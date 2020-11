Ståle Solbakken skal fortsat tælle til ti, når talen falder på FCK

Direkte sport i tv Tirsdag 10. november

TV3 Max 16.45 E-sport: Superligaen Eurosport 1 12.00 Bordtennis: VM Eurosport 2 10.00/16.00 Svømning: International League TV 2 Sport X 11.00 Tennis: Sofia Open (m)



Fodbold. Den tidligere FC København-manager Ståle Solbakken vender snart tilbage til Danmark fra Norge. Det siger han i en podcast med mediet Hamar Arbeiderblad, skriver VG. »Hustru og datter bor jo der, og det er vel der, vi kommer til at opholde os«, siger Solbakken om sit tilhørsforhold til Danmark. I podcasten afviser Solbakken fortsat at kommentere den bratte afsked med FCK. »Jeg vil udtale mig, når den tid kommer«, siger han og tilføjer om fyringen: »Jeg skal fortsat tælle til ti«.

Fodbold. Den 21-årige midtbanespiller Magnus Kofod Andersen må vente lidt endnu på at få debut for det danske landshold. Han forlod således landsholdslejren få timer efter han var ankommet som følge af smitte i superligaklubben FC Nordsjælland, hvor han spiller til daglig. »Magnus er testet negativ i lejren i dag, men han sendes hjem for en sikkerheds skyld, så han kan være klar for U21-landsholdet senere på ugen«, lyder det i et tweet mandag aften fra DBU. FCN meddelte tidligere mandag, at målmand Peter Vindahl Jensen og målmandstræner Pablo Moreno var blevet testet positive for coronavirus.

Fodbold. Italienske Fiorentina har fyret cheftræneren Giuseppe Iachini efter en skuffende start på sæsonen i Serie A. I stedet er den tidligere cheftræner Cesare Prandelli hentet tilbage til Firenze-klubben. Han stod senest i spidsen for Fiorentina fra 2005 til 2010.

Basketball. Sofie Tryggedsson går glip af kommende EM-kvalifikationskampe for Danmark. De danske basketballkvinder må undvære Sofie Tryggedsson, når de i denne uge spiller to kampe i EM-kvalifikationen. Årsagen er, at hun for anden gang er blevet testet positiv for coronavirus. Det oplyser Danmarks Basketball Forbund mandag i en pressemeddelelse.