I 35 minutter lignede midtjyderne et rigtigt Champions League-hold. Så begyndte fodboldlektionen

Det var svært at se, hvor ordene præcis kom fra. Men de kom fra en FC Midtjylland-spiller, og de var lige så klare, som de var nødvendige:

»Come on boys. Get it together«.

Det var onsdag aften, og kort før pausen i midtjydernes længe ventede Champions League-debut havde de både brug for at opmuntre hinanden og tage sig sammen. Efter en fin start mod italienske Atalanta havde klasseforskellen vist sig på banen og materialiseret sig i de tydelige cifre på MCH Arenas måltavle: 0-3.

I anden halvleg blev det endnu værre. Atalanta vandt 4-0, og midtjyderne stod tilbage med en klar lektion om, at fejl er dyre på europæisk topplan, og individuel kvalitet findes i noget større målestok i spidsen af Serie A end i Superligaen.

Aftenen startede ellers fint for FC Midtjylland. Direktør Claus Steinlein omfavnede klubbens nyvundne status som deltager i Europas fornemmeste klubturnering og paraderede rundt med en blå paraply prydet af to hvide og vægtige ord: Champions League. Det var en af de dage, der uanset udfaldet ville ende med mærkatet ’historisk’. Som den femte danske klub deltog midtjyderne i den prestigetunge turnering, og det var, som om selv vejret forstod, at det var værd at markere. Ikke med sol, ikke med varme – men med ærkedansk efterårsvejr, hvor den sorte aftenhimmel sluttede tæt, og vinden fejede dråber af vand ind over den midtjyske hede. Velkommen til Herning, Atalanta.

Der stod de, de stolte spillere fra FC Midtjylland, med armene på ryggen og kiggede rundt på det næsten tilskuerløse stadion i Herning, mens skingre strygere fra Champions League-hymnen slog en højtidelig tone an ogsikkert kravlede helt ind i deres indre og forplantede sig som gåsehud. Fra starten kombinerede midtjyderne flot, de pressede højt og stressede modstanderne fra Norditalien, der havde svært ved at finde fodfæste på en bane så våd, at det smattede, når bolden ramte græsset. De var dog ikke rigtig tæt på at score. Til gengæld viste Atalanta, hvad effektivitet er på europæisk topniveau – og hvad det betyder i Champions League.

Efter et kvarters tid sparkede den stærke angriber Duvan Zapata på stolpen, og kort efter tvang han Jesper Hansen ud i en god redning. Colombianeren var ikke bare en mundfuld, men et helt måltid for FCM-forsvaret. Derfor var det også logisk, at han stod bag Atalantas første mål, da han blev spillet fri efter lidt dødboldskaos og sparkede bolden sikkert i nettet.

For mange danskere klinger Atalanta måske ikke af det store, men de seneste år har klubben fra Bergamo etableret sig som et af Europas mest spændende hold. Sidste sæson tabte norditalienerne snævert i Champions League-kvartfinalen og de som nummer tre i Serie A. Med offensiv fodbold har de bjergtaget fodboldiagttagere og skabt mere succes, end deres status og størrelse normalt ville berette til. De har ingen rigtige verdensstjerner, men lutter dygtige spiller, som finder flot sammen i træner Gian Piero Gasperinis kollektiv, hvor danske Jens Bangsbo fungerer som assistent.

Det slog dog ikke midtjyderne ud at komme bagud mod overmagten. Jens-Lys Cajuste driblede en fin mulighed frem til Anders Drejer, og Frank Onyeka havde et frit hovedstød midt for mål. Men fra da af fik hjemmeholdet det for alvor svært. Først lærte midtjyderne glæden af individuel kvalitet, da Atalantas anfører, Alejandro Gómez, hamrede bolden i nettet via undersiden af overliggeren. Siden lærte de vigtigheden af at undgå fejl, da Cajuste mistede kuglen, og gæsterne kombinerede sig frem i en hastig kontra, der endte med et hårdt spark fra Zapata – det dirigerede Jesper Hansen direkte ud til Luis Muriel, der let scorede til 3-0.