EM-billet: Ungarn slukker lyset for Islands fodbolddrømme

FAKTA Klar til EM-slutrunde Feltet til EM næste år er ved at være samlet. Nu mangler blot to nationer. Gruppe A: Tyrkiet, Italien, Wales, Schweiz Gruppe B: Danmark, Finland, Belgien, Rusland Gruppe C: Holland, Ukraine, Østrig, Nordmakedonien Gruppe D: England, Kroatien, Tjekkiet, Serbien/Skotland? Gruppe E: Spanien, Sverige, Polen, Nordirland/Slovakiet? Gruppe F: Portugal, Frankrig, Tyskland, Ungarn





Fodbold. I Budapest lykkedes det torsdag aften Ungarn at knække Island 2-1, netop som det kort før tid så ud til, at spillerne fra Nordatlanten igen skulle nå en slutrunde. Gylfi Sigurdsson havde bragt sit hold foran i første halvleg af playoff-finalen, men på bare tre minutter i slutfasen nettede ungarerne to gange og tog en EM-billet. Nordmakedonien, der kun har båret dette navn siden februar 2019, tog inden da den 21. plads ved EM-slutrunden, efter det lykkedes at hive en 1-0-sejr hjem på udebane mod Georgien. Det var veteranen Goran Pandev, der blev matchvinder i anden halvleg. Hermed skal nordmakedonierne næste år spille med ved sin første internationale slutrunde.

Fodbold. FC København og FC Midtjylland mødes i 4. runde af landspokalturneringen i fodbold. Det blev afgjort af en lodtrækning torsdag aften. Her var 11 ud af 12 hold fra Superligaen med i bowlen. Kun FC Nordsjælland var ikke med, efter at holdet kort forinden blev slået ud af Hvidovre, der vandt 2-0. FC København fandt vej til 4. runde ved at besejre Avarta 2-1 i sidste uge, mens FC Midtjylland onsdag slog HB Køge med 1-0. I søndags mødtes de to hold i Superligaen, da midtjyderne vandt 4-0. Mens de to tophold fra den forgangne superligasæson tørner sammen i Parken, venter der også andre store opgør i fjerde runde. Blandt andet skal de forsvarende pokalvindere fra Sønderjyske møde Lyngby, AGF tager imod AC Horsens, mens Brøndby skal en tur på besøg hos Fremad Amager. Kampene er endnu ikke fastlagt, men næste kamptermin er 15. til 17. december.

FAKTA DBU Pokal, 4. runde Torsdag aftens lodtrækningen faldt således ud: FC København-FC Midtjylland

Sønderjyske-Lyngby

AGF-AC Horsens

Hvidovre IF-Vejle

Fremad Amager-Brøndby

Nykøbing FC-OB

Jammerbugt/Holstebro (vinderen er endnu ikke fundet grundet nedlukning i Nordjylland)-Randers FC

B 93-AaB Vis mere

Fodbold. FC Nordsjælland blev torsdag aften det første superligahold, som røg ud af denne sæsons udgave af landspokalturneringen i fodbold. 1.-divisionsholdet Hvidovre sendte det talentspækkede hold fra landets bedste fodboldrække ud med en hjemmesejr på 2-0. Dermed er FC Nordsjælland ikke i puljen, når der trækkes lod til fjerde runde i pokalturneringen. Det er de 11 øvrige superligahold til gengæld. Hvidovres sejr blev grundlagt af to tidlige mål.

Cykling. Danmark er blandt de mange nationer, der har valgt at blive væk fra europamesterskaberne i banecykling, som i disse dage afvikles i Bulgarien. I den rød-hvide paradedisciplin 4 km holdforfølgelsesløb, hvor den danske kvartet erobrede guld og satte verdensrekord i 3.44.672 minutter ved VM i Berlin 27. februar, stillede således kun seks lande til start. Rusland, der ved verdensmesterskaberne blev nr. 10, var i finalen i tiden 3.54.677 en tiendedel af et sekund hurtigere end de italienske VM-bronzevindere, der dog var svækket, fordi den regerende individuelle verdensmester og firedobbelte Giro d’Italia-etapevinder Filippo Ganna er testet positiv for corona.

