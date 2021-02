Efter grænseløse overgreb: Nordisk idræt danner fælles front mod seksuelle krænkelser

Som det er i dag, kan udlændinge let komme til at træne børn og unge i de danske sportsklubber – selv om de er dømt for overgreb mod mindreårige i for eksempel Norge eller Sverige og egentlig ikke er velkomne i idrætten. Der mangler ganske enkelt et værn til at holde dømte krænkere ude, når deres dom er fældet uden for Danmarks grænser.

Derfor har idrætsorganisationerne i de nordiske lande nu sat sig sammen for at finde ud, hvordan de bedre kan beskytte børn og unge mod seksuelle krænkelser.

»Fredag holdt nogle af vores medarbejdere i DIF et indledende møde med kolleger fra de andre nordiske lande. Der er i Norden enighed om, at vi skal gøre noget. Det var det første af en møderække om problemet med, at man kan blive dømt for overgreb i ét land og så tage videre til et andet og arbejde med børn og unge i idrætten«, siger Morten Mølholm, direktør i Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Mødet kommer i kølvandet på en række afsløringer i den norske avis VG og Politiken. De viste blandt andet, hvordan en sydamerikansk træner blev ansat i Holte Tennisklub, mens han stadig var prøveløsladt efter en dom for overgreb på en mindreårig i Norge. Den slags kan ske, fordi domme fra udlandet ikke optræder på de børneattester, som danske foreninger ellers er forpligtet til at indhente, når de engagerer trænere for børn.