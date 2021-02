Liverpool når et nyt lavpunkt med første nederlag nogensinde til Brighton

Fodbold. For tredje hjemmekamp i træk formåede Liverpool ikke at score på Anfield, og det resulterede i endnu et lavpunkt for de engelske mestre. Med 1-0 vandt Brighton for første gang nogen sinde over Liverpool, der er uden sejr i de seneste fire hjemmekampe. Colombianeren Steven Alzate blev matchvinder ved at afslutte et godt opbygget angreb. Også aftenens to andre sene Premier League-kampe endte med udesejre, da Everton vandt 2-1 i Leeds og West Ham med nyankomne Jesse Lingard som dobbelte målscorer vandt 3-1 over Aston Villa.

Fodbold. 13 sejre i træk, deraf de 9 i Premier League, nåede Manchester City op på, da Burnley blev besejret 2-0. Gabriel Jesus headede en returbold fra Burnley-målmanden Nick Pope, og Raheem Sterling satte foden på en aflevering fra Ilkay Gündogan til 2-0-målet. Kasper Schmeichel vandt en danskerduel mod Joachim Andersen, da Leicester ligeledes på udebane besejrede Fulham.

Foto: Martin Rickett/Ritzau Scanpix

Fodbold. Hverken Lionel Messi eller Martin Braithwaite fik scoret, men den indskiftede danskers tilstedeværelse må trods alt tilskrives en vis rolle i FC Barcelonas besværlige sejr i pokalkvartfinale på 5-3 over Granada. Da Braithwaite kom på banen efter 63 minutter, samtidig med Ousmane Dembele, var Granada foran 2-0, og først med scoringer af Antoine Griezmann i 88. og Jordi Alba i 90. minut fik Barcelona fremtvunget forlænget spilletid. Der lykkedes det til gengæld at score yderligere tre gange med Griezmann, Frankie De Jong og Jordi Alba, efter Fede Vico havde udlignet på straffespark. Barcelona er i semifinalen sammen med Sevilla og Levante, men Real Betis og Athletic Bilbao torsdag spiller den sidste kvartfinalen.

Sejlsport. Dansk Sejlunion har indgået et samarbejde med Dansk Gastronomisk Union, som de olympiske sejlere kan se frem til. Danske elitekokke skal med rådgivning om råvarer og den korrekte blanding af kulhydrater, proteiner og fedt sørge for at de olympiske sejlere får det rigtige at spise både før og under konkurrencerne. »Vi ved, at den rigtige forplejning er en forudsætning for succes for vores sejlere, og derfor er samarbejdet med Dansk Gastronomisk Union helt på bølgelængde med vores ambition om at skabe de bedste forhold for vores sejlere under OL i Tokyo til sommer«, siger sejlunionens sportschef Thomas Jacobsen i en pressemeddelelse. »En kok med ild i øjnene, der har gjort sig umage, nørdet for detaljerne og optimeret sammensætningen af måltidet, smitter af på sejlerne«.

Direkte sport i tv Onsdag 3. februar TV 2 Sport 8.30 Tennis: WTA Melbourne (k) 14.40 Cykling: Etoile de Besseges, 1. etape 18.30 Håndbold: Fredericia-KIF Kold. (m) 20.30 Håndbold: Esbjerg-Herning/Ik. (k) 1.00 Basketball: Milwaukee-Indiana TV3 Sport 18.30 Fodbold: Wolfsburg-Schalke 04 20.30 Fodbold: Leeds-Everton 23.35 Ishockey: Tampa Bay-Detroit TV3 Max 19.00 Fodbold: Fulham-Leicester 21.15 Fodbold: Aston Villa-West Ham Xee 19.00 Fodbold: Burnley-Manchester City 21.00 Fodbold: Liverpool-Brighton CANAL 9 20.00 Fodbold: AaB-FC København Eurosport 1 7.00 Tennis: ATP World Tour (m) Eurosport 2 13.40 Cykelcross 18.00 Fodbold: OB-Lyngby 20.45 Basketball: EuroCup TV 2 Sport X 7.30/00.00 Tennis: ATP Cup (m) Vis mere

Cykling. Eksverdensmesteren Mads Pedersen (Trek-Segafredo) gjorde sig flot bemærket i sæsonens første etapeløb i Europa, Etoile de Bessèges, da han efter de 143,5 km med start og mål i Bellegarde tilkæmpede sig tredjepladsen på førstedagens korte, hidsige finalestigning 2 sekunder efter de to franske sprintere Christophe Laporte (Cofidis) og Nacer Bouhanni (Arkés Samsic). Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) satte som nr. 14 ligeledes 2 sekunder til. For den 28-årige Laporte, der vandt løbet sammenlagt i 2019, men ikke deltog sidste sæson, var det karrierens 18. sejr.

