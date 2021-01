Nul fodboldrejse: Restriktioner stopper FC Københavns tur til Portugal

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 12.00 E-sport: Porsche Carrera Cup 14.00 Tennis: Abu Dhabi Open (k) 22.00 Basketball: LA Clippers-Chicago 01.00 Basketball: Houston-LA Lakers TV3+ 19.00 NFL: Tennessee-Baltimore 22.05 NFL: New Orleans-Chicago 01.40 NFL: Pittsburgh-Cleveland 6’eren 14.30 Fodbold: Crawley-Leeds Canal9 14.30 Fodbold: Bristol City-Portsmouth 20.45 Fodbold: Newport-Brighton Eurosport 1 11.25/14.30 Skiskydning: World Cup 12.45/15.30 Langrend: World Cup 16.20 Skihop: Firebakketurneringen 19.45 Billard: Snooker, London Masters Eurosport 2 11.20 Alpint: World Cup 13.45 Billiard: Snooker, London Masters 22.00 Golf: PGA Tour TV 2 Sport X 11.15 Skiskydning: World Cup 12.30 Fodbold: Roma-Inter 14.30 Skiskydning: World Cup 16.15 Fodbold: Cádiz-Alavés 18.30 Fodbold: Elche-Getafe 20.45 Fodbold: Juventus-Sassuolo Vis mere





Fodbold. FC København kommer alligevel ikke uden for landets grænser for at forberede sig til forårssæsonen i Superligaen. Da Udenrigsministeriet fraråder alle rejser frem til foreløbig 17. januar, har københavnerne nu valgt at sløjfe den planlagte træningslejr i Portugal. Her skulle holdet have været i perioden 16.-28. januar. Det skriver FCK på sin hjemmeside. I stedet håber klubben at kunne gennemføre en form for træningslejr i Danmark.

I december kom klubben i modvind, da den – stik mod tidligere udmeldinger – offentliggjorde sine planer for at tage til Dubai. I kølvandet på massiv fankritik af den beslutning kunne FCK et par dage senere fortælle, at det alligevel var lykkedes at strikke en passende træningslejr sammen i Portugal, men den går altså nu også i vasken.

Fodbold. Borussia Dortmund må undvære den belgiske midtbaneprofil Axel Witsel i de kommende måneder. Det skriver klubben på sin hjemmeside. Thomas Delaneys holdkammerat rev lørdag sin akillessene i venstre ben over i udekampen mod RB Leipzig. Der var tale om et solouheld. Den 31-årige belgier har spillet for Dortmund siden august 2018.

Fodbold. Den danske back Mads Valentin Pedersen fik sin bare anden Bundesligakamp i sæsonen søndag eftermiddag. Her blev han indskiftet med 24 minutter tilbage af Augsburgs hjemmekamp mod Stuttgart. På det tidspunkt førte gæsterne med 3-1, og holdet udbyggede føringen til 4-1 i den tid, hvor den tidligere FC Nordsjælland-spiller var på banen.

Fodbold. Den danske landsholdsspiller Jens Jønsson fik hele kampen på Cadiz’ midtbane i søndagens 3-1-sejr hjemme over Alaves. Oprykkerklubben fik dermed brudt en kedelig stime på fem ligakampe i træk uden sejr. Cadiz ligger nummer ni i La Liga, mens Alaves er nummer 14.

Ishockey. Rungsted vinder søndag topkampen i Metal Ligaen med 7-6 ude over Esbjerg Energy efter straffeslag. Dermed rykker Rungsted op på ligaens førsteplads.

Fodbold. Crawley Town fra den fjerdebedste engelske række leverede søndag en lille sensation i FA Cuppen. Med en 3-0-sejr på hjemmebane over Leeds er Crawley videre til fjerde runde af den største af de to pokalturneringer i England. Holdet har til daglig hjemme i League Two, mens Leeds er placeret i midten af Premier League. Selv om Leeds-manager Marcelo Bielsa havde valgt at rotere gevaldigt i startopstillingen, så var gæsterne ellers storfavoritter til at gå videre i verdens ældste turnering. I kampens slutfase kom tv-realitystjernen Mark Wright på banen for Crawley. Wright har deltaget i shows som f.eks. ’The Only Way Is Essex’, I’m A Celebrity, Get Me Out Of Here’ og Strictly Come Dancing’.

Også søndag vandt Chelsea 4-0 over Morecambe i FA Cup, mens Manchester City vandt 3-0 over Birmingham.

Ishockey. Esbjerg Energy får forstærkning af en gammel bekendt på Vestkysten. Holdet har således indgået en aftale med 34-årige Jordan Smotherman. Amerikaneren repræsenterede klubben i 2011/12-sæsonen, da den hed Esbjerg fB. Han har også spillet fire kampe i NHL.

