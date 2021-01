Lille danskerklub har mistet sin 'Messi', men imponerer atter stort før kæmpekamp mod Højbjerg

Først lyder Thomas Frank som verdens mest selvsikre mand:

»Vi er jo bare pissegode«, konstaterer den danske toptræner for Brentford fra Englands næstbedste fodboldrække, The Championship.

Egentlig har han ret. Den lille London-klub med de mange danskere – blandt andre Henrik Dalsgaard, Christian Nørgaard og Mathias Jensen – er ubesejret i de seneste 16 kampe, har ikke tabt siden oktober og kæmper atter med om at rykke op i verdens rigeste liga. Og i dag står holdet så over for London-mastodonten Tottenham i semifinalen af ligacuppen efter at have vundet over fire andre Premier League-mandskaber: Southampton, West Bromwich, Fulham og Newcastle. Det er første gang i Brentfords 131-årige historie, at klubben er nået så langt i en af de store pokalturneringer, der er forbundet med store traditioner i England.