Liverpool-fans godtede sig sikkert over Uniteds store nederlag. Men så løb mestrene ind i Aston Villa

Fodbold. Efter søndagens besynderlige Premier League-målorgie på Old Trafford, hvor Tottenham vandt 6-1, sluttede dagens program ligeledes med et endnu vildere målorgie i opgøret Aston Villa-Liverpool. Mestrene var bagud 1-4 ved pausen (!), efter Villas nyindkøb Ollie Watkins havde leveret et hattrick, mens Mo Salah reducerede for gæsterne. Efter pausen blev der atter scoret, først af hjemmeholdets Ross Barkley, lejet i Chelsea, og derefter igen af Salah. Altså syv mål som på Old Trafford, men ville det slutte med det? Nej da, Jack Grealish strøede mere salt i såret for Liverpool-manager Jürgen Klopp med sin scoring for Villa til 6-2, før han endda også satte punktum med en scoring til 7-2. Målrekorden i Premier League overlevede dog, for Portsmouth vandt 7-4 over Reading i 2007.

Fodbold. Manchester United oplevede søndag et mareridt, da holdet i Premier League fik besøg af Tottenham – også selv om Ole Gunnar Solskjærs hold på Old Trafford fik en drømmestart. I kampens 2. minut blev United tildelt et straffespark, som Bruno Fernandes scorede på, men derefter gik alt galt. Forsvaret sejlede, og det blev endnu værre, efter Anthony Martial var blevet udvist oven på en provokation fra Erik Lamela. Stillingen var 4-1 til Spurs med Pierre-Emile Højbjerg ved pausen, og slutresultatet blev 6-1, hvilket forstærker krisen for den norske manager og hans mandskab efter en sløj sæsonstart. Næste opgave for United er Newcastle på udebane.

Fodbold. Kampen mellem Juventus og Napoli i Serie A søndag aften i Torino blev ikke fløjtet i gang. Juventus havde oplyst sin startopstilling til kampen, men gæsterne fra Napoli mødte ikke frem, skriver flere nyhedsbureauer. Baggrunden er ifølge Reuters, at lokale myndigheder havde beordret Napoli-truppen til at blive hjemme i selvisolation på grund af smitte med coronavirus i truppen de seneste dage.

Tennis. Østrigs Dominic Thiem, der har spillet French Open-finale de to foregående år, var i store problemer på Roland Garros søndag aften. Men, han overlevede en femsætter mod det franske wildcard Hugo Gaston via cifrene 6-4, 6-4, 5-7, 3-6, 6-3. I kvartfinalen møder Thiem den formstærke argentiner Diego Schwartzman, det let fejede italienske Lorenzo Sonego af banen i tre sæt.

Foto: Jens Dresling Christian Nørgaard under landskampen mod England.

Christian Nørgaard under landskampen mod England. Foto: Jens Dresling

Fodbold. Den centrale midtbanespiller Christian Nørgaard kommer ikke til at spille med i Danmarks kommende landskampe mod blandt andet England. Det fortæller Brentford-træner Thomas Frank efter søndagens nederlag på 2-4 hjemme til Preston North End. I den kamp udgik Christian Nørgaard humpende med en ankelskade efter 20 minutter. - »Ja, han er ude af Danmarks trup«, siger Thomas Frank til mediet West London Sport. Dansk Boldspil Union (DBU) har ikke bekræftet skaden eller meldt noget nyt ud om truppen søndag aften. Nørgaard fik i sidste måned debut i 0-0-kampen hjemme mod England i Nations League. I de kommende kampe i oktober skal Danmark møde Færøerne, Island og England.

Fodbold. Bayern München indledte sæsonen i Bundesligaen med at maltraktere Schalke 04 med de svimlende cifre 8-0. Men siden er gassen gået noget af Bayern-ballonen, og holdet har ikke leveret lige så overbevisende præstationer i de to seneste ligakampe. For en uge siden tabte mesterholdet 1-4 ude til Hoffenheim, og søndag aften vandt Bayern München med stort besvær 4-3 hjemme over Hertha Berlin efter et straffespark i overtiden. Alle fire Bayern-mål blev scoret af holdets topscorer, Robert Lewandowski.

Foto: Martin Bureau/Ritzau Scanpix 19-årige Iga Swiatek fra Polen stod søndag for en stor overraskelse ved French Open, da hun sendte topseedede Simano Halep ud af turneringen i 4. runde.

