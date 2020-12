Tre uger gammelt interview viser noget om, hvorfor Braithwaite nu er en succes i Barcelona

For tre uger siden stod Martin Braithwaite på landsholdets træningsbane i Helsingør og gav et interview, der var et perfekt eksempel på, hvordan han tænker.

Den nye FC Barcelona-træner, Ronald Koeman, havde ikke bare parkeret vestjyden på bænken. I en tid med stort fokus på, at der er for få spillere til for mange kampe i klodens største klubber, blev Braithwaite stadigvæk stort set ikke sendt på banen.

Da han stod der i Helsingør op til hjemmekampen mod Island, havde den 29-årige angriber blot spillet 37 minutter i ni kampe for et FC Barcelona-hold, der tilmed ikke fungerede. Det var hverken blevet til en scoring eller et oplæg.