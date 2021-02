Eriksen triumferer, Cornelius scorer, Tottenham og Messi skuffer

Direkte sport i tv Søndag 21. februar TV 2 Sport 09.55/13.25 Alpint: VM - slalom (m) 12.25 Skiskydning: VM - samlet start (k) 15.00 Skiskydning: VM - samlet start (m) 16.15 Fodbold: Real Sociedad-Alavés 21.30 Basketball: New Orleans-Boston TV3+ 18.00 Fodbold: Brøndby-Vejle TV3 Sport 14.00 Fodbold: Randers FC-FCN 17.00 Fodbold: Lorient-Lille 01.05 Ishockey: Washington-NY Rangers TV3 Max 14.00 Håndbold: Herning-Ikast - Paris 92 (k) 16.00 Håndbold: Kiel-Magdeburg (m) 18.00 Fodbold: Hoffenheim-Bremen 20.00 Fodbold: Ajax-Sparta Rotterdam 22.00 Motorsport: Nascar Xee 13.00 Fodbold: West Ham-Tottenham 15.05 Fodbold: Aston Villa-Leicester 17.30 Fodbold: Arsenal-Manchester City 20.00 Fodbold: Man. United-Newcastle Canal 9 16.00 Fodbold: AGF-SønderjyskE Eurosport 1 06.00 Tennis: Australian Open 13.00 Alpint: VM 14.50 Skiskydning: VM 19.45 Snooker: Welsh Open Eurosport 2 09.50 Alpint: VM 14.00 Fodbold: AC Horsens-OB 21.00 Golf: Genesis Invitational Day TV 2 Sport X 12.00 E-sport: Porsche Carrera Cup 15.00 Fodbold: Milan-Inter 18.00 Fodbold: Atalanta-Napoli 21.00 Fodbold: Athletic Bilbao-Villarreal 02.00 Basketball: LA Clippers-Brooklyn Vis mere

Fodbold. Med en velspillende Christian Eriksen på banen i 78 minutter tog Inter endnu et skridt mod det første italienske mesterskab i 11 år med en 3-0-sejr i lokalderbyet mod AC Milan og Simon Kjær. Romelu Lukaku lagde op til 1-0-målet, som Lautaro Martinez headede ind efter 4 minutter. Eriksen havde tredjesidste fod på 2-0-målet, som Martinez scorede på en aflevering fra Ivan Perisic, inden Lukaku efter et sololøb med sit 17. sæsonmål scorede til 3-0 efter 65 minutter.

Fodbold. To af de traditionelt store hold i Prremier League er inde i gevaldig kriser. Tottenham led det femte nederlag i seks kampe, da West Ham vandt 2-1 på mål af Michail Antonio og Jesse Lingardm inden Lucas Moura reducerede. Pierre-Emile Højbjerg spillede hele kampe for Tottenham og hentede sæsonens sjette advarsel i ligaen. For første gang siden 1999 vandt Everton på Anfield, da Liverpool lede det fjerde nederlag i træk i Premier League. Richarlison og Gylfi Sigurdsson på straffespark sikrede sejre på 2-0, og Liverpool har fortsat tilgode at score i åbent spil på hjemmebane i 2021.

Foto: Josep Lago/Ritzau Scanpix

Fodbold. Barcelona dummede sig, men Real Madrid fik maksimalt udbytte af Atlético Madrids overraskende nederlag på hjemmebane mod Levante tidligere på dagen ved lørdag aften at vinde 1-0 ude over Valladolid. Casemiro blev matchvinder for Real Madrid, da han headede sejrsmålet i kassen midt i anden halvleg. Søndag bragte Lionel Messi FC Barcelona foran på et straffespark begået mod Pedri, men efter at have været nedspillet i hele kampen udlignede Cadiz til resultatet 1-1 på et straffespark i 90. minut. Martin Braithwaite afløste Antoine Griezmann efter 65 minutter, mens Jens Jönsson spillede det sidste kvarter for Cadiz.

Cykling. På en særdeles begivenhedsrig afsluttede etape i Tour des Alpes Maritimes du Var sikrede den 33-årige italiener Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) sig dobbeltgevinst, da han efter fem sæsoner uden en sejr med et solofremstød 11 km fra mål både nåede først over stregen og strøg til tops sammenlagt 5 sekunder foran den hidtidige indehaver af førertrøjen canadieren Michael Woods (EF). Jakob Fuglsang (Astana) blev nr. 6 på etapen slået med 18 sekunder – en afstand danskeren også noteret for som nr. 8 i slutklassementet.

Fodbold. Kjartan Finnbogason blev med et hovedstødsmål 20 minutter før tid matchvinder, da Esbjerg på udebane vandt 1-0 over FC Fredericia og forsvarede førstepladsen i 1. division. FC Fredericia misbrugte et straffespark i slutfasen. Leonel Montano scorede godt nok i første forsøg, men der blev dømt omspark, fordi en FC Fredericia-spiller løb ind i feltet for tidligt, og på omsparket Bjarne Kikkenborg. Esbjergs næste kamp er hjemme mod Silkeborg på torsdag.

Foto: Christian Petersen/Ritzau Scanpix

Ishockey. NHL afvikler hvert år enkelte kampe udendørs, men det gik galt, da Colorado Avalanche og Vegas Golden Knights mødtes på en idyllisk beliggende bane ved Lake Tahoe i Nevada. Den høje sol fra en skyfri himmel fik isen til at smelte i sådan en grad, at kampen måtte arbrydes efter første periode. Efter otte timers afbrydelse kunne spillerne genoptage kampen, som Avalanche vandt 3-2. Philadelphia Flyers og Boston Bruins spiller en ny kamp på samme bane i dag. Indendørs i mere vante omgivelser vandt Toronto Maple Leaf med Frederik Andersen på mål 5-3 over Montreal Canadiens.

Tennis. Med 3-6, 6-1, 6-3 i finalen i Altenkirchen over schweizeren Simona Waltert vandt 18-årige Clara Tauson årets anden ITF-titel. I det afgørende sæt brød Tauson den 2 år ældre modstanders serv til 4-2, hvilket blev afgørende.

Håndbold. Herning-Ikasts kvinder var allerede sikre på avancement til EHC Cup-kvartfinler, men sikrede førstepladsen i gruppespillet med en hjemmesejr på 25-23 over Paris 62.

Fodbold. Andreas Cornelius rykkede mod forreste stolpe og pandede sæsonens første mål i Serie A-sæsonen ind til 1-0 efter 3 minutter, da Parma på hjemmebane spillede 2-2 mod Udinese. Parma var foran 2-0 ved pausen, inden Jens Stryger Larsens udehold kom tilbage efter pausen.

Skisport. Det alpine VM i Cortina d’Ampezzo sluttede med norsk guld, da Sebastian Foss-Solevåg vandt mændenes slalom 0,21 sekund foran østrigeren Adrian Pertl, der var hurtigst i første gennemløb, og landsmanden Henrik Kristoffersen.

Fodbold. Randers FC har forlænget kontrakten med den 29-årige svenske målmand Patrik Carlgren til sommeren 2024.