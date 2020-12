EM-semifinaler bliver uden verdensmestrene

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 18.15 Håndbold: Holland-Tyskland (k) 20.30 Håndbold: Ungarn-Rumænien (k) TV3 Sport 19.00 Fodbold: OB-FC Midtjylland Eurosport 1 12.00 Fodbold: Ch. League-lodtrækning 13.00 Fodbold: Eur. League-lodtrækning 19.55 Billard: Snooker, World Grand Prix TV 2 Sport X 21.00 Fodbold: Celta Vigo-Cádiz Vis mere





Håndbold. Trods et fint comeback og en sejr på 28-27 over Tyskland er Hollands verdensmestre uden mulighed for at kvalificere sig til semifinalerne ved det igangværende EM i Danmark. En sejr på to mål kunne have holdt lv i Hollands muligheder, men nu er det Tyskland og Kroatien, der i sidste runde skal spille om at følge gruppevinderen Norge videre til semifinalerne.

Svømning. Julie Kepp Jepsen gav det otte dage lange DM-kortbanestævne i Helsingør en rekordstart, da den 20-årige sprinterekspert vandt 50 m rygcrawl for fjerde år i træk. Med 26,08 sek. forbedrede Julie Kepp Jensen sin egen nordiske rekord med 0,23 sek. Amalie Mikkelsen vandt medalje i 100 m butterfly for syvende år i træk, men efter tre sølv- og tre bronzemedaljer blev det endelig guld, da den 23-årige fra Gladsaxe vandt i 57,32 sek. 17-årige Clara Rybak-Andersen genvandt titlen i 200 m medley med en personlig rekord, Thea Blomsterberg satte ligeledes personlig rekord og vandt 100 m brystsvømning i 1.06,51 min. og efter at have været ramt af covid-19 vandt Helena Rosendahl Bach for fjerde år i træk guldet i 400 m fri.

Fodbold. Med fire coronasmittede spillere og flere nære kontakter, der er sat i isolation, er Brøndbys kvinder ikke i stand til at spille onsdagens Champions League-kamp mod Vålerenga. Også den første kamp blev i sidste uge udsat, da Brøndby efter det første konstaterede smittetilfælde i truppen ikke fik lov til at rejse ind i Norge.

Fodbold. Én sejr i de seneste 12 kampe og en næstsidsteplads i 1. division har kostet Lasse Stensgaard trænerjobbet i Vendsyssel FF, der præsenterer en ny træner senest onsdag.

Bordtennis. Efter søndag at have kvalificeret sig til Champions League-kvartfinalerne for tredje gang i klubbens historie, fik Roskilde den sværest mulige modstander. Roskilde skal møde russiske Orenburg, hvis hold tæller tyske Dmitrij Ovtcharov, hviderussiske Vladimir Samsonov og portugisiske Marcos Freitas. Også UMMC fra Jekatarinenburg med Jonathan Groth og Hennenbont med Anders Lind er videre til kvartfinalerne, der afvikles således tirsdag:

10.00 UMMC Ekatarinenburg (Rusland) - Bogoria (Polen)

13.30 Orenburg (Rusland) - Roskilde (Danmark)

17.00 Borussia Düsseldorf (Tyskland) - Sporting Lissabon (Portugal)

20.30 Saarbrücken (Tyskland) - Hennenbont (Frankrig)

Foto: Thomas Coex/Ritzau Scanpix Mikaela Shiffrin genoptager nu sin jagt på næsten alle rekorder i den alpine World Cup.

Mikaela Shiffrin genoptager nu sin jagt på næsten alle rekorder i den alpine World Cup. Foto: Thomas Coex/Ritzau Scanpix

Alpint. For første gang i næsten et år kunne den amerikanske skisportsstjerne Mikaela Shiffrin mandag fejre en sejr i et World Cup-løb. Mandag strøg hun således til tops og vandt storslalom-konkurrencen i franske Courchevel. 25-årige Shiffrin vandt foran italieneren Federica Brignone og Tessa Worley fra Frankrig. Det var Shiffrins 67. World Cup-sejr i karrieren, men man skal helt tilbage til januar for at finde nummer 66. I starten af i år holdt hun en pause efter faderens død, siden ramte coronapandemien, og på det seneste har hun så været plaget af en skade.

Fodbold. Den russiske hooligan Pavel Kossov blev mandag idømt en fængselsdom på ti år for et overfald på en engelsk fan under EM i 2016, skriver nyhedsbureauet AFP. Kossov slog englænderen Andrew Bache med en jernstang, så sidstnævnte fik en hjerneskade og desuden er delvist lam. Hændelsen skete op til EM-kampen mellem Rusland og England i Marseille 11. juni 2016.

Fodbold.Ved Uefa’s lodtrækningsprocedure i Nyon blev de forsvarende Champions League-mestre Bayern München sat til at spille mod italienske Lazio i ottendedelsfinalerne til februar. En potentiel stor duel kan blive opgøret mellem Barcelona med danske Martin Braithwaite og forrige sæsons finalist PSG, mens Braithwaites angrebskollega på det danske landshold, Yussuf Poulsen, skal op mod Liverpool med sit Leipzig-hold.

Hele lodtrækningen, seedet hold nævnt sidst:

Lazio-Bayern München

Gladbach-Manchester City

Atlético Madrid-Chelsea

RB Leipzig-Liverpool

FC Porto-Juventus

Barcelona-Paris SG

Sevilla-Dortmund

Atalanta-Real Madrid

Fodbold. Paris Saint-Germain-stjernen Neymar kan ånde lettet op, efter at han søndag udgik med det, der kunne ligne en alvorlig ankelskade i opgøret mod Lyon. Brasilianeren har fået godt nyt, efter at anklen blev undersøgt nærmere mandag. Ifølge nyhedsbureauet AFP oplyser PSG, at undersøgelsen peger i retning af en forstuvning i venstre ankel. PSG kalder prognosen betryggende.

Fodbold. Manchester United havde nok håbet på en lidt nemmere modstander i 1/16-finalen i Europa League. Englænderne skal til foråret møde La Ligas øjeblikkelige tophold. Det er normalt ensbetydende med Real Madrid, FC Barcelona eller Atlético Madrid, men i stedet er der noget overraskende tale om Real Sociedad.

Det er en kendsgerning, efter at der mandag blev trukket lod til den første del af Europa Leagues knockoutrunder i Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) hovedkvarter i Nyon i Schweiz. Pierre-Emile Højbjerg og Tottenham fik også sat navn på, hvem de skal møde. London-klubben skal op imod østrigske Wolfsberg. Serbiske Røde Stjerne venter for Simon Kjær og AC Milan, mens Kasper Schmeichel og Leicester møder Slavia Prag.