Fodbold. AGF kom torsdag ud i et mægtigt pokaldrama på udebane mod Kolding, der sluttede 3-3 efter forlænget spilletid, men 4-3 til AGF på de efterfølgende straffespark. Superligamandskabet fik en mareridtsstart, da det måtte indkassere to mål inden for kampens første ti minutter, og begge var målmandsdrop signeret den 21-årige polak Kamil Grabara. Efter den åbning var det op ad bakke for favoritterne, men med intens fight lykkedes det efter pausen at udligne og endda score til 3-2 ved Patrick Mortensen, inden hjemmeholdet udlignede. Det tætte opgør måtte ud i forlænget spilletid og straffesparksduel, hvor målmand Grabara så blev AGF’s helt med to redninger, så det samlet sluttede 7-6 til gæsterne fra Aarhus.

Tennis. Leschly Tennis Foundation og UTR vil præsentere en ny event i Danmark. Nordens bedste spillere er inviteret til en intensiv weekend i Hørsholm Rungsted Tennisklub 28.-29. november for at dyste om prestige og pengepræmier på samlet 150.000 kr. samt fremvise international kvalitet for danske tennisfans – også via TV2 Sport, der sender alle kampe live. »Jeg ser meget frem til at komme til Danmark og konkurrere. Det er en glimrende mulighed for mig at møde dygtige spillere som forberedelse til den nye sæson, og jeg håber at klare mig godt og nyde atmosfæren til arrangementet«, siger verdensranglistens nr. 27, norske Casper Ruud, ifølge arrangøren. Han skal bl.a. spille mod det danske stortalent Holger Rune. De øvrige deltagere er Davis Cup-profilen fra Sverige, Elias Ymer, samt den danske mester Christian Sigsgaard.

Fodbold. Selv om Lyngby besejrede Slagelse 9-0 i pokalturneringen, glemmer Nicolai Geertsen nok ikke kampen lige foreløbig. Under normale omstændigheder vil et mål til 7-0 ikke påkalde sig den store opmærksomhed, men nyd lige Geertsens scoring i videoen, og så ved du, hvorfor den 29-årige i de kommende dage går med hovedet lidt højere hævet end normalt.

Golf. Årets sidste major-turnering i golf, US Masters, blev torsdag sat på pause, nærmest inden den gik i gang. På forhånd havde vejrudsigterne set dunkle ud, og regn kom hurtigt til at sætte en stopper for torsdagens første runde. Således var der bare spillet 35 minutter, inden tung regn ned over Augusta National Golf Club suspenderede spillet. Ni spillere havde nået at spille et hul, før regnen satte ind. Der gik næsten tre timer, før spillet kunne genoptages. Den 84. udgave af turneringen skulle have været afviklet i april, men på grund af coronapandemien blev den udsat til november.

Fodbold. Liverpool må undvære forsvarsspilleren Joe Gomez i det meste af den igangværende sæson, skriver klubben på sin hjemmeside. 23-årige Gomez pådrog sig en knæskade under træningen med det engelske landshold, og efter en operation må han nu indstille sig på en lang pause.

Fodbold. Celta Vigo har ansat Eduardo Coudet som træner i stedet for Oscar Garcia, der blev fyret mandag. Argentinske Coudet spillede for Celta i starten af nullerne og har været træner i hjemlandet, Brasilien samt i Mexico.

Fodbold. Greg Clarke, der tirsdag gik af som præsident for det engelske fodboldforbund, FA, efter nogle uheldige bemærkninger om race, seksualitet og køn i det engelske parlament, trækker sig nu også som vicepræsident for Det Internationale Fodboldforbund, Fifa. Clarke havde håbet, han kunne bevare sin post i Fifa indtil næste år, men verdensforbundet opfordrede ham til at trække sig, og sådan blev det, skriver AP.

Boksning. Sarah Mahfoud, der er IBF-verdensmester i fjervægt, skulle 10. december have bokset mod Amanda Serrano i Las Vegas. Men kampen om WBO-titlen er nu aflyst på grund af corona-situationen, skriver Ekstra Bladet.

Motorsport. W-series, der er en motorsportsserie udelukkende for kvinder, bliver næste år supportklasse for formel 1 ved otte lejligheder. Det er endnu ikke afgjort, hvilke otte grandprixer, det drejer sig om.