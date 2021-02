Golf. Den forulykkede Tiger Woods er »ved godt mod«, efter at han tirsdag gennemgik en lang operation efter en soloulykke i Californien. Det fremgår af legendens Twitter-profil. »Tiger er blevet flyttet til Cedars-Sinai Medical Center og modtog i morges (fredag, red.) opfølgende behandling for sine skader. Behandlingen har været succesfuld, og han er nu ved at komme sig og er ved godt mod«, skriver Tiger Woods’ fond TGR Foundation.

Skisport. Norge snuppede den tredje guldmedalje ved VM i de nordiske skidiscipliner, da Therese Johaug blev en suveræn vinder af kvindernes 15 km skiathlon. 32-årige Johaug distancerede i tyske Oberstdorf på vej mod sin 11. VM-titel de to svenskere Frida Karlsson og Ebba Andersson, der var et halvt minut efter Johaug og leverede lidt spænding i et spurtopgør om sølvet.

Tennis. Polakken Iga Swiatek vandt lørdag finalen i WTA-turneringen i Adelaide i Australien over Belinda Bencic fra Schweiz med 6-2, 6-2. Iga Swiatek rykker med sejren frem som nummer 15 på ranglisten, hvilket er den 19-årige højeste placering hidtil.

Direkte sport i tv Lørdag 27. februar TV 2 16.05 Håndbold: Aalborg-Bj./S.borg (m) TV 2 Sport 15.00 Tennis: Open Sud de France (m) TV3+ 13.30 Fodbold: Man. City-West Ham TV3 Sport 15.30 Fodbold: Dortmund-Bielefeld 18.30 Fodbold: RB Leipzig-Gladbach 21.05 Ishockey: Nashville-Columbus 01.05 Ishockey: Tampa Bay-Dallas 04.45 Standardvogne: V8 TV3 Max 13.30 Fodbold: Bournemouth-Watford 16.00 Fodbold: West Bromwich-Brighton 18.30 Fodbold: Leeds-Aston Villa 21.00 Fodbold: Newcastle-W.hampton Xee 15.30 Fodbold: Bayern M.-FC Köln 6’eren 16.30 Rally: Finlands VM-afd. Eurosport 1 11.00 Alpint: World Cup 14.00 Langrend: VM 15.20 Nordisk kombineret: VM 16.20 Skihop: VM 18.15 Atletik: Perche Elite All Star 20.00 Billard: Snooker, The Players Ch. Eurosport 2 11.45 Cykling: UAE Tour 20.30 Golf: Puerto Rico Open TV 2 Sport X 11.40 Langrend: VM, 15 km (k) 13.25 Langrend: VM, 30 km (m) 15.30 Nordisk komb.: VM, langrend (k) 16.15 Fodbold: Sevilla-Barcelona 18.30 Fodbold: Alavés-Osasuna 20.45 Fodbold: Verona-Juventus 02.30 Basketball: Brooklyn-Dallas Vis mere

Golf. 19-årige Rasmus Højgaard gik 2. runde af WGC Championship i Florida i et slag over par (73 slag) og er dermed tre slag over par efter de første to runder. Det rækker til en placering som nummer 59 ud af 72 deltagere. Amerikaneren Brooks Koepka fører i 11 slag under par. Præmiepuljen i WGC Championship er på 64 millioner kroner, heraf 11 millioner kroner til vinderen.

Fodbold. Angriberen Nicolai Jørgensen kan få en ny position på Feyenoord-holdet. Træner Dick Advocaat åbner ifølge Ritzau nu for, at en omskoling kan hjælpe danskeren tilbage på holdet. »Vi har set ham spille mere på midtbanen, og det ser ret godt ud. Næste gang jeg bruger ham, kan det snarere være på midtbanen end i angrebet«, siger Advocaat til Voetbal International.

Fodbold. Serie A-klubben AS Romas planer om at bygge en ny arena i den sydlige del af den italienske hovedstad er skrinlagt, meddeler klubben ifølge TT. Først var det grønne lys til et byggeri forsinket på grund af bureaukratiske og politiske slagsmål, og til sidst har coronapandemien vist sig at være stopklodsen.

E-sport. Astralis må vente lidt endnu med at tage årets første titel. Det danske Counter-Strike-hold røg fredag ud af turneringen IEM Katowice, da det i kvartfinalen endte med et nederlag på 1-2 til holdet Virtus.pro.

Fodbold. Den kriseramte franske klub Marseille har ansat argentineren Jorge Sampaoli som ny cheftræner. Sampaoli har blandt andet en fortid som landstræner for Argentina og Chile samt et succesfuldt ophold i spanske Sevilla bag sig. Han afløser Andre Villas-Boas som træner. Andre Villas-Boas sagde op, da ledelsen skrev kontrakt med en spiller, han havde takket nej til. Forinden havde klubbens fans stormet træningsanlægget.