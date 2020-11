Ny bog: Direktionen må indse, at den aldrig bliver en del af inderkredsen i en fodboldtrup

Bag glamouren, de mange penge og de hurtige biler er den ledelsesmæssige kerneopgave i moderne fodbold stadig den samme som for 50 og 100 år siden. Det handler i bund og grund om at få en gruppe unge mennesker til at præstere optimalt som hold under pres i 2 x 45 minutter.

Uanset om det ønskede udbytte er lutter sejre med dyre spillere for resultatfabrikken eller udvikling af yngre spillere for talentfabrikken (og sejre nok til ikke at rykke ud af ligaen) går vejen over et velfungerende fodboldhold. Det første, en cheftræner skal vinde, er derfor omklædningsrummet, og denne gamle sandhed gælder også for resten af ledelsen og ejerskabet.

Uddrag Hvor svært kan det være Sportsdirektør i Al Jazira Club Mads Davidsen og tidligere direktør i FC København Dan Hammer har skrevet bogen ’Hvor svært kan det være’ om strategi i fodboldklubber. Dette er et tilpasset kapitel fra bogen, der netop er udkommet.

I ’The Football Man’ fra 1968 beskriver Arthur Hopcraft, hvordan Wolverhampton Wanderers-manageren Stan Cullis beundrede Manchester Uniteds legendariske manager Sir Matt Busby for altid at være rolig under kampene. Til det svarede Matt Busby, at Stan Cullis ikke skulle lade sig narre af fremtoning.

Sir Matt Busby forstod til fulde, at han var lederen med stor L, da han over tre årtier efter Anden Verdenskrig byggede Manchester United op til en storklub. Og selv om hans puls med garanti var tårnhøj under kampene, var han overbevist om, at de unge ’Busby Babes’ præsterede bedst foran 50.000 frådende tilskuere, hvis the gaffer (engelsk slang for chefen) holdt hovedet koldt – i hvert fald udadtil. Så det gjorde han.

Manchester United-ikonets bevidst rolige udstråling var formentlig ikke kun nyttig i forhold til spillernes præstationer på Old Trafford og de andre mudderpøle i engelsk fodbold i efterkrigsårene. Den holdt med stor sandsynlighed også klubbens bestyrelse af cigarrygende erhvervsfolk i skak, så managerens langsigtede arbejde med at udvikle nogle af historiens største individuelle talenter til et af historiens bedste fodboldhold kunne få den nødvendige tid til at blomstre.

Highfive er ikke at blande blod

Det ligger dybt i de fleste ambitiøse erhvervsledere, at de skal gøre en aktiv forskel hele tiden. Desværre kan denne trang til at skubbe på udviklingen virke kontraproduktiv over for en fodboldtrup, der ikke har meget til fælles med ansatte i traditionelle virksomheder.

Der er få undtagelser, men de fleste fodboldspillere er på gennemrejse i en klub, og trods svulstige udtalelser ved ankomsten og kys på logoet ved scoringer består deres nøgterne fællesmængde med klubben i, at deres markedsværdi står og falder med præstationerne i klubbens trøje.

Den indbyggede kynisme i relationen mellem klub og spiller betyder ikke, at spillerne er blottet for følelser for klubben. Og den gør dem heller ikke immune over for hverken god eller dårlig ledelse, tværtimod, men den spiller en afgørende rolle for, hvordan man som ejer, bestyrelsesmedlem og direktør kan gribe ledelsesopgaven an.

For det første må lederne indse, at de aldrig bliver en del af inderkredsen i en trup. Trænere og spillere er meget bevidste om, at det er på banen, i omklædningsrummet og i taktiklokalet, at kampe vindes og tabes, og ingen af de steder kan lederen gøre en direkte forskel. Så selv om spillerne giver highfive til direktion og bestyrelse på vej ud af banen efter en sejr, er det ikke det samme som at blande blod med krigsbrødre.

