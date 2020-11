Uimponeret og fræk ung fynbo er på vej til sin første slutrunde

Han afbryder snakken med sin kammerat Mathias Gidsel for at vende sig om mod landsholdets pressekvinde.

»Var der ikke mere?«, spurgte landsholdets nye venstre fløj, Emil Manfeldt Jakobsen, med det største grin på læben.

At det kun var TV 2 og Politiken, der stod klar med mikrofonen, havde han svært ved at forstå. Emil Jakobsen troede naturligvis, at hele verdenspressen ventede på at snakke med ham efter karrierens tredje A-landskamp torsdag aften. Han er jo en af den hjemlige ligas hotteste spillere, og her refereres ikke til det altid perfekt friserede røde hår.