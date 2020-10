Kevin Magnussen kigger mod USA

Direkte sport i tv Lørdag 24. oktober TV 2 16.05 Håndbold: København-Viborg (k) TV 2 Sport 14.50 Cykling: Vuelta a España, 5. etape 18.00 Fodbold: Genoa-Inter 20.15 Ishockey: Herning-Aalborg TV3+ 15.00 Formel 1: GP Portugal, kvalifikation 18.30 Fodbold: Manchester U.-Chelsea TV3 Sport 11.55 Formel 1: GP Portugal, træning 13.15 Fodbold: Hobro-Esbjerg 15.30 Fodbold: RB Leipzig-Hertha Berlin 18.00 Håndbold: Metz-Team Esbjerg (k) 21.00 Fodbold: Paris SG-Dijon 23.00 Motorsport: Nascar TV3 Max 13.30 Fodbold: West Ham-Manchester C. 16.00 Fodbold: Fulham-Crystal Palace 18.30 Fodbold: Dortmund-Schalke 04 21.00 Fodbold: Liverpool-Sheffield U. Xee 15.30 Fodbold: Bayern M.-Frankfurt 6’eren 14.45 Motorsport: TCR Denmark Kanal5 12.20 Cykling: Giro d’Italia CANAL 9 18.00 Fodbold: Brøndby-FC Midtjylland Eurosport 1 12.00 Svømning: International League 14.50 Cykling: Vuelta a España Eurosport 2 12.20 Cykling: Giro d’Italia TV 2 Sport X 16.00 Fodbold: Barcelona-Real Madrid 18.30 Fodbold: Sevilla-Eibar 21.00 Fodbold: Atlético Madrid-Real Betis Vis mere

Motorsport. Kevin Magnussen, der snart er færdig i formel 1, har mod på at fortsætte karrieren i USA. Han føler sig ifølge TV3 Sport tiltrukket af løbsserien Indycar. »Det er råt, ægte og vildt. Samtidig er det mere nede på jorden, og det virker som om, at det er meget mindre kommercielt (end formel 1, red.). I Indycar kører alle med de samme biler, og så er det bare om at få den bedste ud af den bil«, siger Magnussen til TV3 Sport.

Cykling. Løbsdirektøren i Giro d’Italia, Mauro Vegni, langer ud efter rytterne, der fredag havde held til at forhandle en afkortelse af 19. etape på plads, så de kørte 134 kilometer mindre. Vejrforholdene berettigede dog ikke til en væsentligt kortere arbejdsdag, og rytternes protest blev først varslet kort før starten på etapen, lyder kritikken fra Vegni ifølge Ritzau. »Rytterne kendte distancen, og de vidste, at Giroen ville finde sted i oktober. Når man kører Giroen i oktober, kan man få en regnvejrsdag, men der var 13 grader ved starten af etapen. For mig virkede det ikke som en dramatisk vejrsituation, så der var ingen undskyldninger«, siger løbsdirektøren til La Gazzetta dello Sport.

Fodbold. Lyngby-træner Christian Nielsen behøver ikke frygte at blive fyret trods en skidt sæsonstart trods bare 2 point i de første 6 spillerunder. Fredag blev det 0-3 hjemme mod OB. I Lyngby er der fortsat fuld opbakning til cheftræner Christian Nielsen, fortæller administrerende direktør i Lyngby, Andreas Byder. »Vi har fuld tiltro til, at spillertruppen og Christian Nielsen kan løfte opgaven, og vi er overbeviste om, at stimen nok skal vende for os«, siger Lyngby-direktøren ifølge Ritzau.

Fodbold. Aston Villa mistede fredag aften sin status som ubesejret i Premier League. På hjemmebane tabte mandskabet fra Birmingham efter fire sejre på stribe med 0-3 til oprykkerne fra Leeds, der scorede tre gange efter pausen.