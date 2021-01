Sportsblik: Christian let på tå kan måske danse videre med barske italienere

Kan det virkelig passe, at et enkelt mål i den italienske pokalturnering, et enkelt ’lille’ mål på frispark i overtiden, kan få et mareridtsagtigt år i FC Internazionale Milano, blot kaldet Inter, til at slå en kolbøtte og lande på solskinssiden af sidelinjen?

Noget tyder på det. For nu – efter måneders snak om en utilpasset tilstedeværelse, om manglende engagement, om ringe aggressivitet, om manglende opbakning, om en frøken-tilgang til spillet, om trænerens utilfredshed og om et salg på den sidste dag i januar – ja, nu hedder det, at Inter da ikke har i sinde at skille sig af med sin danske spiller, nej slet ikke.

Nu synger de »For han er en af vore egne, en rigtig guttermand« i Inter, og det er træner Conte – ham, der godt kan ligne en skuffet cykeltyv og sortbørshandler, når han står og surmuler ved spillerboksen – der synger for.

For nu er de ’vilde’ med Eriksen i Inter – efter at hans elegante frisparksmål mod AC Milan sendte den 113 år gamle klub i semifinalen i pokalturneringen, som Inter har vundet syv gange.