Tennis. Holger Rune fik en fin start på ugens ITF-turnering i spanske Villena, hvor han med 3-6, 6-2, 6-1 besejrede spanieren Gimeno Valero, der som nr. 398 i verden rangerer 30 pladser over den 17-årige dansker. Næste modstander er den 5.-seedede hollænder Jelle Sels, der er nr. 337 i verden.

Fodbold. Den nyansatte danske træner i den tyske Bundesliga-klub Mainz 05, Bo Svensson, var som spiller aktiv i klubben under stjernetræneren Jürgen Klopp, der nu er i Liverpool. Da Svensson blev ansat i begyndelsen af januar, nævnte han Klopp som en stor inspiration. Respekten mellem Svensson og Klopp går tilsyneladende begge veje, for Liverpool-bossen roser i et interview hos ARD nemlig danskeren. »At Bo nu er blevet træner, er en fremragende historie. Han er 100 procent et kæmpe trænertalent«, siger Klopp. Bo Svensson har hentet fire point i sine første fem kampe med Mainz, der fortsat ligger til nedrykning fra Bundesligaen, hvor der resterer 15 spillerunder.





Tennis. En positiv coronatest hos en ansat på et af de hoteller i Melbourne, der huser spillere, trænere og officials, som skal i aktion ved Australian Open fra mandag, har ført til, at over 500 personer er sendt i isolation og skal forblive i den, indtil de kan fremvise en negativ coronatest, skriver BBC. De mange nu isolerede personer betragtes som perifere kontakter til den smittede, hvorfor der ifølge den australske delstat Victorias regeringsleder, Daniel Andrews, ikke er fare for, at Australian Open bliver aflyst.

Olympisk. Hvis der kommer tilskuere på lægterne i forbindelse med de mange OL-konkurrencer i Tokyo i juli og august, så bliver det med en række restriktioner for det sædvanligt så begejstrede olympiske publikum. I den første coronahåndbog fra Den Internationale Komité (IOC) opfordres fans til hverken at råbe eller synge. Der må dog gerne klappes. Og der skal bæres mundbind – undtagelsen er, når man sover og indtager mad, står der ifølge Reuters i håndbogen. Ritzau skriver desuden, at sammenslutningen af læger i Tokyo, Tokyo Medical Association, at de næppe kan stille 3.500 frivillige læger til rådighed under OL. Dertil er særligt Tokyo for presset af pandemien, og der er indført undtagelsestilstand i Tokyo samt andre områder.

Cykling. Den 20-årige australier Luke Plapp aspirerer til et gennembrud på den globale scene, efter at han ved de nationale mesterskaber i enkeltstart henviste titelindehaveren og storfavoritten Luke Durbridge (Team BikeExchange) til andenpladsen med 43 sekunder på den 37 km lange distance. Plapp, der ved junior VM i 2018 blev nr. 2 i tempodisciplinen efter det belgiske fænomen Remco Evenepoel i en sæson, hvor han havde sikret sig VM-guld i både parløb og pointløb på banen, har tilbud fra flere WorldTour-mandskaber, men endnu ikke skrevet kontrakt. Det australske stortalent sluttede efter en etapegevinst undervejs for en halv snes dage siden på den samlede andenplads bag Durbridge i Santos Cycling Festival, der trådte i stedet for det aflyste WorldTour-løb Tour Down Under.

Fodbold. Southamptons 19-årige schweizer Alexandre Jankewitz spillede 79 sekunder i sin startdebut mod Manchester United, inden han blev udvist, og hans exit gav United frit spillerum til at tangere rekorden for største sejr i Premier League: 9-0! »Han straffede gutterne på banen. De var hjælpeløse, efter at han blev sendt ud«, siger Southamptons østrigske manager, Ralph Hasenhüttl, ifølge nyhedsbureauet AFP. »Hvad kan jeg sige? Det er frygteligt, men vi kom tilbage efter det første 0-9-nederlag, og det er vi nødt til at gøre igen«, siger Ralph Hasenhüttl med henvisning til, at klubben i sidste sæson tabte med samme voldsomme cifre til Leicester.

