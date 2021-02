Verdensmester: Frontlinjearbejdere fortjener, at verden hepper på dem

I dag er der et år tilbage.

Et år, til verdens bedste vinteratleter mødes. Vi har alle fået 365 dage, og det er op til os at afgøre, hvordan vi bruger dem. For mig bliver det et år med hårdt arbejde, fokus, tro og en søgen efter det perfekte, fordi dét, der venter os i Beijing 2022, kræver, at vi gør en kæmpestor indsats for at skille os ud fra resten.

Sportsdebat Petra Vlhová 25 år fra Slovakiet, alpin skiløber, 1 guld, 2 sølv og 2 bronze ved VM Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening til sportsdebat@pol.dk.

De næste 12 måneder markerer et afgørende øjeblik i min karriere. Endnu en gang er tiden kommet, hvor jeg får chancen for at give alt, hvad jeg har, til de olympiske lege.

Efter at have fået smag for guld ved de ungdomsolympiske lege i Innsbruck 2012 fik jeg erfaringer fra både legene i Sochi 2014 og Pyeongchang 2018. Nu, efter at have lært, hvad der skal til for at konkurrere ved OL, stræber jeg efter at perfektionere de små detaljer i min præstation fra dag til dag sammen med mit fantastiske team.

Jeg håber på at blive klar til Beijing 2022. Jeg tror på, at jeg i løbet af de næste 365 dage bliver klar til at forfølge min drøm om olympisk succes.

En vigtig milepæl

Men i dag markerer en vigtig milepæl for alle vintersportsudøvere. Et øjeblik, der giver håb og giver os mulighed for endnu en gang at nå et mål, som vi kan arbejde hen imod. I de seneste måneder har vi måttet træde et skridt tilbage. Vores træning er blevet påvirket, det er blevet mere besværligt at rejse. I dag kan vi stadig ikke gøre det, vi elsker mest: at præstere foran folkemængden og dele følelser og energi med dem, der hepper på os.

Men selv om vi har fundet det utrolig svært, virker vores klager meningsløse i forhold til de ofre, som frontlinjearbejdere rundtom i verden gør. De kæmper dag efter dag for at få verden på fode igen. Det er de mennesker, som fortjener, at verden hepper på dem.

Jeg hepper også på dem. Jeg er evigt taknemmelig for, at jeg igen er i stand til at arbejde, træne og konkurrere med mit fantastiske team og alle de andre atleter. Vi har fået en mulighed, der ikke gives til ret mange.

Med det i baghovedet arbejder vi alle på at yde vores bedste – endnu mere motiverede og fokuserede fra løb til løb, og vi værdsætter hvert øjeblik i denne usædvanlige sæson. Jeg er mere end nogensinde overbevist om, at uanset hvad der sker inden for det næste år, vil man til de olympiske vinterlege i Beijing 2022 kun se de bedste resultater, som atleterne kan levere. Jeg vil gøre mit yderste for at være en del af denne sportsfest.

Tokyo viser vejen

Intet ville gøre mig mere stolt end at marchere ind sammen med mine olympiske kolleger til åbningsceremonien i Beijing 4. februar 2022. Efter at have set den voksende tiltro omkring legene i Tokyo 2020 føler vi os alle taknemmelige for, at Beijing 2022 vil drage fordel af denne erfaring. Beijing vil helt sikkert blive endnu et særligt øjeblik for atleter og sportsfans.

De olympiske vinterlege i Beijing 2022 vil forhåbentlig markere endnu et skridt i retning af genoprettelsen af verden.

Som alle andre håber jeg, at der i 2021 vil ske en positiv ændring i den nuværende situation. Så vi alle, når Beijing 2022 begynder, kan nyde følelserne i præstationerne sammen. Om et år er scenen sat til at se de største vintersportsatleter, og jeg vil gøre mit yderste for at være blandt dem.