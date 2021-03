Lazio ventede i 45 minutter, men modstanderen dukkede aldrig op

Fodbold. Serie A nægtede at udsætte tirsdagens dyst mellem Lazio og Torino i den italienske hovedstad – og det på trods af, at Torino er plaget af et stort coronaudbrud i en nu isoleret trup. Havde de isolerede spillere stillet op til kamp, havde de brudt coronarestriktionerne. Både Torino og Lazio lufter utilfredsheden og skyder nu mod Serie A-ledelsen. »Beslutningen af ligaen om ikke at udsætte kampen mellem Lazio og Torino taler for sig selv«, siger Torino-præsident Urbano Cairo ifølge nyhedsbureauet AFP. Også sportsdirektør i Lazio, Igli Tare, er stærkt utilfreds med håndteringen af situationen. Hans spilleres stod i henhold til reglerne og ventede i 45 minutter på Torino-holdet, der aldrig mødte op. »Jeg kunne sige mange ting om det her, men jeg holder dem for mig selv. Vi respekterede reglerne ved at møde op på stadion«, siger han til Sky Italia ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Tennis. Clara Tausons kamp i 2. runde ved WTA-turneringen i Lyon mod Timea Babos fra Ungarn spilles kl. ca. 14.

Fodbold. Manchester Citys vanvittige sejrsstime fortsætter, og Pep Guardiolas tropper har efter tirsdagens gevinst mod Wolverhampton vundet 21 kampe i træk. 4-1 blev det hjemme på Etihad Stadium i Premier League-dysten, men de klare cifre snyder dog en smule. Ti minutter før tid var stillingen nemlig 1-1, inden Gabriel Jesus bragte City tilbage i front. I slutminutterne gik det helt galt for gæsterne, der lukkede yderligere to mål ind. Manchester City er nu 15 point foran Manchester United i toppen af Premier League.

Direkte sport i tv Onsdag 3. marts TV2 Sport 12.30 Tennis: Qatar Total Open (k) 19.45 Håndbold: Viborg-Team Esbjerg (k) TV3+ 19.00 Fodbold: Burnley-Leicester 21.15 Fodbold: Crystal P-Manchester Utd TV3 Sport 18.00 Fodbold: AGF-FC Nordsjælland 21.00 Fodbold: Bordeaux-Paris SG 01.05 Ishockey: Boston-Washington TV3 Max 18.00 Fodbold: AC Horsens-AaB 20.45 Fodbold: RB Leipzig-Wolfsburg Xee 19.00 Fodbold: Sheffield Utd.-Aston Villa CANAL 9 20.00 Fodbold: F.C. København-Vejle Eurosport 1 10.50 Cykling: Le Samyn 13.05 Langrend: VM 14.55 Skiskydning: Junior-VM 17.05 Skihop: VM 18.15 Billard: Snooker, Gibraltar Open Eurosport 2 09.55 Billard: Snooker, Gibraltar Open 17.00 Basketball: Kazan-Andorra 18.45 Basketball: Metropolitans-Kuban 20.00 Basketball: Trentino-Partizan TV 2 Sport X 10.55 Skiskydning: Junior-VM, jagtst. (k) 13.15 Langrend: VM, 15 km (m) 14.55 Skiskydning: Junior-VM, jagtst. (m) 17.15 Skihop: VM (k) 19.30 Tennis: ABN World Tournament (m) 01.30 Basketball: Houston-Brooklyn Vis mere

Fodbold. Thomas Delaney spillede hele kampen, da Dortmund besejrede Mönchengladbach med den kommende Dortmund-træner Marco Rose med 1-0 i den tyske pokalturnering. Jadon Sancho sørgede for afgørelsen, da han udnyttede et kontrastød midt i 2. halvleg. Kvartfinalen mellem Jahn Regensburg og Werder Bremen blev udsat på grund af coronaudbrud i hjemmeholdets trup. I dag spilles to yderligere kvartfinaler. Rot Weiss Essen møder Holstein Kiel, og RB Leipzig tager imod Wolfsburg.