Niklas Landin vinder Champions League og har nu alle de fem største titler

Håndbold. Nicklas Landin bidrog med 9 redninger i en forrygende 2. halvleg til blive medlem af den eksklusive kreds af spillere, der har vundet The Big Five: OL, VM, EM, Bundesligaen og Champions League. Det sidste trofæ kom i hus med en sejr på 33-28 i Champions League-finalen i Köln over FC Barcelona. Efter at være passeret 16 gange i 1. halvleg fik Landin lukket langt mere effektivt af anden halvleg, bvor den definitive afgørelse faldt to et halvt minut før tid, da Niclas Ekberg på straffekast med sit 8. mål gjorde det til 30-26. Kiel vandt Champions League for 4. gang, men for første gang siden 2012, men Barcelona har fortsat rekorden med 9 titler.

Fodbold. Martin Braithwaite brændte et straffespark og jublede forgæves over en scoring, der efter et VAR-gennemsyn blev underkendt for offside, da FC Barcelona med 1-1 for første gang nogen sinde satte point til hjemme mod Eibar. Barcelona var uden Lionel Messi, Gerard Piquet, Sergi Busquets og Jordi Alba, og Eibar kom foran, da Kike Garcia ved midterlinjen pillede bolden fra Ronald Araujo og scorede på den efterfølgende friløber. Indskiftede Ousmane Dembélé havde minutter inden brændt en stor chance, men han fik udlignet på et fladt indlæg fra Junior Firpo. Braithwaite var tæt på at blive matchvinder, da han Eibar-målmanden boksede en bold lige oi maven på danskeren, hvorfra bolden sneg sig lige forbi mål. Braithwaite fik for sjette kamp i træk fuld spilletid, mens eksempelvis Antoine Griezmann blev udskiftet undervejs.

Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix Efter 8 minutter sparkede Martin Braithwaite forbi målet fra pletten, mens scoringen efter 24 minutter ikke kom til at tælle, da danskeren lige akkurat var offside.

Efter 8 minutter sparkede Martin Braithwaite forbi målet fra pletten, mens scoringen efter 24 minutter ikke kom til at tælle, da danskeren lige akkurat var offside. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Håndbold. Ovenpå det klare nederlag i semifinalen til FC Barcelona fik Mikkel Hansen og Paris SG en trøstepræmie med sejren i kampen om tredjepladsen mod Veszprem ved Final4-stævnet i Kiel. 31-26 vandt PSG over det ungarske hold, der var ude for en endnu større skuffelse i semifinalen, da THW Kiel vandt 36-35 efter forlænget spilletid. Mikkel Hansen indledte dagens kamp med at brænde to straffekast, men fik siden scoret 5 gange og leveret masser af assist til blandt andre Nedim Remili og Elohim Prandi, der hver scorede 6 gange. For anden dag i træk kom Nikolaj Markussen slet ikke på banen for Veszprem, der har playmakeren Rasmus Lauge på skadeslisten. Finalen mellem Kiel og Barcelona spilles senere i aften.

Fodbold. Forud for præsidentvalget i FC Barcelona 24. januar mener en af kandidaterne, Joan Laporta, at Lionel Messi kan overtales til at forlænge kontrakten, der ellers udløber til sommer. »Der er to ting, der er resultatet af dårlig ledelse. Situationen er blevet forværret af covid-19, men ledelsesfejl bærer også en del af skylden og er grunden til situationen med Leo (Lionel Messi, red.)«, siger Laporta til AS. Laporta var præsident i perioden 2003-2010. »Jeg tror, at det vigtigste er, at Leo har sagt, at han afventer præsidentvalget og derefter vil tage stilling til et tilbud fra Barcelona«, siger Laporta.

Skihop. Firbakketurneringen blev indledt med tysk sejr, da Karl Geiger med spring på 127 og 136,5 meter var bedst på hjemmebane i Oberstdorf. Polakken Kamil Stoch og nordmanden Marius Lindvik tog de øvrige podiepladser.

Cykling. Superstjerner som den firedobbelte britiske Tour de France-vinder Chris Froome og den tredobbelte slovakiske eksverdensmester Peter Sagan var fra 24. til 31. januar bebudet til start i det argentinske Vuelta a San Juan, der hører hjemme i løbshierarkiet lige under WorldTour-begivenhederne. Men Froomes ny arbejdsgiver, Israel Start Up-Nation, og Sagans Bora-hansgrohe er ligesom to andre WorldTour-hold, Cofidis og Deceuninck-Quick Step, blandt de mandskaber, der må ændre planer, fordi arrangørerne på grund af corona-situationen ser sig nødsaget til at gøre Vuelta a San Juan til et rent sydamerikansk anliggende uden deltagelse af hold fra Europoa.