For det andet må lederne acceptere, at fodboldspillere er eliteudøvere, der alene ved deres tilstedeværelse har bevist, at de kan overvinde hård konkurrence. For hver Superliga-spiller er der tusindvis af spillere, der aldrig fik en kontrakt. Samtidig er alle fodboldspillere udmærket klar over, at det meste i deres tilværelse bliver bedre, hvis de bliver udtaget til holdet, og hvis holdet vinder, og de behøver ikke ledere i jakkesæt og uden relevant faglighed til at minde dem om det.

På det individuelle plan motiveres fodboldspillere af lige så mange forskellige ting som alle andre mennesker. Nogle skal beroliges, nogle skal tirres, nogle skal have konstant opmærksomhed, og nogle skal helt lades i fred, når de skal præstere, men det er primært en opgave for den stab, der er tæt på truppen i dagligdagen. Det bliver ofte underligt påtaget eller uhensigtsmæssigt, når ejere eller direktører agerer ’en af drengene’. Selvfølgelig er bestyrelsesmedlemmer velkomne i omklædningsrummet efter en kamp, men de skyder sig selv i foden, hvis de kun dukker op, når holdet har vundet, eller hvis de begynder at agere som spillernes overordnede. Der er kun én ’gaffer’ i et omklædningsrum, og det er cheftræneren.

I den forbindelse er det vigtigt at indskyde, at lige så uindskrænket og uimodsagt cheftrænerens ledelsesrum må være i omklædningsrummet, lige så uhensigtsmæssigt er det at give ham fuld kontrol over klubbens langsigtede fodboldstrategiske arbejde.

Det er muligt, at der stadig er ledelsesmæssige ronkedorer, der tror på værdien af frygtbaseret ledelse, men det burde stå på side 1 i manualen for ejere og ledere i fodboldklubber, at de skal tænke sig om to gange, før de kommenterer surt eller truende på holdets præstationer på banen.

En sådan ageren minder trænere, spillere og stab om, at »sejren har hundrede fædre, men nederlaget er forældreløst«, som den italienske greve Galeazzo Ciano angiveligt udtalte i 1944, da han blev henrettet af svigerfar Benito Mussolinis tilhængere. Helt så galt går det ikke for fodboldledere, der overspiller deres rolle i forhold til truppen, men adfærden underminerer i afgørende grad deres ledelsesmæssige troværdighed.

Ledere med karakterstyrke

Hverken trænere eller spillere (eller for den sags skyld fans) efterspørger klubejere uden fodboldindsigt eller direktører med skarp tunge og slap rygrad. Det er vores erfaring, at en spillertrup er mest tryg og præsterer bedst, når klubben ledes af dygtige erhvervsfolk med tilstrækkelig indsigt i fodbold til at forstå sammenhængene og med selvindsigt nok til at vide, hvad de ikke skal gøre sig kloge på. Fodboldledere må hjertens gerne profilere sig selv og klubben skamløst i medierne, hvis adfærden er kalibreret med klubbens autentiske image, men de skal have karakterstyrke nok til at skærme truppen, når stormen raser.

Ledere af fodboldklubber kan nemlig være deres vægt værd i guld, hvis de fokuserer på at stå fast, når det blæser om klubben, træneren og spillerne. Kun ved at være en sikker base, som alle i og omkring klubben kan stole på, når modgangen melder sig (og det gør den), skaber en ejer eller direktør værdi rent ledelsesmæssigt. Fodbold er i forvejen martret af en række branchespecifikke stressfaktorer, og det er selvsagt vigtigt, at klubledelsen ikke bliver en af dem, men tværtimod udgør et solidt værn imod dem.

I en objektiv betragtning har en klubejer og -direktør den ultimative magt i en fodboldklub, men de taber dyrebar ledelsesmæssig troværdighed over for de unge aktiver i korte bukser, der er afgørende for en klubs resultater, hvis de anvender den forkert eller for ofte. Det er et paradoks, som de fleste handlekraftige ledere ikke er klædt på til at håndtere, og derfor ender de fleste kriser i fodboldklubber med den ledelsesmæssige kapitulation over alle: trænerfyring.