Spilstop: Liverpools Mohamed Salah er ramt af coronavirus

Fodbold. Mohamed Salah er smittet med coronavirus. Det oplyser Det Egyptiske Fodboldforbund på Twitter. Liverpool-stjernen er samlet med det egyptiske landshold, som lørdag møder Togo på hjemmebane. Tre dage senere gælder det udekampen mod samme modstander. Salah er ikke den eneste Liverpool-spiller, som har været smittet med coronavirus. For en måned siden blev schweiziske Xherdan Shaqiri ramt af sygdommen. Desuden har Sadio Mané og nytilkomne Thiago Alcântara været ramt.

Håndbold. Det bliver mere og mere tvivlsomt, om Norge kan løfte sin del af EM-slutrunden for kvinder, der starter 3. december. Nu siger landet statsminister Erna Solberg, at det ser temmelig vanskeligt ud med de coronarestriktioner, der er i Norge. »Vi arbejder med spørgsmålet, om det i det hele taget er muligt at have en protokol for et så stort arrangement. Der er mange tegn, som tyder på, at det kan blive vanskeligt at få en protokol til at lykkes, når så mange mennesker skal komme, og når det berører så mange mennesker«, siger Erna Solberg til NTB. Senest mandag skal Norge give Det Europæiske Håndboldforbund besked på, om landet kan løfte EM-opgaven, der omfatter to indledende puljer, en mellemrunde og finalestævnet. Resten af turneringen spilles i Danmark. Formanden for Dansk Håndboldforbund, Per Bertelsen, har flere gange sagt, at Danmark kan løse opgaven alene, hvis Norge melder pas.

Fodbold. Landstræner Kasper Hjulmand sorterer syv spillere fra truppen på A-landsholdet. Oliver Abildgaard, Anders Dreyer, Erik Sviatchenko, Rasmus Falk, Jesper Hansen, Oliver Christensen og Victor Nelsson glider alle ud af truppen. Oliver Christensen og Victor Nelsson rykkes dog ned på U21-landsholdet, mens de øvrige rejser hjem. Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) til Ritzau. Det betyder, at Jesper Hansen, Anders Dreyer, Erik Sviatchenko og Rasmus Falk endte med at sidde i isolation i fire dage fra mandag til fredag på et hotelværelse i Helsingør uden at komme i kamp. De var dog ude at træne med fredag eftermiddag, inden de blev sendt hjem.

Fodbold. Alle spillere, trænere og ledere i den danske landsholdslejr, der har været i coronaisolation mandag, er nu testet negative og er derfor alle klar til træning før Nations League-kampen søndag mod Island. Det skriver Dansk Boldspil-Union, DBU, på twittter. Coronakaos brød ud i den danske landsholdslejr, da Robert Skov blev testet positiv for coronavirus. Det sendte nemlig foruden landstrænerduoen Kasper Hjulmand og Morten Wieghorst også Frederik Rønnow, Yussuf Poulsen, Rasmus Falk, Pione Sisto, Erik Sviatchenko, Alexander Scholz og Martin Braithwaite i isolation, da de havde været i nærkontakt med enten Robert Skov eller en behandler, der også var smittet. Robert Skov er sendt hjem til sin klub Hoffenheim.

Golf. Emily Kristine Pedersen er helt i front efter de første to runder af Saudi Ladies International på kvindernes European Tour. Den 24-årige dansker er to slag foran nærmeste konkurrent, waliseren Lydia Hall, mens Georgia Hall fra England er yderligere et slag efter på tredjepladsen. Emily Kristine Pedersen var på en delt tredjeplads efter første runde torsdag. Fredagens runde gik hun i 68 slag, hvilket svarer til fire under par. Det var et slag dårlige end torsdag, men rækker altså alligevel til avancement til førstepladsen.

Fodbold. FC København flytter Jannick Breuning ind som fast medlem af det nye trænerteam omkring cheftræner Jess Thorup. Det oplyser klubben på sin hjemmeside. Breuning får en assisterende rolle, mens Hjalte Nørregaard forbliver midlertidig førsteassistent, indtil en ny er på plads. Stefan Madsen, der var en del af trænerteamet under Ståle Solbakken, får titel af Player Development Coach for klubbens U19-hold.

Tennis. Lodtrækningen til sæsonafrundingen ATP Tour Finals i Londons O2 Arena resulterede i disse to grupper: Group Tokyo 1970 med Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Diego Schwartzman og Group London 2020 med Rafael Nadal, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev. Gruppenavnene symboliserer sæsonfinalernes 50-års jubilæum. De første singlekampe søndag i en begivenhed, der også omfatter en doubleturnering, bliver Thiem-Tsitsipas om eftermiddagen og Nadal-Rublev om aftenen.

Tennis. Holger Rune er godt kørende i ITF-turneringen i spanske Valldoreix. I kvartfinalen vandt det danske stjernefrø således fredag i to sæt med cifrene 6-2, 6-2 over den 8. seedede Timofey Skatov fra Kasakhstan og skal nu møde franske Thomas Laurent i semifinalen.

Fodbold. U21-landsholdstruppen er blevet udvidet med tre nye spillere forud for tirsdagens udekamp mod Rumænien i EM-kvalifikationen. Det drejer sig om Sebastian Hausner fra AGF, Nikolas Dyhr fra FC Midtjylland og SønderjyskEs Emil Frederiksen. Danskerne har allerede sikret sig adgang til næste års EM i Slovenien og Ungarn.

Fodbold. FC København må undvære midtbanespilleren Jens Stage i den kommende tid på grund af coronavirus. På klubbens hjemmeside oplyser FCK, at Stage har afgivet en positiv test og nu er sendt i isolation. I sidste uge kom det frem, at også Peter Ankersen og Bryan Oviedo var smittet med coronavirus. De to spillere træner dog med igen.

Motorsport. Formel 1-feltet skal i denne weekend prøve kræfter med det tyrkiske grandprix på banen Istanbul Park. Løbet var senest på kalenderen i 2011, men er med igen på grund af den særlige nødsæson, der er iværksat af coronahensyn. I den første frie træning var de to Red Bull-kørere Max Verstappen og Alexander Albon hurtigst med Ferraris Charles Leclerc som nr. 3. Kevin Magnussens bedste tid var 17. bedst. I den anden frie træning var Max Verstappen ligeledes hurtigste mand, mens Magnussen kun blev undergået af Nicholas Latifi (Williams).

Svømning. Den tidligere direktør for Dansk Svømmeunion Pia Holmen blev søndag valgt til vicepræsident i Det Europæiske Svømmeforbund (LEN). Det skete med opbakning fra svømmeunionen, og det møder nu kritik fra den tidligere landsholdssvømmer Frederik Seistrup. Det skyldes, at Pia Holmen sad med det øverste ansvar i svømmeunionen i en periode, hvor der siden hen er blevet afsløret mistrivsel blandt de bedste danske svømmere. Holmen stoppede i februar i år i Dansk Svømmeunion efter kritik i en uvildig undersøgelse foretaget af Kammeradvokaten. »Jeg synes, det er himmelråbende, at man har en bestyrelse i Dansk Svømmeunion, der kort tid efter afskedigelsen eller opsigelsen kan finde på at pege hende i retning af en post som vicepræsident i det europæiske svømmeforbund«, siger Frederik Seistrup ifølge Ritzau til TV2 Sport.