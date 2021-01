Glødende Guardiola: Mit mandskab viste titelform i sejren over Chelsea

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Ajax-Viborg (k) TV3+ 21.00 Fodbold: Southampton-Liverpool TV 2 Sport X 21.00 Fodbold: Valencia-Cádiz 01.30 Basketball: Toronto-Boston





Fodbold. Manchester Citys manager, Pep Guardiola, mener, at holdet viste titelform i søndag aftens 3-1-sejr over Chelsea i Premier League. Det sagde han på et pressemøde efter kampen. »Måden, som vi vandt to Premier League-titler på, var ved at spille, som vi gjorde i dag. Vi er nødt til at spille i vores rytme. Mere tålmodigt, mere roligt. Det tempo har vi manglet en lille smule af flere årsager«, sagde Guardiola. Den spanske manager kunne søndag se sit hold blæse Chelsea ud af banen takket været tre mål på bare 16 minutter i første halvleg, hvor duellen blev afgjort.

NFL. Cleveland Browns er for første gang i 18 år klar til slutspillet. Det står klart, efter at holdet søndag kæmpede sig til en 24-22-sejr over Pittsburgh Steelers i sidste runde af den regulære sæson. Med resultatet bryder Browns også den længste slutspilstørke i NFL’s historie. Steelers var allerede inden kampen sikret en plads i slutspillet. De to hold kan nu se frem til at møde hinanden igen, når slutspillet går løs 9. januar. Her har Steelers hjemmebanefordel, fordi holdet endte på en bedre placering i AFC-halvdelen af NFL end Browns. I AFC kvalificerede Baltimore Ravens og Indianapolis Colts sig også til slutspillet søndag, mens Los Angeles Rams og Chicago Bears blev klar til slutspillet i NFC-halvdelen af NFL. Den regulære sæson i NFC og AFC blev vundet af hhv. Green Bay Packers og de forsvarende Super Bowl-vindere fra Kansas City Chiefs.

Foto: Andreas Solaro/Ritzau Scanpix I sit comeback for AC Milan kunne Simon Kjær søndag aften notere endnu en sejr, denne gang ude over Benevento. Her gratulerer danskeren Rafael Leao med en scoring i opgøret.

I sit comeback for AC Milan kunne Simon Kjær søndag aften notere endnu en sejr, denne gang ude over Benevento. Her gratulerer danskeren Rafael Leao med en scoring i opgøret. Foto: Andreas Solaro/Ritzau Scanpix

Fodbold. Efter en skadepause på nøjagtigt en måned var landsholdsanfører Simon Kjær søndag tilbage i aktion for Milan. Den danske midterforsvarer var med til at vinde udekampen mod Benevento 2-0. Dermed havde lokalrivalen Inter blot førstepladsen til låns i fem timer efter storsejren på 6-2 over Crotona tidligere søndag. Milan fører med 37 point foran Inter med 36. Derefter følger Roma med 30 efter 15 spillerunder. Simon Kjær spillede 80 minutter og leverede en fin indsats, selvom det holdt hårdt, da Benevento havde sine store chancer og spillede i overtal i en time.

Fodbold. Barcelona er tilsyneladende ved at finde et mere stabilt niveau efter en noget svingende start under træner Ronald Koeman. Sent søndag vandt catalonierne 1-0 (Frenkie de Jong) ude over Huesca og er nu ubesejrede i de seneste seks kampe i La Liga. Danske Martin Braithwaite var på ny med i startopstillingen og spillede 80 minutter af en kamp, hvor Barcelona trods de tætte målcifre ikke for alvor var i problemer. Barcelona-spillerne havde næsten konstant bolden på fødderne, og selv om de ikke skabte et hav af store chancer, fik de kørt modstanderne trætte med det vedholdende boldtrilleri.