Sportsblik Vinder Danmark EM i fodbold igen? Og håndbold-VM lige om lidt? Ja, hvorfor ikke!

Lige nu har jeg det sådan her: Årets sidste cykelløb er kørt, og det har gjort tv-sportshverdagen i min sofa røvkedelig.

Bevares, jeg kan stadig fange Tottenham på skærmen, jeg kan også flakke rundt mellem kampene i Superligaen, der er også klubkampe i håndbold – og så er der selvfølgelig mere eller mindre spændende og vigtige fodboldlandskampe.

For lidt siden slog de danske coronareserver Sverige med 2-0 i en såkaldt venskabskamp, og søndag blev det til en 2-1-sejr over Island på to straffesparksmål af Christian Eriksen i en pointkamp i Parken – og nu venter Belgien i det samme nye ’koncept’: Nations League. Og her er min forventning nederlag mod verdens øjeblikkelige nummer ét.