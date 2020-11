Corona spænder ben: Kvindeligaen sættes på pause efter nordjysk nedlukning

Direkte sport i tv Fredag 8. november TV 2 Sport 14.35 Cykling: Vuelta a España, 16. etape 20.45 Fodbold: Sassuolo-Udinese TV3 Sport 13.00/21.45 Dart: VM for hold 19.00 Fodbold: Randers-AaB TV3 Max 20.30 Fodbold: Werder Bremen-FC Köln Xee 18.30 Fodbold: Brighton-Burnley 21.00 Fodbold: Southampton-Newcastle Canal 9 20.45 Fodbold: Harrogate-Skelmersdale Eurosport 1 14.35 Cykling: Vuelta a España 17.55 Sambobrydning: VM Eurosport 2 10.00/16.00 Svømning: Int. League 19.00 Golf: PGA Tour TV 2 Sport X 14.00/18.30 Tennis: Paris Masters (m) Vis mere

Fodbold. Kvindeligaen i fodbold suspenderes efter coronanedlukningen af Nordjylland, som statsminister Mette Frederiksen (S) meddelte torsdag. Resten af turneringen rykkes til foråret, oplyser chefen for Kvindeligaen, Nicolai Kaas. »Vi har valgt at udsætte de sidste to runder af Kvindeligaen, fordi vi mener, at det er den mest sportslige korrekte måde at gøre det på«, forklarer Kaas. De to sidste runder af grundspillet samt det efterfølgende slutspil vil i stedet efter planen blive afviklet til foråret inden starten af sæsonen 2021/2022. Både Fortuna Hjørring og FC Thy fra Kvindeligaen holder til i de kommuner, hvor folk ikke længere må krydse kommunegrænser som følge af bestræbelserne på at inddæmme smitten med de muterede coronavirus. Det er endnu uvist, om også pokalturneringen udsættes.

Håndbold. Jyske Bank Boxen i Herning kommer til at lægge gulv til endnu flere kampe ved EM i kvindehåndbold i december. Dansk Håndbold Forbund (DHF) oplyser på sin hjemmeside, at de kampe, som skulle have været spillet i Frederikshavn, bliver flyttet til Herning. Det sker, efter at DHF tidligere fredag meddelte, at de nye, skærpede coronarestriktioner i Nordjylland umuliggjorde afviklingen af EM-kampe i Arena Nord i Frederikshavn. »Med hjælp fra vores gode samarbejdspartnere MCH og Herning Kommune har vi lavet en løsning, hvor kampene i både gruppe A og B nu spilles i Jyske Bank Boxen i Herning«, siger DHF-formand Per Bertelsen på hjemmesiden.

Foto: Oscar del Pozo/Ritzau Scanpix Magnus Cort stryger først over stregen i fredagens Vuelta-styrkeprøve.

Cykling. Med en eksplosiv finish på de sidste 200 m tilintetgjorde Magnus Cort (EF) al modstand til den første danske triumf i årets Vuelta a España, da et felt på små 40 ryttere nåede samlet til mål på den 162 km lange 16. etape fra Salamanca til Ciudad Rodrigo. Cort holdt løbets førende rytter sloveneren Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et par længder bag sig på andenpladsen, mens den portugisiske eksverdensmester Rui Costa (UAE Team Emirates) blev nr. 3. Det var den 27-årige danskers anden sejr i denne sæson, efter at han nøjagtigt ni måneder tidligere slog til på 2. etape i Etoile de Bessèges. Det var Corts tredje etapegevinst i Vueltaen efter to i 2016, ligesom han blandt sine i alt 16 sejre har en enkelt i Tour de France i 2018. I denne sæson blev han kort inden VM i Italien i slutningen af september ramt af corona, og inden starten på Vueltaen nåede han kun at træne i godt tre uger.

Fodbold. Italiens landstræner, Roberto Mancini, er blevet smittet med coronavirus, oplyser landets fodboldforbund på sin hjemmeside. Han er ifølge forbundet symptomfri, men smitten kommer meget ubelejligt. Italien står foran en testkamp mod Estland inden opgør i Nations League mod Polen og Bosnien henholdsvis 15. og 18. november.

Fodbold. To dage før en vigtig udebanekamp mod mestrene fra FC Midtjylland er FC Københavns spillertrup blevet ramt af coronavirus. Det er Peter Ankersen og Bryan Oviedo, der er smittede, skriver FCK på sin hjemmeside. De to backs er nu i isolation. Klubben formoder ikke, at de to smittetilfælde har forbindelse til hinanden.

Fodbold. Robert Skov og holdkammeraterne fra Hoffenheim leverede i torsdagens Europa League-runde ikke bare en sprudlende 5-0-sejr mod Slovan Liberec, de var også mændene bag en stor kollektiv manifestation. Da Munas Dabbur havde scoret til 1-0 på en af den fremragende spillende Robert Skovs to assist i kampen, stak samtlige de blåblusede spillere en knyttet næve i vejret i en solidaritetserklæring møntet på deres holdkammerat Ryan Sessegnon, der tidligere på ugen var blevet kaldt både »nigger« og »slave« på sociale medier. Ryan Sessegnon, der så kampen fra bænken, kvitterede for opbakningen på Twitter ved at skrive »mine drenge« og »solidaritet«.