Dart. For første gang siden 2016 lykkedes det en VM-deltager at levere et perfekt parti, hvor de 501 point blev nået med 9 pile, en kaldt ni-darter. James Wade fik dog ikke det store udbytte af sin præstation ved VM i London, da den tredjeseedede englænder i 3. runde tabte 4-2 til den 26.-seedede Stephen Bunting.

BLÅ BOG Diego Costa Fulde navn: Diego da Silva Costa

Født: 7. oktober 1988, Lagarto, Brasilien

Nationalitet: Dobbelt statsborgerskab, Brasilien og Spanien

Placering: Angriber, højde: 185 cm

Målregnskab på højeste niveau:

2020-2021 Atlético, 7 kampe/2 mål

2019-2020 Atlético, 23/5

2018-2019 Atlético, 16/2

2017-2018 Atlético, 15/3

2016-2017 Chelsea, 35/20

2015-2016 Chelsea, 28/12

2014-2015 Chelsea, 26/20

2013-2014 Atlético, 35/27

2012-2013 Atlético, 31/10

2011-2012 Rayo Vallecano, 16/11

2010-2011 Atlético, 28/6

2009-2010 Valladolid, 34/8

Landskampe: Brasilien 2/0, Spanien 24/10 Vis mere





Fodbold. Angriberen Diego Costa har afbrudt sin kontrakt med Atlético Madrid. Det oplyser klubben på sin hjemmeside. Dermed forlader han med omgående virkning holdet, som han ellers havde kontrakt med frem til 30. juni 2021.

Foto: Charles Platiau/Ritzau Scanpix Thomas Tuchel førte sit PSG-hold frem til den seneste Champions League-finale. Men det var ikke helt nok for storklubben.

Thomas Tuchel førte sit PSG-hold frem til den seneste Champions League-finale. Men det var ikke helt nok for storklubben. Foto: Charles Platiau/Ritzau Scanpix

Fodbold. I det meste af en uges tid har det været kendt, at den franske storklub PSG ville fyre sin 47-årige cheftræner Thomas Tuchel, men først tirsdag er det officielt meddelt som fakta på klubbens hjemmeside. Tyskeren kom til PSG i 2018 efter at have været træner for Dortmund, Mainz og Augsburg og har taget adskillige franske titler samt en plads i den seneste Champions League-finale med sit hold. Favorit til at overtage posten i PSG er i følge flere franske og britiske medier argentinske Mauricio Pochettino, tidligere Tottenham.

Fodbold. Det er kun halvanden måned siden, at Göteborg FC lod sig hylde som mester i den bedste svenske række for kvinder, Damallsvenskan. Men tirsdag står det klart, at holdet trods succesen lukker. Det skriver Göteborgs-Posten (GP) ifølge det svenske nyhedsbureau TT. Beslutningen blev taget, allerede dagen efter at Göteborg røg ud af Champions League 16. december. Men det er altså først tirsdag, at det er blevet meldt ud. Det står nu Göteborg-spillerne frit for at skrive kontrakt med andre klubber.

Klubbens formand, Peter Bronsman, opfordrer IFK Göteborg, der spiller i den bedste svenske række for mænd, til at gå mere ind i kvindefodbolden. »De svenske mandehold skal blive en del af den trend, man ser ude i Europa. Ellers kommer kvindeholdene ikke til at have en chance«, siger formanden til GP.

Foto: Alessandro Garofalo/Ritzau Scanpix USA's Ryan Cochran-Siegle på vej mod sejren ved Super G-konkurrencen tirsdag i Bormio.

USA's Ryan Cochran-Siegle på vej mod sejren ved Super G-konkurrencen tirsdag i Bormio. Foto: Alessandro Garofalo/Ritzau Scanpix

Alpint. Amerikanske Ryan Cochran-Siegle vandt tirsdagens Super G-konkurence ved World Cuppen i Bormio. Dermed holder han førstepladsen i disciplinen. På de næste pladser kom østrigske Vincent Kriechmayr og norske Adrian Smiseth Sejerstad. Sejerstads landsmand Aleksander Aamodt Kilde blev nr. 4, men da Alexis Pinturault tog 12.-pladsen, bevarede franskmanden lige netop førstepladsen i den samlede World Cup-stilling med 462 point foran Kilde med 425.