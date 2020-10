Kjær og Eriksen bliver del af eksklusiv klub. Men de mangler fortsat, hvad nogle af de andre medlemmer har

Da Morten Olsen i det tidlige forår 2010 ringede for at udtage Christian Eriksen til landsholdet, blev den 18-årige fynbo så nervøs, at han spurgte, om landstræneren ikke kunne ringe tilbage på et senere tidspunkt. Eriksen stod lige i en lufthavn.

Ajax-spilleren kom dog med landsholdet til Østrig, hvor han med sine 18 år og 17 dage blev den yngste debutant siden Michael Laudrup i 1982. Det voksfyldte hår stod ud til alle sider, og han var iført nummer 14 på trøjen.

»Han er en fremtidens mand«, sagde Morten Olsen.