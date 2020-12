Det udskudte OL udfordrede økonomi, psyke og planer om børn

Coronavirussen med det tekniske navn covid-19 lever af at vandre fra krop til krop. Sådan spreder den sig, sådan har den indtaget det meste af verden.

Derfor gav det på mange måder også sig selv, at Den Internationale Olympiske Komité (IOC) var nødt til at udskyde sommerens OL i Tokyo, indtil der var bedre styr på pandemien. Det gik ligesom ikke at samle titusinder af mennesker – atleter, trænere, idrætsledere, journalister og tilskuere – fra hele kloden på et relativt afgrænset område. Risikoen var alt for stor.

Det var 24. marts, at det stod klart, at målet i stedet var at afvikle de japanske lege senest i sommeren 2021, som da også er planen nu – fra 23. juli til 8. august skal de olympiske ringe pryde Tokyos gader og flammen brænde ved Japans nationalstadion. Med vanligt store armbevægelser annoncerede IOC, at OL kunne stå som »et fyrtårn for håb til verden i disse urolige tider«. Det lød, at den olympiske flamme kunne udgøre »lyset for enden af tunnelen«.