Barcelona-stjerne: Holdet har brug for, at jeg giver meget mere

Fodbold. FC Barcelona havde 25 forsøg mod mål i lørdagens sene udekamp mod Alaves, men de kastede blot en enkelt scoring af sig i 1-1-kampen. Det var fjerde ligakamp i træk, at catalonierne gik fra banen uden at vinde, og holdet er noget overraskende på 12.-pladsen med otte point op til ærkerivalerne fra Real Madrid. Offensivspilleren Antoine Griezmann erkender, at han er en af dem, der skal være skarpere, selv om han kom på tavlen i opgøret. »Jeg brændte mange chancer. Holdet har brug for mine mål, og jeg forsøger at forbedre mig. Jeg har det godt, og jeg nyder at være her. Jeg skal stadig forbedre mig meget, men med hårdt arbejde, selvtillid og ydmyghed når vi derhen«, siger han ifølge Marca.

Sejlsport. Kim Andersen taber valg om præsidentpost i sejlsportsforbundet World Sailing. Det blev offentliggjort søndag under organisationens generalforsamling, skriver Dansk Sejlunion i en pressemeddelelse. Danskeren afløses af kinesiske Li Quanhai, som blev valgt med 68 stemmer mod Andersens 60 stemmer.

Fodbold. 1.-divisionsklubben Silkeborg IF er hårdt ramt af coronavirus. I alt er ni personer registreret som smittede, heriblandt syv spillere og cheftræner Kent Nielsen. Mens de isolerer sig i deres respektive hjem, skal resten af holdet i kamp søndag eftermiddag mod Vendsyssel FF. Det studser Vendsyssel-træner Lasse Stensgaard over. »Som sådan føler vi os ikke utrygge, men jeg synes, at det er ser lidt mærkeligt ud, når man ser på det i forhold til resten af samfundet, hvor der er mange, der må arbejde hjemmefra og så videre«, siger træneren til Nordjyske.

Cykling. De australske World Tour-løb Tour Down Under og Cadel Evans Great Ocean Road Race sløjfes i 2021 på grund af coronavirus. Pandemien betyder, at de lokale myndigheder og arrangørerne har set sig nødsaget til at aflyse cykelløbene, som dog begge vender tilbage i 2022. Det skriver arrangørerne af de to cykelløb på løbenes respektive hjemmesider.