19-årige Iga Swiatek fra Polen stod søndag for en stor overraskelse ved French Open, da hun sendte topseedede Simano Halep ud af turneringen i 4. runde. Foto: Martin Bureau/Ritzau Scanpix

Tennis. Titelfavoritten i kvindernes singlerække ved French Open, rumænske Simona Halep, måtte søndag meget overraskende vinke farvel i 4. runde. Her stod hun over for den polske teenager Iga Swiatek, der vandt med de overbevisende cifre 6-1, 6-2 og i kvartfinalen skal møde en anden overraskelse. For den upåagtede italiener Martina Trevisan vandt ligeledes i to sæt, 6-4, 6-4, over den hollandske grusbanespecialist Kiki Bertens, så søndagens program startede altså med to uventede resultater. Til gengæld vandt den forsvarende mester hos mændene, spanske Rafael Nadal, igen let i tre sæt, da han mødte Sebastian Korda om en plads i kvartfinalen og sejrede 6-1, 6-1, 6-2. Nadals modstander i kvartfinalen bliver den 19-årige italiener Jannik Sinner, der vandt i fire sæt over den 6. seedede tysker Alexander Zverev.

Fodbold. De spanske mestre fra Real Madrid har ingenlunde sprudlet i sæsonstarten, men efter 0-0 i premieren mod Real Sociedad er holdet nu oppe på tre sejre på stribe. Det lignede søndag den tredje etmålssejr i træk, indtil Karim Benzema dybt inde i overtiden endegyldigt afgjorde søndagens ligakamp ude mod Levante med målet til 2-0 på en kontra. Zinedine Zidanes tropper kom godt fra start, da helten fra 1-0-sejren over Valladolid senest, Vinicius Junior, gjorde det til 1-0 med et følt spark. Bagest i feltet samlede han bolden op efter et hjørnespark og krøllede den flot over i det lange hjørne.

Speedway. Anders Thomsen er tildelt et af fem wildcards til næste sæsons VM-serie. Det oplyser FIM Speedway Grand Prix, der arrangerer serien. I forvejen er danske Leon Madsen kvalificeret til næste sæsons grandprix-serie.

Ishockey. Aalborg Pirates var på jagt efter at revanchere sig søndag, og det lykkedes for det nordjyske hold. Aalborg tabte senest på hjemmebane til Herning Blue Fox, som vandt 4-1, og søndag var Aalborg så på besøg i Rødovre. Her tog Rødovre Mighty Bulls imod, og gæsterne kunne rejse hjem med en 2-1-sejr. Dermed topper Aalborg Metal Ligaen med 13 point efter tre regulære sejre og to kampe, der er vundet efter overtid.

Fodbold. Inter spillede søndag 1-1 ude mod Lazio i den bedste italienske række, Serie A. Christian Eriksen var på bænken, og der blev den danske midtbanespiller siddende i hele kampen. Inter-træner Antonio Conte benyttede sig af næsten samtlige andre centrale midtbanespillere i truppen, mens Eriksen blev ude på sidelinjen. Efter en halv time scorede Inter-angriberen Lautaro Martinez til 1-0, efter at argentineren havde samlet en løs bold op i feltet. Ti minutter inde i anden halvleg udlignede Lazios midtbanespiller Sergej Milinkovic-Savic til 1-1 på et hovedstød.

Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix Diego Ulissi satte blandt andre Peter Sagan (i baggrunden) på plads søndag ved afslutningen af 2. etape af Giro d'Italia.

Diego Ulissi satte blandt andre Peter Sagan (i baggrunden) på plads søndag ved afslutningen af 2. etape af Giro d'Italia. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Cykling. Dansk cykling får vist sig frem i starten af dette års udgave af Giro d’Italia. Efter Mikkel Bjergs tredjeplads lørdag på enkeltstarten, opnåede Mikkel Honoré også en tredjeplads på 2. etape søndag. Den danske rytter fra Deceuninck-QuickStep blev kun overgået af to af feltets dygtige afsluttere. Italieneren Diego Ulissi (UAE) vandt etapen foran slovakken Peter Sagan (Bora). Mikkel Honoré angreb flere gange i slutfasen. Første gang var det Honoré, der åbnede med et angreb på det sidste stejle stykke i målbyen Alcamo, men Ulissi halede dog hurtigt Honoré ind.