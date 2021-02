Sportsblik: Kan de forkælede fodboldmillionærer mon overstråle Nikolaj Verdensmesters popularitet?

Ssshh, vi bør alle gå lidt stille i disse dage, for jeg tror, Nikolaj Jacobsen stadig sover i sin store seng på Thurø.

For den krævende VM-slutrunde i Egypten tog hårdt på den trinde mand. Vi så jo alle, hvordan han sad og prustede på bænken, mens han tog sig til sit trætte hoved, da finalen var lykkeligt overstået – og han sammen med spillerne havde genvundet verdensmesterskabet.

Og så var der fejringen på hotellet, hvor guldflokken endelig fik lov til at synge og bøvse i fred for de allestedsnærværende tv-kameraer.

Så kom den laaange hjemrejse, Dannebrog-jagerfly i luften og helikopterhilsen og vandkanoner i Kastrup, og så bilturen hjem over Storebælt til Svendborg og Thurø, hvor fakler og bannere og dåsepilsnere ventede verdens bedste træner – og hvor hele øbefolkningen nu risikerer bøder og spjældture for at have overtrådt forsamlingsforbuddet lidt for kraftigt.