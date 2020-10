»Det kan blive en en ulempe«: Hollænder trykker fingeren direkte ned på FC Midtjyllands ømme punkt

Som så mange andre talentfulde fodboldspillere har Anders Dreyer sikkert ofte forestillet sig, hvordan det må være at stå der på sportens største klubscene. Klar til kamp mod nogle af verdens bedste hold. Med blikket rettet mod en gylden fremtid, mens skingre strygere blæser ud af højttalerne og ind under huden, før de rammer det sted i hjernen, hvor musik bliver til følelser.

»These are the champions / Die Meister / Die Besten / Les grandes Équipes / The Champions«, kvidrer et storladent kvindekor, og horn-fanfarer galopperer ind.

Gåsehud.

Onsdag aften stod han der så for første gang, 22-årige Anders Dreyer fra vestjyske Bramming. Som deltager i en Champions League-kamp. Sammen med FC Midtjylland debutterede han i klubfodboldens fineste turnering, men spørgsmålet er, om det så også var alt det, han har forestillet sig.

»Det er selvfølgelig stort at spille Champions League. Det er det da«, siger den tætte kantspiller med det brune hår, og måske forsøger han endda at smile lidt, før han så tilføjer:

»Men vi tabte 4-0 til en rigtig god modstander. Det er lidt en ærgerlig følelse«.

Ja, Anders Dreyers og FC Midtjyllands første færd i fodboldens forjættede land var fuld af flere prøvelser, end de sammen kunne overkomme. Mange flere. Godt nok var de i forvejen heftigt undertippede mod stærke Atalanta fra Bergamo, men et nederlag på 4-0 i det midtjyske var alligevel for meget til, at det var rigtig sjovt. Og så skete det endda på dagen, da de efterårsfalmede blade blæste af træerne og plettede Hernings gågade til i nuancer af gul. På en dag, da det regnede så meget, at scenerne på MCH Arena mindede om fortidens farvefjernsyn med et evigt gråstøvet slør.

Mange penge og lærepenge

Der er ingen tvivl om, at Atalanta er et stærkt hold. Men der er heller ingen tvivl om, at FC Midtjylland er nødt til at oppe sig, hvis ikke Champions League skal ende som historien om mange penge, endnu flere lærepenge og til gengæld meget lille sportslig succes. Med endnu en kamp mod Atalanta og to dyster mod Liverpool såvel som Ajax Amsterdam er opgaven svær.

Bedst til at analysere midtjydernes dilemma efter dysten onsdag aften er pudsigt nok Marten de Roon, en hollandsk midtbanespiller i norditalienske Atalanta.

»FC Midtjylland er et ret godt hold. Det er et dejligt hold at se på, for de forsvarer sig ikke bare med alle mand, men forsøger at spille mere offensivt. Det kan dog også blive en en ulempe, fordi det efterlader meget plads til andre hold at angribe på. For os var det i hvert fald en fordel«, siger Marten de Roon.

Midtjyderne undlod taktiske kompromiser. Ofte stiller hold sig lidt længere tilbage på banen, når de møder forventet stærkere modstandere – som hvis et tophold fra Superligaen møder et tophold fra Serie A. Men træner Brian Priske dikterede højt pres og stillede offensivt op med både Sory Kaba, Awer Mabil, Pione Sisto og Anders Dreyer fra start i stedet for at holde lidt mere igen og for eksempel stabilisere midtbanen med endnu en mand.

»Som udgangspunkt tror jeg, at man skal passe på med at fortryde noget, men der er da ting, der ærgrer mig. Jeg har selvfølgelig også overvejet, om vi skulle spille med tre centralt på midtbanen, men vi er komfortable i den her formation og har for vane at spille sådan. Derfor stillede jeg op sådan«, siger Brian Priske:

»Her bagefter er der mange tanker i hovedet og ting, jeg kan spekulere over fremadrettet. Hvordan vi skal gøre det. Der er mange aspekter i det, og der er noget taktisk, jeg skal sidde og kigge på. Men uanset hvad har vi nu mere erfaring med, hvad Champions League-fodbold er – hvor høj kvaliteten er, og hvordan man bliver straffet for selv små fejl. Nu var det så også første kamp, hvor pulsen måske var 15 slag højere, end den plejer at være. Alt det lærer vi af«, siger FCM-træneren.

Alt for mange individuelle fejl

Vigtigst er det, at midtjyderne bringer antallet af fejl ned i kampene mod Liverpool og Ajax de næste to uger. Det kostede dyrt mod Atalanta.

Faktisk startede FC Midtjylland bedst og var fint med de første 35 minutter, selv om italienerne havde bragt sig foran 1-0 ved den stærke angriber Duvan Zapata. Men de sidste 10 minutter af første halvleg gik det helt galt, og boldtab kostede store chancer, som gav to Atalanta-mål og lige så godt kunne have givet tre. Efter pausen var det lidt mere jævnbyrdigt. Lidt. For gæsterne var stadig klasser bedre, og trods lidt færre midtjyske fejl var det nådigt, at de kun scorede én gang mere til slutresultatet 4-0.

Men Brian Priske mener altså, at det især er de mange fejl, som hans hold skal rydde ud i for at kunne tage kampen bedre op i de næste Champions League-opgør.

»Der er bare ikke plads til at lave de her fejl. I kvalifikationen til Champions League var vi sindssygt kyniske og spillede med meget få fejl, så det gør ondt, at vi pludselig lavede dem i den første kamp. Især med bolden lavede vi for mange. Men det er en god erfaring for os at tage med ind i de næste fem kampe i gruppespillet. Nu kender alle tempoet og fysikken på det her niveau«, siger træneren.

I fodbold er grænsen mellem at være modig og dumdristig nogle gange hårfin. Da FC Nordsjælland deltog i Champions League i 2012, holdt klubben fast i sin offensive tilgang til spillet, selv om modstanderne var stærke Juventus, Chelsea og Shakhtar Donetsk. Danskerne endte med ét point og en målscore på 4-22. De fik at vide, at de var naive eller dumdristige i deres insisteren på at spille som altid, men de blev ved.

Brian Priske har ikke valgt, hvad han vil gøre i den næste kamp, men han vil i hvert fald overveje sine taktiske muligheder efter det store nederlag til Atalanta. På samme måde vil spillerne hanke op i sig selv.

»Vi bliver nødt til at huske på, at vi får erfaring af det her. Og vi bliver også nødt til at se bare lidt positivt på det, for ellers kan vi ligeså godt bare grave os ned og ikke glæde os til de kampe. Men det skal vi jo. Vi skal stadig se frem til at være en del af den her europæiske kampagne«, siger anfører Erik Sviatchenko:

»Vi er stadig nye i Champions League, og derfor har vi også nogle aspekter i spillet, hvor vi skal blive dygtigere. Forhåbentlig kan vi barbere de her individuelle fejl ned, og så skal vi bevæge os hurtigere. Så tror jeg på, at vi kan løfte os. Uanset hvad skal vi se fremad og glæde os over, at der er mange kampe endnu mod modstandere på øverste niveau. Og ja… Nu er vi i gang. «

Det er de. Selv om debuten i Champions League nok ikke blev helt, som Anders Dreyer og de andre havde forestillet sig.