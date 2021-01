Fodboldens største ego er som 39-årig mere imponerende end nogensinde

Tænk, hvis der ikke havde været en Cristiano Ronaldo og en Lionel Messi. Tænk, hvor meget fattigere fodbolden ville have været de seneste 15 år. Og tænk, hvor man mange priser Zlatan Ibrahimovic så ville have vundet.

Nå, men nu er det jo ikke ligefrem manglende hæder, trofæer, priser, ros og superlativer, der har præget den fænomenale svenskers unikke karriere, selv om han må stå endog meget højt på listen over de bedste spillere, der aldrig har modtaget Ballon d’Or som årets spiller i verden.

Det har Zlatan Ibrahimovic som til stort set alt andet et svar på. Efter at han i 2020 for 12. (!) gang havde modtaget Guldbollen som årets mandlige svenske fodboldspiller (ingen andre har fået den mere end 2 gange), sagde han til La Gazzetta dello Sport, at han ikke ville bytte nogen af sine 12 guldbolde for en Ballon d’Or, fordi kontinuitet betyder mere end et enkelt fantastisk år.