Mere end 6.500 migrantarbejdere er døde, siden Qatar blev tildelt VM: Og nu har Uefa indgået EM-sponsoraftale med statsejede Qatar Airways

Den 21. november 2022 spiller værtslandet Qatar åbningskamp ved VM på Al Bayt Stadium. Et af otte topmoderne stadioner, som er blevet bygget i Qatar, siden diktaturet uden fodboldtradition blev tildelt verdensmesterskabet i fodbold i 2010.

Tirsdag udgav avisen The Guardian en historie om, at mere end 6.500 migrantarbejdere de seneste 10 år har mistet livet i Qatars byggesektor, der siden tildelingen af VM-værtskabet i 2010 har haft VM-turneringen som sit primære fokus. Ifølge VM-organisationskomiteen er 37 migrantarbejdere med forbindelse til VM-byggeriet døde i Qatar, men kun i 3 tilfælde har der ifølge VM-organisationskomiteen været tale om direkte arbejdsrelaterede dødsfald. En overvejende del af de migrantarbejdere, der har mistet livet siden 2011, har udelukkende været i Qatar, fordi landet blev tildelt VM-slutrunden.

»Jeg hæfter mig ved to ting i den historie: For det første er antallet af døde migrantarbejdere højt. For det andet er tallet, som knytter sig specifikt til VM-byggerierne overraskende lavt«, siger Stanis Elsborg, senioranalytiker i organisationen Play the Game, der kæmper for mere demokrati og gennemsigtighed i idræt.

»Det tal har været svært at finde frem til, fordi der ikke har været transparens om, hvornår der er tale om et VM-byggeri. Hele infrastrukturen er også blevet skabt fra bunden af, fordi man skal have et VM. Antallet af dødsfald blandt migrantarbejdere kan man placere i andre opgørelser i den nationale plan, så det ikke har direkte forbindelse til VM. For eksempel en metrostation eller landeveje. Derfor er tallet i forbindelse med stadionbyggerier påfaldende lavt, når The Guardian opgør den totale sum af dødsfald til omkring 6.500«, uddyber han.

The Guardians historie kom, mindre end 24 timer efter at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) offentliggjorde, at man har indgået en sponsoraftale med det statsejede Qatar Airways i forbindelse med sommerens EM-slutrunde.