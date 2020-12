Aflyst: Kåringen af Årets Fund er opgivet i år

For første gang i et halvt århundrede har Danmark Idrætsforbund, Team Danmark og Politiken opgivet at kåre Årets Fund.

Det er selvfølgelig pandemien, der er kommet i vejen for den traditionsrige hyldest af talentmassen i dansk idræt. En kåring, hvor årets ti største gennembrud bliver rangeret med Årets Fund på toppen, mister mening i et år, hvor det har været svært for så mange at udfolde sig.

Markant fremgang i forhold til konkurrenterne, karrierens første medalje ved et internationalt mesterskab og bemærkelsesværdige præstationer på et landshold er nogle af de kriterier, der vejer tungt ved kåringen af Årets Fund, så med et stærkt begrænset antal af de begivenheder i det forgangne års kalender mistede Danmarks ældste idrætspris berettigelse.