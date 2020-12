Chelsea-manager tvivler på kommende kampe efter nye udbrud af coronavirus

FAKTA Direkte sport i tv DR2 18.00 Håndbold: CL-bronzekamp (m) 20.30 Håndbold: CL-finale (m) TV 2 Sport 19.50 Håndbold: T. Esbjerg-Odense (k) TV3+ 19.00 Fodbold: Southampton-West Ham Eurosport 1 11.20/15.05 Alpint: World Cup 16.15 Skihop: Firebakketurneringen 18.15 Alpint: World Cup TV 2 Sport X 17.00 Fodbold: Sevilla-Villarreal 19.15 Fodbold: Barcelona-Eibar 21.30 Fodbold: Cádiz-Valladolid 01.30 Basketball: Miami-Milwaukee Vis mere

Fodbold. Chelseas manager, Frank Lampard, er i tvivl om, hvorvidt klubbens kommende kampe kan blive afviklet efter virusudbrud hos både Manchester City og Morecambe. Det siger Lampard til klubbens hjemmeside efter mandagens 1-1 kamp mod Aston Villa i Premier League. Chelsea skal efter planen møde Manchester City i ligaen 3. januar, og en uge senere skal klubben møde Morecambe i FA Cup. Men hen over julen er begge klubber blevet ramt af udbrud med coronavirus. Og det skaber usikkerhed omkring de kampe, der nu venter.

»Covid betyder, at det her er en mærkelig tid for os alle. Vi kan alle mærke, at denne måned bliver en hård periode for alle med virusbølger. Fodbold bliver sekundært i en situation som denne. Hvis vi ikke får spillet de her kampe, vil vi fortsætte vores arbejde, men først og fremmest skal vi sørge for, at alle er sunde og raske«, siger Lampard til Chelseas hjemmeside efter mandagens kamp.

Tennis. Den tidligere nr. 1 på verdensranglisten, britiske Andy Murray (nu 122), nyder godt af sit renomme og får ud over et wildcard til Australian Open også adgang til sæsonens første ATP-turnering, der afvikles i Delray Beach, Florida, via wildcard. Her kommer han i stærkt selskab, da Milos Raonic, Kei Nishikori, Sam Querrey, Frances Tiafoe, Reilly Opelka og John Isner også stiller til start for at komme i gang med sæson 2021. På ATP’s kalender for det kommende år er der pga. coronapandemien foreløbig ikke planlagt længere end Australian Open, der starter 8. februar.

Foto: Geoff Burke/Ritzau Scanpix Washingtons Dwayne Haskins (7) har fortrudt sine brud på coronarestriktionerne, men han undgår ikke straf.

NFL. Washington Football Team har fyret quarterbacken Dwayne Haskins efter et brud på ligaens coronarestriktioner. Efter en NFL-kamp 20. december tog han direkte til en fest, hvor ingen bar masker eller holdt social afstand. Haskins, der ellers er spået en stor karriere, blev blandt andet fotograferet med en stripper siddende på sig. Selv om han undskyldte sin opførsel og fik lov til at spille så sent som i søndags, går han nu glip af en potentiel slutspilsdeltagelse.

Foto: Erik Williams/Ritzau Scanpix Den unge golfspiller Emily Kristine Pedersens resultater i 2020 har været en stor opmuntring for dansk sport midt i en coronatid.

Dansk 2020. Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark blåstempler de danske sportspræstationer i 2020. Året blev en del anderledes end forventet, da coronapandemien førte til en lang række aflysninger og udskydelser, blandt andet blev OL i Tokyo rykket til 2021. »Vi kom flyvende fra land i 2020 med to VM-guldmedaljer i banecykling efterfulgt af Viktor Axelsens knusende All England-sejr. Så lukkede sportsverdenen ned, og da den åbnede på klem igen, så blæste Søren Kragh Andersen afsted og vandt to etaper i verdens største cykelløb, Tour de France«, siger Søren Simonsen, der er eliteansvarlig i DIF. Han fremhæver også golfspilleren Emily Kristine Pedersens fire sejre på Ladies European Tour og fodboldspilleren Pernille Harder, der blev kåret til Europas bedste. »Så selv om det har været et sort år, så var der lysende danske stjerner på sportshimlen«, siger Søren Simonsen.