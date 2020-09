City taber 5-2, Bayern taber 4-1 og Luis Suarez debuterer med to mål på 20 minutter

Fodbold. Leicester vandt for tredje kamp i træk og Jamie Vardy scorede tre gange, da Manchester City blev besejret 5-2 på Etihad. To af Vardys mål var på straffespark begået mod ham selv, men da Leicester fik et tredje straffesspark var Vardy skiftet ud, så Youri Tielemands blev sidste målscorer. City var ellers kommet foran 1-0, da den tidligere Leicesterspiller Riyad Mahrez tordnede bolden op i det ene målhjørne bag Kasper Schmeichel.

Fodbold. Med to mål og et oplæg fik 33-årige Luis Suarez en formidabel debut for Atlético Madrid, der indledte den spanske liga med at vinde 6-1 over Granada. Luis Suarez startede endda på bænken, men kom ind i sidste sidste 20 minutter, da stillingen var 3-0. Han lagde op til Marcus Llorentes scoring til 4-0, scorede på et hovedstød fra en spids vinkel til 5-0 og afsluttede scoringen i overtiden, da han skød på stolpen, men selv ekspederede returbolden i mål.

Fodbold. Anført af en brandvarm kroat tilføjede Hoffenheim normalt så suveræne Bayern München et overraskende klart nederlag på 4-1 i anden runden af Bundesligaen.Andrej Kramaric scorede til 3-1 og 4-1 og er dermed topscorer med sine 5 mål i de første to runder, der har gjort Hoffenheim og Augsburg til topholdene med maksimumpoint. Robert Skov kom på banen efter 39 minutter, da Hoffenheim førte 2-1, mens Jacob Bruun Larsen på hele kampen fra reservebænken.