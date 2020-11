Dansk debutant vinder i Premier League, og Malmö FF's fem danskere er tæt på titlen

Direkte sport i tv Mandag 2. november TV 2 Sport 21.00 Fodbold: Villarreal-Valladolid TV3 Sport 19.00 Fodbold: SønderjyskE-AGF 02.10 NFL: NY Giants-Tampa Bay TV3 Max 18.30 Fodbold: Fulham-W. Bromwich 21.00 Fodbold: Leeds-Leicester Eurosport 2 16.00 Svømning: International League TV 2 Sport X 11.00 Tennis: Rolex Paris Masters (m)

Fodbold. Cheftræner Jon Dahl Tomasson brugte alle sine fire danske spillere, da Malmö FF med en 1-0-sejr i det skånske lokalopgør mod Helsingborg kom endnu et skridt nærmere det svenske mesterskab. Jonas Knudsen, Lasse Nielsen og anfører Anders Christiansen spillede hele kampen, mens Søren Rieks kom ind efter 63 minutter. Isaac Keese Thelin blev matchvinder, da han efter et kvarter med et knastørt hug sparkede bolden mellem benene på Anders Lindegaard. Den tidligere danske landsholdsmålmand forlod stærkt frustreret banen med en skade 5 minutter efter pausen. Mens Malmö FF nu er 10 point foran Elfsborg med fire kampe igen, skal Helsingborg i næste runde ud i en skæbnekamp mod IFK Göteborg, der er med 2 point flere ligger lige over nedrykningsstregen.

Foto: Andy Rain/Ritzau Scanpix

Fodbold. Joachim Andersen fik debut i Premier League og spillede hele kampen for Fulham, der med 2-0 over West Bromwich vandt for første gang i denne sæson. Joachim Andersen er kommet til Fulham på en lejeaftale fra Lyon, men blev i sidste måned skadet, inden han fik spillet en kamp. Jamaicaneren Bobby Reid med et hobvedstød og Ola Aina med et hårdt skud scorede for Fulham.

Fodbold. 11 spillere fra AFC Ajax er testet positive for coronavirus, skriver De Telegraaf. Det betyder, at den hollandske storklub kun har 17 spillere i truppen til tirsdagens Champions League-kamp mod FC Midtjylland, skriver Ajax på twitter. Klubben har kun én målmand i truppen, den 20-årige og 204 cm høje debutant Kjell Scherpen, da både førstevalget Andre Onana og reserven Marten Stekelenburg er blandt de smittede, der også tæller stjernenavnene Davy Klaassen og Dusan Tadic. Det har givet plads i den smalle trup til blandt andre den 20-årige dansker, Victor Jensen, der til daglig spiller på klubbens andethold i Eerste Divisie, og heller ikke har fået debut på førsteholdet.

»Vi har nogle spillere, som ikke må rejse ind i Danmark. Det er spillere, som gerne må spille i Holland, så det er lidt underligt. Vi vil forsøge at få dem ind, og vi må se, hvem vi har til rådighed i morgen tidlig. Så stiller vi med en stærk startopstilling«, sagde Ajax-træner Erik ten Hag på mandagens pressemødet i Herning.

Golf. Efter 14.-pladsen i Cyprus Open avancerede Jeff Winther 11 pladser på verdensranglisten, hvor han som nummer 267 fortsat er fjerdebedste dansker efter Rasmus Højgaard (nr. 74), Joachim B. Hansen (nr. 225) og Lucas Bjerregaard (nr. 262).

Fodbold. Jess Thorup er ifølge Ritzau en lidt upopulær mand i Genk og omegn efter skiftet fra den belgiske klub til FC København. Genk-spilleren Theo Bongonda har på Instagram kommenteret nyheden med fire udstrakte langemænd, mens Genks danske wingback, Joakim Mæhle, skrev på Twitter, at han håbede, at Thorup »ikke består lægetjekket«. En kommentator undrer sig også over Thorups skifte mindre end 40 dage efter han tiltrådte i Genk. »Det billede, vi havde af Thorup, som en gentleman, det er knust«, sagde fodboldeksperten Stef Wijnants søndag til Sporza. Han tilføjer: »Hvis Jess Thorup synes, at det er bedre for hans karriere, er det hans eget valg. Men det er mærkeligt«.

