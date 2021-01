Braithwaite afviser et skifte og vil blive i FC Barcelona

Fodbold. Et skifte fra FC Barcelona indgår ikke i Martin Braithwaites overvejelser. »Der er ingen chance for, at jeg skifter i denne vinters transfervindue og heller ikke til sommer. Også i næste sæson vil jeg kæmpe for at nå mine mål«, siger den danske angriber i et interview med spansk TV3. »Jeg vil også være her næste år, og i denne sæson har vi chancen for at vinde mange titler. Det er min ambition, og jeg tænker ikke på noget andet. Det er grunden til, at jeg står op hver morgen og arbejder så hårdt«, siger 29-årige Martin Braithwaite, der har spillet 30 kampe og scoret 6 mål for den økonomisk trængte klub.

Fodbold. 6 førsteholdskampe har Oskar Buur opnået i Wolverhampton, der nu udlejer den 22-årige forsvarsspiller med en fortid i AGF til schweiziske Grasshoppers på en aftale for 18 måneder.

Fodbold. En lille quiz til kaffen: Hvornår toppede de engelske rekordmestre fra Manchester United senest Premier League-tabellen? Det var efter 4. spillerunde i sensommeren 2017, da manageren hed José Mourinho. Tirsdag aften kan manager Ole Gunnar Solskjær og United med et point på udebane mod Burnley i en udsat kamp igen være tilbage på førstepladsen og dermed rejse den korte vej til det allerede nu vildt hypede topmøde med Liverpool på søndag. Solskjær afviser titelsnakken. »Vi er ikke engang halvvejs gennem sæsonen. Vi er ligeglade med, hvordan tabellen ser ud her den 11. januar«, siger Solskjær på et pressemøde mandag. »Men vil medgiver gerne, at vi har momentum«, siger Solskjær om sit i ligaen gennem ti uger ubesejrede hold, der har 33 point for 16 kampe. Liverpool har 33 point og en bedre målscore efter 17 kampe.

Fodbold. Kamptilrettelæggerne i Premier League er på overarbejde. Et coronaudbrud hos Aston Villa, som onsdag skulle have mødt Tottenham, har ført til udsættelse. I stedet spiller Tottenham mod Fulham, der til gengæld så har fået rykket deres kamp mod Chelsea fra fredag til lørdag.

Fodbold. Celtic stiller alternativt op i aftenens skotske ligakamp mod Hibernians. 13 spillere samt manager Neil Lennon og assistenttræner John Kennedy er alle i isolation efter at have været i nærkontakt med den coronaramte spiller Christopher Jullien.

Golf. Den amerikanske præsident Donald Trumps anlæg Trump Bedminster i New Jersey kommer ikke til at afvikle den prestigefyldte majorturnering PGA Championship i 2022. Det meddeler golforganisationen PGA of America natten til mandag. »Bestyrelsen for PGA of America har ved en afstemning besluttet at udøve retten til at opsige aftalen om at spille 2022 PGA Championship på Trump Bedminster«, skriver organisationens præsident, Jim Richardson, i et tweet.

Donald Trump ejer glere golfanlæg. Her er han i aktion i Virginia nytårsaftensdag. Foto: Hannah Mckay/Ritzau Scanpix

Han tilføjer: »Det er blevet klart, at gennemførelsen af PGA-mesterskabet på Trump Bedminster ville være skadeligt for PGA of Americas omdømme«. Meldingen fra PGA kommer i kølvandet på Trump-støtters angreb på den amerikanske kongresbygning i Washington D.C. i sidste uge.

Fodbold. Højrebacken Kasper Jørgensen er tilbage i superligaklubben Lyngby. Aalesund har ikke ønsket at forlænge lejeaftalen eller købe ham permanent, oplyser den norske klubs sportschef til avisen VG.

Olympisk. Den lokale utilfredshed med at Japan skal afvikle OL i juli er på bare en måned steget markant. 80 procent af japanerne ønsker nu, at sommerens OL i Tokyo enten skal udskydes igen eller aflyses. For en måned siden lå tallet på 60 procent skriver Ritzau, som gengiver en spørgeundersøgelse foretaget af det japanske nyhedsbureau Kyodo News. 1.041 tilfældigt udvalgte respondenter har medvirket i undersøgelsen. 45 procent svarer, at de helst ser OL udsat endnu en gang, indtil der er bedre styr på coronapandemien, mens 35 procent helst ser OL helt aflyst. 171 dage før OL-starten er værstbyen Tokyo i undtagelsestilstand. Japans premierminister, Yoshihide Suga, sagde i sidste uge, at Japan er forpligtet til at afvikle et sikkert og trygt OL. Formanden i Danmarks Idrætsforbund (DIF), Niels Nygaard, tager målingen med ophøjet ro. »Når vi kommer lidt tættere på, og vi begynder at se en nedgang i smittetallene igen, og ikke mindst når vi får vaccinen mere spredt ud, så vil tallene ændre sig«, siger han til Ritzau og tilføjer: »Indtil videre er jeg ikke nervøs for, at der ikke vil være en opbakning i Japan, når det kommer til stykket«.

Cykling. Eksverdensmesteren Mads Pedersen har fået styr på sæsonplanlægningen. I foråret skal han i Trek-trøjen jagte klassikersejre og til sommer skal han køre Tour de France. Han deler kaptajnrollen i klassikerne sammen med kollegaen Jasper Stuyven. Samtidig kan de to klassikerkaptajner også se frem til en nøglerolle i verdens største etapeløb. »De to klassikerspecialister er også udset til at skulle køre Tour de France, hvor de skal yde stor støtte og jagte etapesejre«, meddeler Trek. 2021-sæsonen på World Touren begynder i slutningen af februar. 20. marts køres Milano-Sanremo, inden Flandern Rundt, Paris-Roubaix, Amstel Gold Race og Liège-Bastogne-Liège er programsat i de fire april-weekender.

