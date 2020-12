Tyve begår indbrud i fodboldstjernes hjem under hans begravelse

Afdøde Paolo Rossis hjem var lørdag udsat for et indbrud under begravelsen af det italienske fodboldkoryfæ.

Det fortæller hans enke til det italienske nyhedsbureau Ansa.

Paolo Rossi blev begravet lørdag morgen i byen Vicenza, der ligger mellem Gardasøen og Venedig.

Da hans enke, Federica Cappelletti, kom hjem til deres hus i landsbyen Bucine i Toscana efter begravelsen, opdagede hun, at der havde været indbrud.

Ifølge Federica Cappelletti er der stjålet flere værdigenstande, herunder et ur.

Sagen efterforskes af italiensk politi.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

VM-topscorer i 1982

Paolo Rossi døde 9. december i en alder af 64 år.

Rossi blev med seks mål topscorer ved VM i 1982, hvor han også blev kåret til turneringens bedste spiller. Senere samme år blev han kåret som Europas bedste.

Italien vandt finalen i 1982 med en 3-1-sejr over Vesttyskland. Rossi scorede det ene af målene.

Det var dog i mellemrundekampen mod Brasilien, at Rossi pludselig slog igennem. Trods kritik fra den italienske presse valgte træneren at starte med Rossi som angriber, og han kvitterede ved at score et hattrick i Italiens sejr på 3-2.

Rossi stod desuden for begge mål, da Italien slog Polen 2-0 i semifinalen.

I alt scorede han 20 mål for Azzurri, som det italienske landshold kaldes.

Rossi nåede at repræsentere en række italienske klubber - heriblandt Juventus, Como, Vicenza, Milan, Perugia og Hellas Verona - før han trak sig tilbage i 1987.

ritzau