Klopp efter nederlag: »Vi har et problem«

Fodbold. Liverpools ’mission titelforsvar’ fik et skud for boven med mandagens 0-1-nederlag i Premier League i Southampton. Liverpool-manager Jürgen Klopps mandskab er dog fortsat på førstepladsen på bedre målscore end Manchester United, men: »Vi er ikke blinde for, at vi har et problem«, siger Klopp ifølge Ritzau efter den tredje kamp på stribe uden sejr. »Vi er nødt til at erkende, at det er en rusten periode. Det er kun, hvis du kender problemet, at du kan løse problemet«, siger Klopp, der grundet langvarige skader hos flere centrale forsvarsspillere kan blive tvunget til at handle på transfermarkedet.

Overblik: Stillinger og resultater

Direkte sport i tv Tirsdag 5. januar

TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Horsens-København (k) TV3+ 20.45 Tottenham-Brentford (Liga Cup) Eurosport 1 12.50 Langrend: World Cup 14.35 Langrend: World Cup 16.00 Skihop: Firebakketurneringen TV 2 Sport X 02.00 Basketball: Memphis-LA Lakers

Håndbold. Spanien må undvære en mangeårig nøglespiller ved VM, de rbegynde ri Egypten i slutningen af næste uge. Stregspilleren Julen Aguinagalde er således ikke med i Spaniens opdaterede trup til slutrunden på grund af rygproblemer, skriver sportsavisen AS.

Håndbold. Der kommer larm fra lægterne, når Danmark og de øvrige titelbejlere skal kæmpe om mændenes VM fra næste uge. Ved VM i Egypten kommer der trods coronapandemien nemlig til at være tilskuere i hallerne. 20 procent af hallernes tilskuerkapacitet bliver taget i brug. Det oplyser VM-arrangøren ifølge norske NTB. Det betyder op til 3.000 tilskuere til Danmarks kampe.