Håndbold. Morten Henriksen, sportschef i Dansk Håndbold Forbund (DHF), bifalder ifølge Ritzau at Det Internationale Håndboldforbund (IHF) søndag besluttede at afvikle VM-slutrunden for mænd i Egypten uden tilskuere på lægterne. De danske spillere havde frygtet, at de skulle spille for op til 3.000 tilskuere under den raserende coronapandemi. »Jeg havde nok ikke forventet det. Heller ikke med de ting, vi var stillet i udsigt, hvor de mente, at de godt kunne afvikle det sikkert«, siger Morten Henriksen til Ritzau og tilføjer: »I forhold til os, og de modstandere vi starter med at møde, så tror jeg ikke, det har den store betydning. Der ville højst sandsynligt ikke have været ret mange på lægterne alligevel«. Danmark er i indledende gruppe med Bahrain, DR Congo og Argentina.

Håndbold. Det tjekkiske VM-hold er hårdt ramt af positive coronatilfælde og landstræner Jan Filip kan ifølge handball-planet.com ikke endeligt udtage en trup, der holder sig indenfor udtagelseskriterierne. Hver VM-deltager har på forhånd opgivet 35 spillernavne til Det Internationale Håndboldforbund (IHF). 20 af de 35 spillere skal udgøre VM-truppen, men med nye positive tilfælde nærmest dagligt, skal tjekkerne udtage spillere, der ikke står på den oprindelige liste på 35 spillere. Derfor har tjekkerne søgt om dispensation hos IHF. »Situationen er ekstrem«, som landstræner Jan Filip udtrykker det. Han regner med, at dispensationen bliver en formsag, da både Tyskland og Sverige angiveligt allerede har fået lignende dispensationer. Tjekkiet skal efter planen åbne deres VM på torsdag mod Sverige.

Ishockey. Danmarks Ishockey Union har hentet et anerkendt navn ind i folden som seniorrådgiver. Det er svenskeren Tommy Boustedt, som skal være med til at tegne udviklingen hos den danske elite. . Tommy Boustedt har tidligere blandt andet været landsholdsansvarlig og generalsekretær i Det Svenske Ishockeyforbund og har ligeledes adskillige år som træner bag sig.

Ishockey. Rødovres ligakamp tirsdag mod Aalborg Pirates er aflyst. Det er den fjerde kamp i træk, som coronaramte Rødovre aflyser. Kampe i ligaen aflyses, når der er syv eller flere smittede spillere i truppen.Kampprogrammet tillader ikke at rykke kampene til andre tidspunkter, og i stedet belønnes hold i aflyste kampe med halvandet point hver.

Fodbold. Verdens ældste professionelle spiller tager en tørn mere. 53-årige Kazuyoshi Miura har således indgået en ny kontrakt med Yokohama FC. 2021 bliver den japanske angribers 36. sæson som professionel.

Fodbold. Juventus vandt søndag sin tredje kamp i træk i Serie A, da det blev til 3-1-sejr over Sassuolo. Den form skal helst fortsætte, siger Juve-træner Andrea Pirlo, der kan se sit mandskab være 7 point efter topholdet AC Milan. »Vi har allerede lavet for mange fejl i denne sæson. Efter Milans sejr over Torino (lørdag, red.) forstod vi, at vi havde brug for maksimal koncentration for at få sejren hjem«, siger Pirlo ifølge Ritzau. I søndagens opgør måtte de forsvarende italienske mestre vente helt indtil de sidste ti minutter, før kampen blev afgjort på to scoringer fra Aaron Ramsey og Cristiano Ronaldo.

Tennis. Mikael Torpegaards kamp i 2. runde af kvalifikationen til Australian Open mod kineseren Zhizhen Zhang er programsat til tirsdag morgen. Zhizhen Zhang er nr. 169 på ranglisten, hvor den 26-årige dansker er nr. 192. Kvalifikationen spilles i Dubai.

Fodbold. Coronapandemien har ramt klubber på indtægtssiden. Et studie fra det globale revisionsselskab KPMG viser ifølge Ritzau, at Real Madrid er det mesterhold i en af de store europæiske ligaer, som var bedst til at få penge i kassen. Real Madrid havde indtægter for i alt 681,2 millioner euro, hvilket svarer til lidt over fem milliarder kroner. Det er en nedgang på 8 procent i forhold til sæsonen inden. Champions League-vinderen Bayern München er 2’er, mens de engelske mestre fra Liverpool indtager tredjepladsen. De havde indtægter for henholdsvis 4,51 milliarder kroner og 4,14 milliarder kroner. Dernæst følger Paris Saint-Germain, Juventus og FC Porto.

Amerikansk fodbold. Cleveland Browns sikrede sig natten til mandag dansk tid holdets første sejr i NFL’s slutspil siden 1994. Triumfen kom i hus takket være en fantastisk første quarter, hvor Browns blæste favoritterne fra Pittsburgh Steelers ud af banen med hele 28-0 på vej mod en sejr på 48-37. New Orleans Saints slog Chicago Bears 21-9. Næste runde i slutspillet i den kommende weekend ser såedes ud: LA Rams-Green Bay, Tampa Bay-New Orleans, Cleveland-Kansas, Baltimore-Buffalo.