Polsk teenager fejer topseedede Halep af banen i French Open

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 13.30 Cykling: Liège-Bastogne-Liège 17.15 Håndbold: Danmark-Frankrig (k) TV 2 Sport 15.00 Håndbold: Montenegro-Norge (k) 18.30 Fodbold: Cádiz-Granada 20.45 Fodbold: Juventus-Napoli TV3+ 15.00 Fodbold: Wolverhampton-Fulham 18.45 Am. fodbold: Tennessee-Pittsburgh 22.15 Am. fodbold: Kansas-New England TV3 Sport 14.00 Fodbold: Lyngby-SønderjyskE 16.30 Fodbold: Birmingham-Chelsea (k) 18.00 Fodbold: Horsens-FC Midtjylland 20.00 Fodbold: FC København-FC Nordsj. TV3 Max 13.00 Fodbold: Southampton-WBA 13.30 Håndbold: Kiel-Erlangen (m) 16.00 Håndbold: RN Löwen-Stuttgart (m) 18.00 Fodbold: Bayern M.-Hertha Berlin 21.00 Fodbold: Lyon-Marseille Xee 13.00 Fodbold: Leicester-West Ham 15.00 Fodbold: Arsenal-Sheffield 17.30 Fodbold: Manchester U.-Tottenham 20.15 Fodbold: Aston Villa-Liverpool Kanal5 12.55 Cykling: Giro d’Italia Canal 9 16.00 Fodbold: AaB-AGF Eurosport 1 10.55 Tennis: French Open Eurosport 2 14.00 Fodbold: OB-Vejle TV 2 Sport X 12.30 Fodbold: Atalanta-Cagliari 16.00 Fodbold: Levante-Real Madrid 18.00 Fodbold: AC Milan-Spezia 21.00 Fodbold: Barcelona-Sevilla 01.30 Basketball: Miami-LA Lakers Vis mere





Tennis. Titelfavoritten i kvindernes singlerække ved French Open, rumænske Simona Halep, er måtte meget overraskende vinke farvel i 4. runde. Her stod hun over fro den polske teenager Iga Swiatek, der vandt med de overbevisende cifre 6-1, 6-2 og nu i kvartfinalen skal møde en anden overraskelse. For den upåagtede italiener Martina Trevisan vandt ligeledes i to sæt over den hollandske grusbanespecialist Kiki Bertens, så søndagens program startede altså med to uventede resultater.

Atletik. Verdensrekordindehaveren hos mændene var henvist til en rolle som statist, da London Marathon søndag blev afviklet i England. Således blev den kenyanske stjerneløber Eliud Kipchoge blot nr. 8 på de regnvåde veje i den engelske hovedstad, og for første gang siden 2013 stillede den olympiske mester op til et maratonløb uden at vinde. Kipchoge har ellers vundet løbet i 2015, 2016, 2018 og 2019. I stedet gik sejren til etiopiske Shura Kitata, som krydsede målstregen i tiden 2 timer, 5 minutter og 41 sekunder. Det var et enkelt sekund hurtigere end kenyanske Vincent Kipchumba, som blev slået i en spurtduel.

Fodbold. Sundhedsmyndighederne i Napoli vil angiveligt ikke tillade byens Serie A-hold at rejse til søndagens udekamp mod Juventus. Italienske medier rapporterer, at holdets afrejse lørdag eftermiddag til Torino i det nordlige Italien blev stoppet af lokale myndigheder. Myndighederne greb ind af bekymring for, at holdet kan bringe smitte med sig tilbage til den region, hvor Napoli ligger. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa og den britiske avis Daily Mail. Napoli mødte sidste weekend Genoa, som siden har meldt om adskillige covid-19-tilfælde. To Napoli-spillere, Elif Elmas og Piotr Zielinski, er også blevet testet positive for coronavirusset. Såfremt Napoli ikke møder op søndag, risikerer holdet at blive dømt som taber af kampen. Juventus insisterer på, at opgøret skal spilles og det forsvarende mesterhold vil ikke acceptere en aflysning.

Tennis. Den dansk-tyske konstellation i mændenes doublerække i French Open fortsætter med at imponere. Søndag vandt Frederik Løchte Nielsen og makkeren Tim Pütz sin kamp i tredje runde over det femteseedede par Ivan Dodig og Filip Polásek i tre sæt. Løchte-doublen sejrede med cifrene 7-5, 5-7, 6-4 og er dermed klar til kvartfinalen i grand slam-turneringen. Det er første gang, at Løchte er i kvartfinalen i grusturneringen. Her kan doublen rende ind i den førsteseedede double i skikkelse af colombianerne Robert Farah og Juan Sebastián Cabal.

Fodbold. Sønderjyske har hentet en stor profil til klubben i skikkelse af den tidligere Lazio-spiller Ogenyi Onazi. Det skriver superligaklubben på sin hjemmeside. Den 27-årige midtbanespiller fra Nigeria har fået en kontrakt, der løber for resten af indeværende sæson. Desuden er der en option på yderligere to sæsoner i kontrakten. Onazi spillede senest i tyrkiske Denizlispor, hvor han var uden kontrakt efter den forgangne sæson.

Tennis. Når verdens bedste spillere hamrer bolden frem og tilbage over nettet, kræver det et skarpt blik for at vurdere, hvor bolden strejfer underlaget. I de fleste turneringer varetages den opgave af en stribe linjedommere, men det skal være slut, mener verdensetter Novak Djokovic. »Teknologien er så langt fremme, så der er slet ingen grund til at have linjedommere på banen. Det er min holdning. Selvfølgelig ved jeg, at teknologi er dyr, så det er et spørgsmål om økonomi. Men jeg føler, at vi er på vej derhen, og før eller siden giver det ikke mening at have linjedommere«, siger Novak Djokovic. Spillerne kan i mange turneringer udfordre dommernes kendelser ved at tage en ’challenge’. Herefter går videosystemet hawkeye ind og viser boldens kurve og nedslagspunkter.