Cykling. Med den ene tommelfinger i munden som en hilsen til sin nyfødte søn Georges, der kom til verden i mandags, krydsede den belgiske superstjerne Wout van Aert målstregen som suveræn national mester i cykelcross for fjerde gang i karrieren. Den 26-årige Jumbo-Visma-rytter, der går ind til den kommende landevejssæson som nr. 1 på verdensranglisten for endagsløbene, henviste Toen Aerts og Michael Vanthourenhout til de to andre medaljepladser og markerede sig som fremtrædende udfordrer til den hollandske titelindehaver Mathieu van der Poel ved VM i den terrængående disciplin om tre uger i Oostende.

Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix Napolis franske midtbanespiller Tiemoue Bakayoko, der er lejet i Chelsea, fejrer her sin afgørende scoring søndag mod Udinese sammen med makedonske Elif Elmas.

Fodbold. Både Jens Stryger Larsen og Andreas Cornelius fik Serie A-spilletid søndag eftermiddag, men begge måtte forlade banen med et nederlag. Jens Stryger Larsens Udinese tabte med 1-2 hjemme til Napoli, og den danske back spillede de første 72 minutter af opgøret. Napolis Tiemoue Bakayoko, der er lejet i Chelsea, blev matchvinder med et mål på kanten til tillægstiden. Andreas Cornelius fik hele kampen i bundklubben Parmas angreb, men den store angriber og hans holdkammerater måtte hjemme se sig besejret 2-0 af Lazio.

Håndbold. For første gang i sæsonen har kvinderne fra Horsens nu vundet to ligakampe i træk. Søndag eftermiddag lykkedes det Lars Frederiksens mandskab at vinde 27-19 ude over bundproppen Vendsyssel, der fortsat kun har et enkelt point. Horsens ligger nu nr. 10 i Bambusa Kvindeligaen, men har også spillet en kamp mere end holdene omkring sig.

Foto: Christophe Petit-tesson/Ritzau Scanpix 26-årige Caleb Ewan fra Sydney har allerede vundet etaper i alle de tre største etapeløb i den professionelle cykelverden, men nu satser han hårdt på at gøre det i samme sæson. Og især i Touren ser han store muligheder for succes.

Cykling. De færreste cykelryttere formår at vinde etaper i de tre grand tours, Giro d’Italia, Tour de France og Vuelta a España, i løbet af en karriere. Den australske sprinter Caleb Ewan vil gøre det på samme år. Det fortæller han i et interview med avisen Het Nieuwsblad. »Det er et af mine mål for 2021«, siger sprinteren. Ewan mener, at der er fine forudsætninger for at hente gode resultater i det største cykelløb af alle, Touren. Her drømmer han også om at kæmpe med om den grønne pointtrøje. »Touren byder i år på flere muligheder for sprintere, og det ser jeg som en stor chance. De andre år har jeg ikke været inde i kampen om den grønne trøje, og jeg har kun gået efter etapesejre«, siger australieren.

Fodbold. Den spanske storklub Sevilla har forlænget kontrakten med cheftræner Julen Lopetegui til sommeren 2024. Det meddelte klubben søndag. Den tidligere spanske landstræner kom til Sevilla i 2019, og i sidste sæson førte han holdet til Europa League-titlen. Netop nu er Sevilla nr. 6 i La Liga.

Fodbold. Inters jagt på lokalrivalen AC Milan har lidt endnu et knæk. Søndag eftermiddag måtte Inter for anden gang i denne uge gå fra banen i en ligakamp uden en sejr. Holdet havde ellers vendt 0-1 til 2-1 på udebane i topkampen mod AS Roma, men til sidst udlignede hjemmeholdet til 2-2 ved Gianluca Mancini på hovedstød. Dermed er afstanden mellem ligaens nummer to og tre stadig tre point. Til gengæld har AC Milan nu også et hul på tre point ned til Inter i toppen af Serie A efter 17 spillerunder.

Tennis. Danske Mikael Torpegaard (nr. 192) vandt søndag i overlegen stil sin 1. runde-kamp ved kvalifikationsturneringen til Australian Open. Det gik ud over tyske Mats Moraing (248), der blev besejret 6-1, 6-0 i en duel, som på grund af coronapandemien blev afviklet i Doha. I 2. runde møder Torpegaard kineseren Zhizhen Zhang, der ligger nr. 169 på verdensranglisten. Vinder Torpegaard også det opgør, er han kun én sejr fra en plads i Australian Open.

Langrend. Efter syv år med norske vindere af langrendskonkurrencen Tour de Ski blev det i år en amerikaner, der løb med den samlede sejr hos kvinderne. Jessie Diggins havde førertrøjen før 8. og sidste etape i italienske Val di Fiemme, og med en andenplads søndag sikrede hun sig den helt store triumf. Hun blev samtidig den første skiløber fra USA, som snuppede sejren i etapeløbet. Sidste etape bød på ti kilometer hård klatring, og dem klarede svenske Ebba Andersson bedst. Andersson tilbagelagde distancen på 36 minutter og 45,6 sekunder, mens Diggins kæmpede sig i mål på andenpladsen 9,2 sekunder senere. Etapen var dermed ikke i nærheden af at true den 29-årige amerikaners samlede sejr.