit hjemland, Frankrig, for at blive gift. Inden afrejse var offensivspilleren blevet testet negativ for coronavirus, men da franskmanden kom hjem søndag og blev testet, var prøven altså positiv. Rabeï er blevet sat i isolation. Han har det ifølge Fremad Amager godt og er uden symptomer. Den 26-årige franskmand kom til Fremad Amager i sommeren 2019 fra franske Amiens. Han har spillet 30 kampe for den danske klub, hvori det er blevet til ni mål og syv assister.

Fodbold. Ivan Rakitic har spillet sin sidste landskamp. Mandag meddeler Det Kroatiske Fodboldforbund, at midtbanespilleren stopper på landsholdet efter 106 optrædener. Rakitic, der for nylig skiftede fra FC Barcelona til Sevilla, fik debut på nationalmandskabet i 2007. I 2018 var han med, da Kroatien nåede frem til VM-finalen, som dog blev tabt. Rakitic stopper sin landsholdskarriere som den kroat, der har spillet fjerdeflest landskampe.

Tennis. Clara Tauson skal i sin første kamp i kvalifikationen til French Open, formentlig onsdag, møde rumænske Gabriala Talaba. Den 25-årige rumæner, der har taget 4 titler på ITF-niveau, er rangeret nr. 240 på WTA-ranglisten, hvor den 17-årige dansker er nr. 196.

Håndbold. Jakob Vestergaard har sat sin underskrift på en kontraktforlængelse, således at han og Viborg HK har papir på hinanden frem til sommeren 2024. Det oplyser håndboldklubben i en pressemeddelelse.

Tennis. Mikael Torpegaard er ude af kvalifikationen til grand slam-turneringen French Open. Danskeren tabte torsdag 2-6, 4-6 til amerikaneren Jack Sock i 1. runde af kvalifikationen. Sock har tidligere været i top-10 på verdensranglisten. Clara Tauson er den anden dansker i kvalifikationen.

Dødsfald. Tidligere formand for Nykøbing Falster Håndboldklub (NFH) Henrik Hansen er død. Han er sovet stille ind og blev kun 59 år, oplyser NFH i en pressemeddelelse. Henrik Hansen var formand for den succesfulde klub fra 2007 frem til 2019, hvor hans fremskredne kræftsygdom tvang ham til at stoppe som formand.

Karolina Pliskova måtte torsdag eftermiddag opgive at fuldføre finalen i Rom mod Simona Halep. Foto: Riccardo Antimiani/Ritzau Scanpix

Tennis. Tjekkiske Karolina Pliskova har fået en kedelig optakt til grand slam-turneringen French Open. Sportsligt har hun ellers set godt ud i Italian Open, men mandag sluttede hun turneringen i Rom med et kedeligt aftryk. Her måtte tjekken nemlig trække sig i finalen mod topseedede Simona Halep. På det tidspunkt førte Halep, verdensranglistens nr. 2, med 6-0, 2-1 mod Pliskova, der er nr. 4 på verdensranglisten. Pliskova var hæmmet og havde svært ved at bevæge sig hurtigt rundt på banen, og hun kunne derfor ikke spille på sit sædvanlige niveau.

Golf. Efter sejren i majorturneringen US Open er amerikanske Bryson DeChambeau rykket op fra en niendeplads til en femteplads på verdensranglisten. Listen toppes stadig af amerikaneren Dustin Johnson. Kometen Rasmus Højgaard er bedste dansker på en 66.-plads.

Fodbold. Kasper Schmeichel og Leicester bombede sig søndag aften til tops i Premier League ved at besejre Burnley på 4-2 hjemmebane.

Tennis. French Open er ramt af coronavirus, inden grand slam-turneringen på Roland Garros-anlægget i Paris overhovedet er gået i gang. Således er fem spillere blevet trukket ud af kvalifikationsturneringen, der begynder i dag, som følge af den smitsomme sygdom. »Turneringsarrangøren kan bekræfte, at to spillere fra kvalifikationsturneringen er blevet testet positiv. Og tre andre spillere har været i tæt kontakt med en træner, der er testet positiv«, lyder det fra Frankrigs Tennisforbund (FFT).

Fodbold. Når det italienske landshold samles igen i oktober i forbindelse med de næste kampe i Nations League, så sker det i Bergamo. Og valget af byen i det nordlige Italien er ikke tilfældig. Bergamo var nemlig blandt de byer, der var allerhårdest ramt, da coronapandemien for alvor fik fat i Europa for lidt over et halvt år siden. »Byen er symbolsk for ofrene for pandemien i Italien«, lyder det ifølge Ritzau i en meddelelse fra Italiens Fodboldforbund.