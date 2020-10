Succeskvinders landstræner: Vi kan blive meget bedre inden EM-slutrunden

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.35 Cykling: Vuelta a España, 8. etape 18.20 Håndbold: Aarhus U.-Odense (k) 20.20 Håndbold: Viborg-Herning/I. (k) TV3+ 21.00 Fodbold: Juventus-Barcelona TV3 Sport 18.55 Fodbold: Krasnodar-Chelsea 21.00 Fodbold: Manchester U.-Leipzig TV3 Max 18.55 Fodbold: Basaksehir-Paris SG 21.00 Fodbold: Dortmund-Zenit Eurosport 1 14.40 Cykling: Vuelta a España TV 2 Sport X 10.00 Tennis: Erste Bank Open (m) Vis mere





Fodbold. De danske fodboldkvinder har været suveræne i EM-kvalifikationen, men når holdet deltager ved den udskudte EM-slutrunde i sommeren 2022, kan det være med et endnu stærkere dansk mandskab. Det siger landstræner Lars Søndergaard, der ser et stort udviklingspotentiale i det hold, som tirsdag aften slog Italien 3-1 på udebane og dermed sikrede EM-billetten. »Det nuværende hold er en god blanding af rutinerede kræfter, der ikke har nået deres topniveau, og så er der en masse unge spillere, som kun bliver bedre. Nu har vi noget tid til at forberede os på EM, og inden da kommer der også en VM-kvalifikation i 2021, som vi skal have klaret«, siger Lars Søndergaard ifølge Ritzau.

Fodbold. Real Madrids træner, Zinedine Zidane, mener, at holdet fortjente at få point, da klubben tirsdag aften med nød og næppe sikrede sig 2-2 ude mod Borussia Mönchengladbach i Champions League. Det siger han på et pressemøde. Det uafgjorte resultat kom i hus, da Real Madrid scorede to mål i 87. og 93. minut. »For mig er uafgjort ikke en lettelse. Det er et fortjent resultat. Vi mødte en modstander, som gav os problemer to eller tre gange, men vi gik ikke i panik, og vi viste vores karakter ved at komme tilbage«, siger Zinedine Zidane. Borussia Mönchengladbach kom i front takket være to mål af Marcus Thuram. Karim Benzema reducerede for Real Madrid, inden Casemiro udlignede i overtiden på en aften, der gav comeback til Eden Hazard i anden halvleg.

Foto: Peter Byrne/Ritzau Scanpix Liverpool-manager Jürgen Klopp er en mand, der brokker sig over det meste, og han var også efter FCM-træner Brian Priske på Anfield tirsdag aften.

Liverpool-manager Jürgen Klopp er en mand, der brokker sig over det meste, og han var også efter FCM-træner Brian Priske på Anfield tirsdag aften. Foto: Peter Byrne/Ritzau Scanpix

Fodbold. Det danske mesterhold trak sig ikke ligefrem i duellerne tirsdag aften på Anfield mod Liverpool i Champions League, og i kampens første halvleg time medførte det tre advarsler til gæsterne. En af dem tilfaldt midtbanespilleren Jens-Lys Cajuste, som gik hårdt til Liverpool-anfører Jordan Henderson i en duel. Det førte til en diskussion mellem FCM-træner Brian Priske og Liverpool-manager Jürgen Klopp på sidelinjen. »Han følte, at jeg gestikulerede, at det var godt, at Jens lavede frispark. Jeg tror egentlig bare, at han var ude på at beskytte sine spillere, og det er helt fair«, siger Brian Priske på et pressemøde. »Fra min synsvinkel handlede det mere om at hylde Jens for hans arbejdsindsats og hans aggressivitet, som jeg vidste, at vi fik brug for. Det var tydeligt for alle, at der var frispark og gult kort. Mere var der faktisk ikke i det«.

Foto: Joe Klamar/Ritzau Scanpix Det store finalenederlag ved French Open forsøger Novak Djokovic denne uge at vaske væk ved at deltage i Wien, hvor han her akrobatisk returnerer bolden mod sin landsmand Filip Krajinovic.

Det store finalenederlag ved French Open forsøger Novak Djokovic denne uge at vaske væk ved at deltage i Wien, hvor han her akrobatisk returnerer bolden mod sin landsmand Filip Krajinovic. Foto: Joe Klamar/Ritzau Scanpix

Tennis. De to finaleseedede topnavne ved ATP-turneringen i Wien, serbiske Novak Djokovic og østrigske Dominic Thiem, er begge kommet videre fra 1. runde. Djokovic måtte finde de snedige slag frem for at knække landsmanden Filip Krajinovic i en 7-6 (8/6), 6-3-sejr, mens Thiem vandt 6-4, 7-5 over den ukrainske lucky loser Vitaliy Sachko. I 2. runde skal Djokovic møde den stærke kroat Borna Coric, mens Thiem skal prøve kræfter med chilenske Cristian Garin, der i sin 1. runde-kamp nedkæmpede Stan Wawrinka i tre hårde sæt.