En ordentlig snitter De største sejre i Premier League 2. februar 2021: Manchester United - Southampton FC 9-0

Manchester United - Southampton FC 9-0 25. oktober 2019: Southampton FC - Leicester City 0-9

Southampton FC - Leicester City 0-9 4. marts 1995: Manchester United - Ipswich Town 9-0

Manchester United - Ipswich Town 9-0 22. november 2009: Tottenham Hotspur - Wigan Athletic 9-1

Tottenham Hotspur - Wigan Athletic 9-1 21. september 2019: Manchester City - Watford FC 8-0

Manchester City - Watford FC 8-0 18. oktober 2014: Southampton FC - Sunderland AFC 8-0

Southampton FC - Sunderland AFC 8-0 23. december 2012: Chelsea FC - Aston Villa 8-0

Chelsea FC - Aston Villa 8-0 9. maj 2010: Chelsea FC - Wigan Athletic 8-0

Chelsea FC - Wigan Athletic 8-0 19. september 1999: Newcastle United - Sheffield Wednesday 8-0

Newcastle United - Sheffield Wednesday 8-0 11. maj 2008: Middlesbrough FC - Manchester City 8-1 Ritzau

Fodbold. Atlético Madrids 21-årige portugisiske stjerneangriber João Félix er testet positiv for corona og sendt i isolation.

Ishockey. Efter tirsdagens beslutning om at lade Letland og hovedstaden Riga afvikle hele VM-turneringen i maj og juni står det klart, at det danske VM-holds hjemmebane i gruppe A bliver i Olympic Sports Centre, som nu skal ombygges til en hockeyhal med plads til 6.000 tilskuere. Som udgangspunkt skal VM spilles uden tilskuere, meddeler Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF), men tillader coronasituationen tilskuere, kan IIHF med tre dages varsel være i stand til at udbyde billetter til hungrende fans. IIHF fratog for nylig det politisk uroplagede Hviderusland medværtskabet for VM af ’sikkerhedsmæssige årsager’, som det officielt hed sig.

Fodbold. FC Københavns tidligere tekniske direktør Frederik Leth skulle ikke gå længe arbejdsløs efter bruddet med den danske klub i forbindelse med omstruktureringen i kølvandet på eksmanager Ståle Solbakkens fyring i efteråret 2020. 27-årige Frederik Leth oplyser således ifølge Ritzau på LinkedIn, at han er tiltrådt som Head of Football Research i Premier League-klubben Aston Villa, hvor han genforenes med en anden tidligere teknisk direktør i FCK, Johan Lange. Johan lange er sportsdirektør i den store Birmingham-klub.

Fodbold. Dortmund cruisede mod en kvartfinale i den tyske pokalturnering og førte 2-0 hjemme mod Paderborn, men gæsterne fik reduceret og udlignet 7 minutter inde i tillægstiden, hvorfor Dortmund måtte på overarbejde for at sikre sig en 3-2-sejr i forlængelsen. Erling Haaland blev matchvinder for Dortmund, da han hamrede bolden i nettet efter at have fået bolden i dybden fra Thomas Delaney. »Jeg håber, seerne havde en fantastisk pokalaften. For os var det hårdt arbejde«, konstaterede den danske Dortmund-anfører Delaney overfor ARD. RW Essen fra Regionalligaen stod for tirsdagens helt store overraskelse, da de besejrede Leverkusen 2-1 efter forlænget spilletid. Kiel slog Darmstadt efter straffespark og er sammen med Bremen (2-0 over Fürth) ligeledes kvartfinalister.

Fodbold. Landsholdsspilleren Philip Billing skal have ny manager i Bournemouth. Klubben tabte tirsdag til Sheffield Wednesday og har efterfølgende fyret manager Jason Tindall. En ny chef overtager et Bournemouth-hold, der ligger på 6. pladsen i den næstbedste engelske række.

Tennis. Michael Torpegaard er færdig i Great Ocean Road Open i Melbourne, hvor danskeren forbereder sig til sin grandslamdebut ved Australian Open i næste uge. Den 26-årige Torpegaard tabte natten til onsdag dansk tid 4-6, 3-6 til Hubert Hurkacz fra Polen, der er tredjeseedet i Great Ocean Road Open.

Håndbold. Kvinderne fra Sønderjyske har skrevet kontrakt med målvogteren Stine Broløs, som til sommer skifter fra ligaholdet Randers HK til klubben i den næstbedste række på en toårig kontrakt.

Håndbold. Sloveneren Sebastian Skube forlader Bjerringbro-Silkeborg (BSH) efter syv år i klubben. BSH oplyser, at begge parter var interesseret i at forlænge samarbejdet, men man kunne ikke blive helt enige om en ny aftale.

Ishockey. Nikolaj Ehlers scorede til slutresultatet 3-1, da han med Winnipeg besejrede Calgary i NHL med 3-1. Det var Ehlers sjette mål i denne sæson.

Fodbold. Cristiano Ronaldo sørgede tirsdag med to mål for, at Juventus kom et skridt tættere på en plads i finalen i Coppa Italia ved at vinde 2-1 i Milano mod Inter i den første semifinale. Der er returkamp om en uge. Atalanta og Napoli kæmper om den anden finaleplads.