Basketball. Bakken Bears er hårdt ramt af corona. Ifølge Jyllands-Posten er otte spillere smittet med virus. Hertil kommer to fra staben omkring holdet. Holdets træning er foreløbigt aflyst, og det kan blive svært at mønstre et hold i den næste Champions League-kamp mod Galatasaray, selv om den er udsat fra 4. til 11. november, forklarer sportsdirektør Michael Piloz til avisen.

Fodbold. Reserveligaen med 16 klubber fra Superligaen og 1. division er indstillet for resten af 2020. På sin hjemmeside skriver Brøndby IF, at Divisionsforeningen har meddelt, at man for at minimere en potentiel smitterisiko, lukker ned. I Reserveligaen bruges ofte et miks af spillere fra førsteholdstruppen, ungdomshold samt prøvespillere, hvilket potentielt øger smitterisikoen, skriver Ritzau.

Håndbold. Landsholdsstregen Magnus Saugstrup skifter skifter efter indeværende sæson fra Aalborg Håndbold til tyske Magdeburg, der allerede har Jannick Green og Michael Damgaard på kontrakt.

Fodbold. Mindst tre klubber skal i aktion i Champions League med corona som medspiller. Fra Ukraine forlyder det, at Dinamo Kijevs offensive midtbanespiller Mikkel Duelund er blevet testet positiv sammen med fem andre spillere og yderligere fem medlemmer af staben. Real Madrid-stopperen Eder Militao selvisolerer, mens holdet møder Inter og så må Bayern München må klare sig uden Niklas Süle.

Håndbold. GOG-fløjen Emil Jakobsen er efterudtaget til landsholdets kommende kampe mod Schweiz og Finland onsdag og lørdag.

Fodbold. Det ser ud til, at Bayern München og klubbens forsvarsgeneral David Alaba snart går hver til sit. Bayern havde forelagt den 28-årige østriger en kontraktforlængelse og bedt ham tage stilling til en ny aftale senest ved udgangen af oktober. Det gjorde Alaba ikke, hvorfor Bayern har trukket tilbuddet tilbage. Det oplyser klubbens præsident Herbert Hainer til Bayrischer Rundfunk. »Vi fik at vide, at vores tilbud var utilfredsstillende og at vi skulle tænke os bedre om«, siger Herbert Hainer. Alaba (394 kampe for Bayern) har kontraktudløb i sommeren 2021 og er fra 1. januar fri til at indlede forhandlinger med andre klubber. Bayern Münchens ærespræsident Uli Hoeness har tidligere beskrevet Alabas agent, Pini Zahavi, som en »pengesulten piranha«.

Cykling. Team-manager Bjarne Riis finder det ikke realistisk, at NTT-holdet finder en ny hovedsponsor. Projektet får dermed sandsynligvis en brat ende, vurderer Riis over for Ekstra Bladet. »Som det ser ud lige nu, er der ikke et hold med mig ved roret næste år. Sådan er situationen. Vi har ikke en sponsor på hånden lige nu, og det er ved at være sent, så det ser ikke for godt ud«, siger Riis til Ekstra Bladet. Planen var oprindeligt, at Bjarne Riis og forretningspartnerne Lars Seier Christensen og Jan Bech Andersen ville erhverve sig 30 procent af holdet, men det er aldrig sket.

Foto: Tariq Mikkel Khan Bjarne Riis blev team manager hos NTT i januar.

Bjarne Riis blev team manager hos NTT i januar. Foto: Tariq Mikkel Khan

Tennis. Det blev Clara Tausons besejrer ved ITF-turneringen i Tyler, Texas, USA’s Ann Li, der endte som titelvinder. Efter en finalekamp mod ukrainske Marta Kostyuk vandt den 20-årige amerikaner 7-5, 1-6, 6-3. I kvartfinalen vandt Ann Li i to sæt over Tauson, som samme dag forinden havde nedkæmpet den topseedede amerikaner Shelby Rogers i et opgør over tre timer.

Fodbold. FC København er blevet enig med Jess Thorup om en fireårig aftale, der gør Thorup til cheftræner per dags dato. Thorup er med på træningsbanen i dag, inden han præsenteres officielt ved et pressemøde i Parken kl. 14. »Vi har været meget grundige i vores analyser og rekruttering af Jess, og han har fra første dag været vores foretrukne kandidat. Han har bevist sig som toptræner i både Danmark og Belgien og kommer dermed med en sjælden kombination af international erfaring og kapacitet samt stor indsigt i dansk fodbold«, siger bestyrelsesformand Bo Rygaard, der for nylig fyrede Ståle Solbakken som manager i klubben.