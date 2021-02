Inter er på 1.-pladsen med fødselaren Christian Eriksen på holdet

Direkte sport i tv Søndag 14. februar TV 2 Sport 13.30 Cykling: Tour de La Provence, 4. eta. 19.00 Basketball: Washington-Boston 4.00 Basketball: Denver-LA Lakers TV3+ 20.00 Fodbold: OB-AGF TV3 Sport 7.35 Langrend: Pro Tour 14.00 Fodbold: Vejle-FC Nordsjælland 18.00 Fodbold: FC Midtjylland-AC Horsens 21.05 Ishockey: Pittsburgh-Washington 1.05 Ishockey: Vegas-Colorado TV3 Max 12.00 Håndbold: Zvenigorod-Herning-Ikast (k) 14.00 Håndbold: Team Esbjerg-Bietigheim (k) 16.00 Håndbold: Dortmund-Odense (k) 18.00 Fodbold: Wolfsburg-Gladbach 20.00 Motorsport: Nascar Cup Series Xee 13.00 Fodbold: Southampton-Wolves 15.00 Fodbold: West Bromwich-Man. United 17.30 Fodbold: Arsenal-Leeds 20.00 Fodbold: Everton-Fulham Canal 9 16.00 Fodbold: Lyngby-Brøndby Eurosport 1 6.00 Tennis: Australian Open 15.20 Skiskydning: VM 16.10 Skihop: World Cup 1.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 9.00 Tennis: Australian Open 10.50 Alpint: VM, styrtløb (m) 14.00 Fodbold: AaB-Randers FC 16.45 Cykling: Clasica de Alméria 21.00 Golf: PGA Tour TV 2 Sport X 10.55 Alpint: VM, styrtløb (m) 13.00 Skiskydning: VM, jagtstart (m) 15.15 Skiskydning: VM, jagtstart (k) 16.10 Fodbold: Real Madrid-Valencia 18.25 Fodbold: Levante-Osasuna 20.35 Fodbold: Inter-Lazio Vis mere

Fodbold. Med 29-årsfødselaren Christian Eriksen i startopstillingen for fjerde gang i 2021 og Romelu Lukaku som den kampafgørende profil er Inter for første gang i denne sæson tophold i Serie A efter en 3-1-sejr over Napoli. Lukaku scorede på et straffespark begået mod Lautaro Martinez og i 1. halvlegs overtid, da en tackling uden for Napolis straffesparksfelt endte for fødderne af den træfsikre belgier. Efter en reducering af Gonzalo Escalante var det et formidabelt gennembrud af Lukaku, der blev afsluttet med en målgivende pasning på tværs til en helt fri Martinez. Christian Eriksen blev udskiftet efter 72 minutter.

Alle resultater og stillingen i Serie A

Fodbold. Manchester United fuldendte en fremragende weekend for lokalriverne fra City ved kun at spille 1-1 ude mod West Bromwich. Mbaye Diagne headede endda West Bromwich foran i det 2. minut, men Bruno Fernandes scorede for tredje Premier League-kamp i træk, da han udlignede med en flugter på et oplæg fra Luke Shaw. Efter lørdagens 3-0-sejr over Tottenham har Manchester City øget forspringet i toppen til 7 point for en kamp færre end både United og Leicester. Et hattrick af anfører Pierre-Emerick Aubameyang med scoringerne til 1-0, 2-0 og 4-0 bidrog til Arsenals 4-2-sejr over Leeds. Nordmanden Martin Ødegaard fik 78 minutter i sin første kamp i Arsenals startopstilling.

Fodbold. Real Madrid bevarede afstanden til topholdet Atlético Madrid ved at besejre Valencia og Daniel Wass 2-0. Karim Benzema efter 12 minutter og Toni Kroos lige inden pausen scorede i den ensidige kamp i Madrid.

Fodbold. Nicklas Helenius fik et fremragende comeback for Silkeborg, da han med to scoringer i løbet af 3 minutter i 2. halvleg sikrede en hjemmesejr på 2-0 over Hvidovre. Også Kristoffer Munksgaard blev dobbelt målscorer i Fremad Amagers 4-0-sejr over Skive.

Alle resultater og stillingen i 1. division

Håndbold. Team Esbjergs kvinder vandt den sidste, ubetydelige gruppekamp i Champions League med 37-29 over tyske Bietigheim. Team Esbjerg var sikker poå at ende på 6.-pladsen, der giver en ottendedelsfinale i marts mod franske Brest Bretagne med Sandra Toft på mål. Odense sluttede med et nederlag på 32-24 ude mod Dortmund og fjerdepladsen giver en ottendedelsfinale mod norske Vipers Kristiansand.

