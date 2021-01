10. kamp uden nederlag sender United på omgangshøjde med topholdet Liverpool

Fodbold. Med en 2-1-sejr over Aston Villa er Manchester United ubesejret i 10 kampe (8 sejre og 2 uafgjorte) i Premier League, hvor Ole Gunnar Solskjærs mandskab nu er på pointhøjde med Liverpools forsvarende mestre, der dog indtager førstepladsen i kraft an en bedre målscore. Anthony Martial åbnede scoringen med et hovedstød på et oplæg fra backen Aaron Wan-Bissaka lige inden pausen, og efter Bernard Traores udligning blev Bruno Fernandes matchvinder, da han udnyttede et straffespark.

Dart. Verdensetteren Michael van Gerwen er ude af VM i London, hvor den tredobbelte hollandske verdensmester overraskende blev slået i kvartfinalen med 5-0 af David Chisnall, der 14 gange scorede de maksimale 180 point. »Jeg kan kun bebrejde mig selv. Jeg er skuffet over mig selv. Det er noget, jeg vil tænke over i de kommende dage. Det er det bedste, jeg har set Dave har spillet nogensinde. Men jeg spillede også skidt«, sagde van Gerwen. Semifinalerne står mellem Chisnall og den 13.-seedede Gary Anderson samt den 3.-seedede waliser, Gerwyn Price, der møder den 26.-seedede Stephen Bunting.

Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix

Skihop. Med det længste skihop nogen sinde i Garmisch-Partenkirchen vandt polakken Dawid Kubacki den traditionelle nytårskonkurrence, der indgår i både Firbakketurneringen og World Cup-serien. Kubacki sprang 144 meter og vandt foran nordmanden Halvor Egner Granerud og landsmanden Piotr Zyla. Firbakketurneringen føres af Granerud foran tyskeren Karl Geiger, der vandt den første konkurrence, og polakken Kamil Stoch.

Foto: Peter Byrne/Ritzau Scanpix

Fodbold. Det lignede meget længe en klassisk og chancefattig 0-0-kamp, men efter 85 minutter fik den tjekkiske landsholdsspiller Tomas Soucek sat foden på en afslutning fra Aaron Cresswell og dirigeret bolden i mål til sæsonens 5. scoring. Dermed vandt West Ham lidt overraskende 1-0 i udekampen mod Everton, der ellers havde chancen for at rykke op på andenpladsen.

Fodbold. Et opslag på Instgram har udløst tre kampes karantæne og en bøde på 100.000 pund (ca. 820.000 kr.) til Manchester United-spilleren Edinson Cavani. Efter at have scoret to af Uniteds mål i en 3-2-sejr over Southampton 29. november skrev Cavani »Gracias Negrito«, men ifølge Det Engelske Fodboldforbunds etiske regler er det ikke tilladt at referere til hudfarve, religion og lignende. »Det var tænkt som en kærlig hilsen til en ven, hvor jeg takkede ham for at lykønske mig efter kampen. Det sidste, jeg ville gøre, var at fornærme nogen«, sagde Cavani til BBC, da han undskyldte sit opslag, der ifølge FA var »fornærmende, groft, upassende og bragte spillet i miskredit«.

Fodbold. Pep Guardiola må se bort fra fem spillere, der er ramt af coronavirus, når han skal sammensætte Manchester Citys hold til søndagens udekamp mod Chelsea. Gabriel Jesus og Kyle Walker er kendte tilfælde, men den spanske manager må ikke sætte navn på de tre øvrige, som han dog betegner som »vigtige spillere«. I den næstbedste række er kampen Brentford-Bristol City og Luton-Queens Park Rangers udsat på grund af coronasmitte hos spillere i Bristol City og Luton.

Cykling. Som han sluttede 2020 i onsdags, tog den tredobbelte hollandske verdensmester i cykelcross Mathieu van der Poel (Alpecin Fenix) hul på det nye år, da han på en vanskelig teknisk rute i Grand Prix Sven Nys forcerede på den 5. af de 7 omgange og sejrede 8 sekunder foran sin konstante rival belgieren Wout van Aert (Jumbo-Visma), mens englænderen Tom Pidcock (Trinity) på tredjepladsen var slået med 32 sekunder. Det hektiske cross-program her omkring nytår fortsætter lørdag i Gullegem og søndag med sæsonens næstsidste World Cup i hollandske Hulst.

Foto: Kent Even Grundstad/Ritzau Scanpix 19 mål og 18 assist til blandt andre topscorer Kasper Junker gjorde Philip Zinckernagel til Årets Spiller i norsk fodbold.

Fodbold. Efter en fabelagtig sæson, der indbragte et norsk mesterskab med Bodø/Glimt og titlen som Årets Spiller i Norge, har 26-årige Philip Zinckernagel skrevet kontrakt frem til sommeren 2026 med Championshipklubben Watford, hvor han bliver den tredje dansker efter Lars Melvang og Allan Nielsen. »Jeg er stadig i god form efter en fantastisk sæson. Det var den første titel for en klub i det nordlige Norge, og vi slog så mange rekorder. Det har været fantastisk. Vi knuste ligaen, og nu ser jeg frem til at arbejde med træneren i Watford. Hans aggressive spillestil passer mig perfekt«, siger Zinckernagel til Watfords hjemmeside.

Ifølge Zinckernagel kunne han vælge mellem tilbud fra Schalke, Celtic og klubber i Tyrkiet, Holland, Frankrig, Saudi Arabien og flere i Østeuropa, men han valgte Watford, som han anser for et af favoritterne til oprykning til Premier League.

Skiløb. Første etape af Tour de Ski gav svensk og italiensk sejr på sprinterdistancen. Hos kvinderne var Linn Svahn i schweiziske Van Müstair hurtigst, mens Federico Pennegrino sejrede foran sidste års vinder, russeren Aleksander Bolsjunov. Norge deltager på grund af frygten for coronasmitte ikke i årets udgave af Tour de Ski, der indgår i langrendsløbernes World Cup. Det betyder, at sidste års vinder, Therese Johaug, ikke er med.

Fodbold. Den norske landsholdsspiller Omar Elabdellaoui risikerer at have fået skadet sit syn efter en ulykke med fyrværkeri, der eksploderede i hånden på Galatasaray-spilleren, mens han fejrede nytår i sit hjem i Istanbul. »Hans øjne bliver skyllet, og forhåbentlig gør det tingene klarere. Lægerne gør alt, hvad de kan. Efter at øjnene er blevet skyllet, kender vi udfaldet«, siger Galatasarays vicepræsident, Abdurrahim Albayrak, til det tyrkiske medie NTV. 29-årige Omar Elabdellaoui var skyld i, at hele det norske landshold i november blev sat i karantæne, fordi han testede positiv for coronavirus.