Efter sjælden plads i startopstillingen høster Christian Eriksen roser fra træneren

Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.50 Cykling: Vuelta a España - 3. etape 20.00 Håndbold: SøE-Fredericia (m) TV3+ 02.15 Am. fodbold: Philadelphia-Giants TV3 Sport 18.00 Fodbold: Silkeborg-Viborg 20.45 Håndbold: Vive Kielce-Paris SG (m) TV3 Max 19.00 Håndbold: Leipzig-Göppingen (m) 20.45 Håndbold: Flensburg- Elverum (m) 6’eren 18.55 Fodbold: Rapid Wien-Arsenal 21.00 Fodbold: Celtic-Milan Kanal 5 12.20 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 14.50 Cykling: Vuelta a España 18.55 Fodbold: Bayer Leverkusen-Nice 21.00 Fodbold: Tottenham-LASK Linz 23.00 Golf: PGA Tour Eurosport 2 12.20 Cykling: Giro d’Italia TV 2 Sport X 12.00/18.00 Tennis: Ostrava Open (k) Vis mere

Fodbold. Christian Eriksen høster ros fra Inter-træner Antonio Conte efter den uafgjorte 2-2-kamp mod Borussia Mönchengladbach i Champions League. Den danske landsholdsspiller startede inde og var på banen i 79 minutter. »Ligesom hele holdet spillede Eriksen en god kamp. Vi bad ham om at være mere beslutsom på bolden, og jeg synes, at han gjorde det godt«, siger Conte ifølge Football Italia. I den seneste tid har Eriksen primært været benyttet som indskiftningsspiller i Inter, og det har udløst spekulationer om et hurtigt skifte væk fra den italienske klub.

Fodbold. International Football Association Board (Ifab), der er ansvarlig udfærdigelsen af fodboldlovene, vil afprøve et forslag, der giver et hold mulighed for en ekstra indskiftning, hvis der er mistanke om hjernerystelse hos en spiller. Ifab håber at kunne søsætte tiltaget allerede i januar 2021.

Fodbold. Med 3-2-nederlaget til Shakhtar Donetsk på hjemmebane i den første kamp i Champions League-gruppespillet fik Real Madrid en dårlig optakt til weekendens El Clasico mod ærkerivalen Barcelona. Og Real-træner Zinedine Zidane var da også en smule rystet ovenpå blamagen. »Vi manglede lidt af det hele i dag, men værst af alt manglede vi selvtillid. Det er svært at finde ord, når vi indkasserer tre mål i første halvleg. Vi lavede en stor fejl ved det første mål, og derfra blev det svært. Jeg sidder tilbage med en meget dårlig følelse, efter det der skete. Det var en dårlig kamp, men som træner er jeg den, der skal finde løsninger. Dem fandt jeg ikke i aften, og det blev svært for mine spillere«, siger Zinedine Zidane ifølge Ritzau.

Fodbold. Manchester Citys brasilianske midtbanespiller Fernandinho blev skadet i onsdagens Champions League-kamp mod Porto og ventes at være ukampdygtig i op til seks uger. Det oplyser City-manager Pep Guardiola ifølge Reuters.

Baseball. I kampen om mesterskabet i den nordamerikanske MLB-liga - også kaldet World Series - udlignede Tampa Bay Rays til 1-1 i kampe mod storfavoritten Los Angeles Dodgers. Tampa Bay Rays vandt den anden kamp i serien, der spilles bedst af 7, med 6-4.

Basketball. Tyronn Lue er ny cheftræner for Los Angeles Clippers i den nordamerikanske NBA-liga. Han afløser Doc Rivers. Lue førte Cleveland Cavaliers til NBA-mesterskabet i 2016, og han var i den seneste sæson assistent under Rivers i Los Angeles Clippers.

Motorsport. Den tidligere formel 1-verdensmester Nico Rosberg genoptager duellen med sin gamle rival Lewis Hamilton. Denne gang bliver det dog ikke på banen, men som teamejer i Extreme E-serien. Det er et mesterskab for elektriske biler, og formålet er at skabe opmærksomhed omkring klimaforandringerne. Derfor bliver løbene gennemført stedet som Grønland og Brasilien, hvor forandringerne er tydelige. Både Rosberg og Hamilton er gået ind i serien med egne hold.