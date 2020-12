Brøndby-profiler erklærer sig som titelbejlere

Fodbold. Brøndby meldte før sæsonen ud, at man ville gå efter at komme i top-3 i Superligaen. Nu justerer et par af holdets profiler Morten Frendrup og Mikael Uhre over for Ritzau målsætningen for rækkens tophold. »Jeg håber og tror på, at det her kan blive til meget. Vi drømmer om det, men vi ved også, at det kræver utrolig hårdt arbejde», siger 19-årige Morten Frendrup. Mikael Uhre supplerer: »Selvfølgelig drømmer vi om mere. Det er det, der giver lysten til at arbejde så hårdt hver dag. Det giver en ekstra energi til at arbejde alle de sure timer på træningsbanen, når folk ikke kigger«. Brøndby vandt søndag 2-1 i Horsens og fører Superligaen.

Direkte sport i tv Mandag 21. december Eurosport 1 09.50 Alpint: World Cup 12.50 Alpint: World Cup TV3 Sport 19.00 Fodbold: FCM-FCN Xee 18.30 Fodbold: Burnley-Wolves 3 Max 21.00 Fodbold: Chelsea-West Ham

Fodbold. AC Horsens fyrede Jonas Dal og meldte ud, at en ny træner vil være på plads rettidigt til januar. Den plan ændres måske, siger Niels Erik Søndergaard til Ritzau. »I vores ideelle verden har vi en klar til den 7. januar, men vi ved også godt, at det nok ikke er alle, der som os er klar til at arbejde og holde møder i julen«, siger Niels Erik Søndergaard og tilføjer: »Derfor kan det også godt være, at vi må starte op efter nytår med det setup, som vi har nu«, siger sportschefen.

Roning. Den færøske roer Sverri Nielsen er blevet udtaget til OL, oplyser Danmarks Idrætsforbund (DIF) i en pressemeddelelse. Nielsen er forsvarende europamester og VM-sølvvinder i singlesculler og anses som et af de største danske håb om en medalje ved de kommende sommerlege i Tokyo i 2021. Det danske OL-hold til de udskudte lege består nu af 17 atleter.

Fodbold. Premier League-derbyet i Birmingham mellem West Bromwich og Aston Villa sluttede 3-1 til gæsterne fra Villa. West Bromwich er næstsidst i rækken, Villa er nr. 9.

Fodbold. Real Madrid sejrede 3-1 på udebane mod Eibar i La Liga og ligge rnu side om side i toppen af rækken med bysbørne fra Atlético Madrid.

Motorsport. Formel 1-verdensmesteren Lewis Hamilton er søndag blevet kåret til årets sportspersonlighed i Storbritannien af BBC. Dermed runder den 35-årige racerkører et flot år af, hvor han vandt VM for 7. gang og dermed tangerede tyske Michael Schumachers rekord.

Amerikansk fodbold. NFL’s prygelknabe New York Jets havde ikke vundet en eneste kamp i år før søndagens sejr over Los Angeles Rams. Her blev det til 23-20.