Cykling. Med en kraftfuld finish i massespurten på det 183 km lange Clasica de Almeria sørgede den 32-årige italienske EM-guldvinder og nationale mester Giacomo Nizzolo for sæsonens første sejr til det sydafrikanske WorldTour-mandskab Team Qhubeka Assos, som det i absolut 11. time inden starten på 2021-opgaverne lykkedes holdets sportsligt ansvarlige Lars Michaelsen at sammensætte. Nizzolo, der havde den danske debutant Emil Vinjebo blandt hjælperne undervejs, henviste franskmanden Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step) og esteren Martin Laas (Bora-hansgrohe) til de to andre podiepladser. Den britiske eksverdensmester Mark Cavendish, der gjorde comeback hos Deceuninck-Quick Step), blev slået ud af maskinskade umiddelbart inden finalen.

Cykling. I en uhyre tæt massespurt som afslutning på den 163 km lange sidste etape i Tour de La Provence pressede den 26-årige tysker Phil Bauhaus (Bahrain Victorius) sig lige netop først over stregen og hindrede den jævnaldrende italiener Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step) i at score hattrick. Ballerinis holdkammerater med den franske VM-guldvinder Julian Alaphilippe og den danske mester Kasper Asgreen som fremtrædende elementer leverede ellers en fremragende kollektiv indsats i finalen, men Bauhaus skød uimodståeligt frem på de sidste meter. Den colombianske indehaver af førertrøjen Ivan Sosa (Ineos Grenadiers) kom sikkert i mål og hjemførte den samlede gevinst 18 sekunder foran Alaphilippe og med 19 til holdkammeraten Egan Bernal.

Fodbold. I en alder af 34 år blev Lasse Schöne alle tiders tredjeældste debuterende markspiller i Eredivisie, og han formåede ydermere som den ældste debutant at score, men Heerenveen tabte ikke deto mindre 3-1 til AZ Alkmaar. Lasse Schönes lange udlandskarriere startede i Heerenveen, men han fik aldrig debut på førsteholdet, inden han som 18-årige skiftede til De Graafschap i den næstbedste hollandske række.

Fodbold. Med Henrik Dalsgaard og Mads Bech som de eneste danskere i startopstillingen led Brentford det første nederlag i 22 kampe i Championship, da Barnsley med Mads Juel Andersen vandt 2-0. Brentford-træner Thomas Frank sendte Mads Roerslev og Mathias Jensen på banen efter 74 minutter uden at det ændrede på stillingen.

Foto: Asanka Brendon Ratnayake/Ritzau Scanpix

Tennis. Den serbiske verdensetter, Novak Djokovic, er for 12. gang klar til kvartfinalerne ved det nu tilskuerløse Australian Open efter en næsten tre timer lang kamp mod canadieren Miloa Raonic, der blev besejret 7-6, 4-6, 6-1, 6-4. Efter at have elimineret Nick Kyrgios sluttede turneringen derimod for den 3.-seedede østriger, Dominic Thiem, der blev besejret af 18.-seedede Grigor Dimitrov med 6-4, 6-4, 6-0.

Mændenes kvartfinaler:

Novak Djokovic (1), Serbien - Alexander Zverev (6), Tyskland.

Grigor Dimitrov (18), Bulgarien - Aslan Karatsev (kval.), Rusland

Manglende ottendedelsfinaler

Andrej Rublev (7), Rusland - Casper Ruud (24), Norge

Michael MacDonald, USA - Daniil Medvedev (4), Rusland

Stefanos Tsitsipas (5), Grækenland - Matteo Berrettini (9), Italien

Rafal Nadal (2), Spanien - Fabio Fognini (16), Italien

Foto: Loren Elliott/Ritzau Scanpix

Tennis. Den forventede Australian Open-semifinale mellem Serena Willams og Naomi Osaka var i flere omgange i fare, men begge favoritter er klar til kvartfinalerne. Osaka overlevede to matchbolde ved 3-5 i tredje sæt, inden hun havde nedkæmpet sidste års spanske finalist Garbine Murugurz med 4-6, 6-4, 7-5. 39-årige Serena Williams vandt 6-4, 2-6, 6-4 over den 7.-seedede hviderusser Aryna Sabalenka. »Partierne var så tætte, at det kunne være gået begge veje«, erkendte Serena Williams i interviewet på banen.

Kvindernes kvartfinaler