Superliga-chef kommer til at symbolisere den nye virkelighed, som Sofie Linde indvarslede

Da Sofie Linde som vært for ’Zulu Comedy Award’ i august 2020 åbenbarede ubehagelige erfaringer med forsøg på seksuelt krænkende magtmisbrug, kan hun umuligt have forudset det fulde omfang af sit modige frontalangreb på en syg kultur i DR.

Et halvt års tid senere ved vi imidlertid, at den populære skærmfigur prikkede hul på en bristefærdig byld under huden på snart sagt enhver organisation og branche.

Derfor kan det ikke overraske nogen, at Superligaen i fodbold med et stort overtal af mandlige ansatte også har fået sin egen stærkt eksponerede #MeToo-sag.

45-årige Hans Jørgen Haysen skulle 1. marts være skiftet fra et job som sportschef for SønderjyskE i Haderslev til en tilsvarende position hos AGF i Aarhus, men han nåede aldrig at tiltræde.