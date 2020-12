Amerikanske Camilla Emsbo tog til Danmark for at opleve faderens hjemland og endte på det danske landshold: »Det har altid været min fars lidt mærkelige drøm, at jeg skulle spille for Danmark«

Ideen havde længe rumsteret i baghovedet på Camilla Emsbo, så da coronavirussen i marts lagde USA og det meste af verden ned, var der ikke langt til beslutningen om at tage et sabbatår fra studierne på Yale og bruge tiden på at udforske faderens og dermed sine egne rødder i Danmark.

Ud over at studere økologi og evolutionær biologi på det berømte Yale i Connecticut spiller Camilla Emsbo også basketball for universitetets hold i den prestigefyldte Ivy League, men da sæsonen blev aflyst, blev et sabbatår bare endnu mere indlysende.

Samtidig kunne hun jo bruge noget af tiden på at spille basketball i Danmark og på den måde holde talentet og formen ved lige til en ny sæson for Bulldogs, som Yales hold hedder.