Håndbold. Frederikshavn kommer alligevel ikke til at være medvært for det kommende EM for kvinder. Myndighedernes skærpede coronarestriktioner i Nordjylland gør, at det ikke er muligt at afvikle de kampe, som skulle have været spillet i Arena Nord, lyder det samstemmende fra Dansk Håndbold Forbund (DHF) og Det Europæiske Håndboldforbund (EHF). DHF-formand Per Bertelsen oplyser, at der endnu ikke er udpeget en afløser for Frederikshavn. EM starter 3. december, og Danmark er vært sammen med Norge, hvor der ligeledes er uvished om afviklingen af kampene.

Foto: Jens Dresling Vendsyssel FF og Mikkel Wohlgemuth skulle søndag have mødt Esbjerg, men den kamp er udsat mindst fire uger.

Fodbold. Med myndighedernes opfordring til borgere i syv nordjyske kommuner om at holde sig indenfor egen kommunegrænse har Divisionsforeningen valgt at udsætte ti kommende turneringskampe for Vendsyssel FF i 1. division samt Thisted FC og Jammerbugt FC i 2. division. Restriktionerne gælder i de kommende fire uger. Vendsyssel FF overvejer at flytte holdets træning ud af kommunen. »Vi kan ikke ligge stille i fire uger, hvis vi skal spille kampe i december. Så er vi nødt til at træne og må finde en løsning«, siger træner Lasse Stensgaard til Ritzau. Fire spillere og to fra staben bor i de syv berørte kommuner.

Golf. Ugens turnering på European Tour, Cyprus Showdown, afvikles efter et alternativt format, hvor kun de 32 bedste får adgang til lørdagens tredje runde. Her nulstilles stillingen, hvorefter de 16 bedste kvalificerer til sig søndagens finalerunde, hvor der igen startes forfra. Afbrydelser på grund af tordenvejr betyder imidlertid, at Rasmus Højgaard og Thorbjørn Olesen først lørdag formiddag ved, om de fortsat er med i turneringen. Thorbjørn Olesen har spillet færdig, og med 4 slag under par ligger han lige akkurat uden for cutgrænsen på en delt 34.-plads, hvor også Rasmus Højgaard er placeret. 19-årige Højgaard mangler dog 3 huller, som han skal overstå i 1 slag under par for at være sikker på at avancere, men hvis to af de foranliggende falder tilbage til 4 under par, kan det hjælpe begge danskere videre. Jeff Winther er med sin score i par derimod færdig i turneringen.

Tennis. Russiske Daniil Medvedev er klar til lørdagens semifinaler ved Paris Masters. Fredag besejrede han uden det store drama argentinske Diego Schwartzman 6-3, 6-1 og skal i sin semifinale møde canadiske Milos Raonic, der efter tre tætte sæt nedkæmpede franske Ugo Humbert.

Fodbold. For anden gang på to et halvt år har Sevilla-spilleren Munir El Haddadi tabt en appelsag ved Den Internationale Sportsdomstol (CAS). Munir El Haddadi er spansk statsborger, men vil gerne spille landsholdsfodbold for sine forældres fødeland Marokko. Problemet er bare, at den Munir El Haddadi i 2014 som 19-årig spillede 13 minutter i sin eneste A-landskamp i EM-kvalifikationen for Spanien, hvilket i princippet vil ’låse’ ham. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har lempet reglerne, så spillere under 21 år godt kan skifte nation, selv om de har spillet turneringskampe for et andet land, men da Munir El Haddadi efter sin 21 års fødselsdag også optrådte i en EM-kamp for det spanske U21-landshold, fik han igen afslag.

Foto: Carlos Garcia Rawlins/Ritzau Scanpix Kinas Cheng Peng og Yang Jin fredag under parløbets korte program.

Kunstskøjteløb. Årets eneste grandprix i kunstskøjteløb på kinesisk grund finder denne weekend sted i Huaxi-sportscenteret i Chongqin-provinsen. 27 kinesere bliver på grund af coronapandemien de eneste deltagere, og der vil ikke være adgang for publikum. Konkurrencen afvikles af Det Internationale Skøjteunion, ISU.

Fodbold. På trods af at Tyskland i Bundesligaen har en af verdens stærkeste nationale ligaer og i Bayern München også har den klub, der sidder på Champions League-trofæet, så er Tyskland ved at blive en stor eksportør af deres bedste spillere. 10 af de 28 spillere landstræner Joachim Löw fredag har udtaget til de kommende kampe mod Ukraine og Spanien spiller således udenfor Tysklands grænser. Tre prominente legionærer er slet ikke med: Marc-André ter Stegen (Barcelona, skadet), Julian Draxler (PSG, vraget) og Kai Havertz (Chelsea, corona).

Cykling. Formanden for Danmarks Cykle Union (DCU), Henrik Jess Jensen, får kritik af den uafhængige etiske komité under Danmarks Idrætsforbund (DIF). Det sker efter en sag, hvor DCU-bossen ikke erklærede sig inhabil, da Aalborg blev tildelt motionist-VM i 2024. Henrik Jess Jensen arbejder også som afdelingsleder i afdelingen for infrastruktur og veje i Aalborg Kommune.